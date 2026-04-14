Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens regala il +8 salvezza ai viola

La Fiorentina ha sconfitto la Lazio 1-0 al Franchi nel posticipo del lunedì sera, conquistando tre punti d’oro che la portano a +8 dalla zona retrocessione. Una rete di testa di Robin Gosens al 28′ del primo tempo, su cross di Dodo dalla destra, ha deciso il match della 32esima giornata di Serie A.

Con questa vittoria, la Fiorentina sale a 35 punti in classifica, portandosi a +8 dal terzultimo posto occupato da Cremonese e Lecce ferme a 27 punti. Un margine importante che fa intravedere la salvezza per i viola di Paolo Vanoli, anche se la matematica certezza deve ancora arrivare.

La partita: Gosens firma il successo viola

Il match si è sviluppato su ritmi controllati, con la Lazio che ha gestito il ritmo e il pallone nella prima parte, mentre la Viola si è coperta a proteggere la propria porta. Nei primi minuti Zaccagni ha sfiorato il gol con un tiro a rientrare parato da De Gea in tuffo, mentre al 10′ Cancellieri ha provato l’affondo in area trovando ancora la risposta del portiere spagnolo.

Al 28′ è arrivato il colpo inatteso: ripartenza ben costruita sulla destra da Harrison a Dodò, con il brasiliano che sul fondo ha trovato un cross perfetto per lo stacco di testa di Gosens sul palo lontano. Il tedesco ha schiacciato a terra e dopo il rimbalzo sul terreno di gioco, la sfera si è incassata toccando anche la parte interna del palo.

La ripresa e le proteste per il rigore negato

Sarri ha cercato una scossa nel secondo tempo inserendo Noslin e Dele-Bashiru al posto di Zaccagni e Basic. La Lazio ha alzato il baricentro nella ripresa, ma la difesa viola ha retto portando a casa tre punti fondamentali per la propria classifica.

Al 65′ momento chiave del match: la Lazio ha reclamato un calcio di rigore per un tocco di Gosens su Noslin, l’arbitro Fabbri è stato richiamato dal Var ma dopo una lunga attesa ha confermato la decisione già presa. Dopo il check, Fabbri non ha cambiato la propria decisione.

Sarri e il futuro in bilico

Nel post-partita, Maurizio Sarri ha commentato con amarezza: “Il gol è stato fortuito. Fino a quel momento la partita era completamente in mano a noi, come gestione e come palleggio. La sconfitta, sinceramente, mi sembra un po’ eccessiva per quello che si è visto in campo”.

Sul suo futuro alla Lazio, il tecnico toscano si è mostrato evasivo: “Per il mio futuro sono poco preoccupato. Non sentiamo ancora niente, non so quali possano essere i programmi per il futuro”. “La stagione è stata devastante: solo nella preparazione di questa partita ci mancavano dieci giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno”.

Voci su un possibile approdo alla Fiorentina

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il direttore sportivo Fabio Paratici come grande estimatore dell’allenatore, considerandolo un profilo ideale per rilanciare il progetto della Fiorentina. Una suggestione che potrebbe concretizzarsi in estate, considerando che sarà soprattutto il faccia a faccia con il presidente Claudio Lotito a rappresentare il vero punto di svolta per la permanenza del tecnico.

La classifica dopo la 32esima giornata

Con questo risultato si delinea sempre meglio la situazione salvezza. La classifica vede ora l’Inter capolista con 75 punti, seguita da Napoli a 66 e Milan a 63. In zona salvezza: Fiorentina 35 punti, Cagliari 33, Cremonese e Lecce 27, Verona e Pisa 18.

La squadra di Vanoli si porta a +8 dal terz’ultimo posto a sei giornate dalla fine: la salvezza ora è davvero vicina. Per la Lazio invece resta ferma a 44 punti, con la Coppa Italia che rimane l’ultimo obiettivo stagionale per salvare un’annata al di sotto delle aspettative.