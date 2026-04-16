Giovedì 16 aprile 2026 il ritorno dei quarti di Europa e Conference League. Il Bologna di Italiano vola al Villa Park partendo dall’1-3 dell’andata, la Fiorentina di Vanoli deve scalare una montagna contro il Crystal Palace dopo il pesante 3-0 subito a Londra. Le ultime due italiane in Europa cercano il miracolo

Dopo una stagione europea da dimenticare per le italiane in Champions League, stasera – giovedì 16 aprile 2026 – si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference League. E le due squadre tricolori ancora in corsa, Bologna e Fiorentina, sono chiamate a due autentiche imprese per continuare il sogno continentale. Dopo le pesanti sconfitte dell’andata, i rossoblù devono ribaltare l’1-3 al Villa Park contro l’Aston Villa, mentre la Viola deve recuperare un passivo di tre reti al Franchi contro il Crystal Palace. Due missioni proibitive, ma non impossibili.

Aston Villa-Bologna: rossoblù a caccia della sesta vittoria esterna in Europa

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta l’Aston Villa di Unai Emery al Villa Park alle ore 21:00. La sfida riparte dall’1-3 del Dall’Ara di una settimana fa, un risultato che ha sorpreso i rossoblù ma che rispecchia solo in parte quanto visto in campo, dove gli emiliani avevano prodotto diverse occasioni senza concretizzarle. Per ribaltare, serve una prestazione storica: nella storia dell’Europa League, solo una squadra su 67 è riuscita a superare il turno dopo aver perso in casa l’andata con due gol di scarto (il Siviglia nel 2014 contro il Betis).

Eppure un appiglio c’è: proprio dopo la sconfitta esterna di settembre contro gli stessi Villans nella fase campionato, il Bologna ha infilato cinque vittorie consecutive in trasferta in Europa League. Servirebbe la sesta. L’Aston Villa però in casa è quasi imbattibile (15 vittorie nelle ultime 17 sfide continentali), e Ollie Watkins è a caccia del suo decimo gol europeo che sarebbe record assoluto per il club. Italiano si affida a Bernardeschi (vicecapocannoniere del torneo con 5 reti) e a Rowe (4 gol, l’ultimo proprio sette giorni fa al Dall’Ara). Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e streaming su NOW e Sky Go.

Fiorentina-Crystal Palace: missione quasi impossibile al Franchi

Paolo Vanoli (depositphotos)

La Fiorentina di Paolo Vanoli ospita il Crystal Palace di Oliver Glasner all’Artemio Franchi, sempre alle ore 21:00. La situazione è ancora più complessa: all’andata al Selhurst Park la Viola ha subito un pesantissimo 3-0 (gol di Mateta su rigore al 24’, Mitchell al 31’ e Sarr al 90’), un’autentica debacle con soli due tiri in porta in 90 minuti. Per passare il turno serve una partita perfetta e vincere con almeno quattro gol di scarto, oppure tre nei tempi regolamentari e trovare quello decisivo ai supplementari o ai rigori.

Il Crystal Palace di questa stagione è una squadra fisica e molto rapida nelle ripartenze, lo scenario ideale per difendere un vantaggio ampio. Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Dodô e dovrebbe schierare la Viola con un 4-3-3: De Gea in porta, linea difensiva con Comuzzo (terzino), Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo Ndour, Fagioli e Mandragora. In attacco il tridente pesante con Solomon, Piccoli (al centro) e Gudmundsson. L’unica buona notizia arriva dal campionato: la vittoria sulla Lazio ha praticamente salvato aritmeticamente la Fiorentina, con +5 dal terzultimo posto e sei turni d’anticipo. Diretta TV su Sky Sport Arena (canale 253) e streaming su NOW.

Il quadro completo del ritorno dei quarti

Oltre alle due italiane, ecco le altre sfide di giovedì 16 aprile. In Europa League: Celta Vigo-Friburgo (18:45, tedeschi avanti 3-0), Betis-Braga (21:00, andata 1-1), Nottingham Forest-Porto (21:00, andata 1-1). In Conference League: AZ Alkmaar-Shakhtar (18:45, ucraini avanti 3-0), AEK Atene-Rayo Vallecano (21:00, spagnoli avanti 3-0), Strasburgo-Magonza (21:00, tedeschi avanti 2-0). Una cosa curiosa: tutte le squadre sconfitte all’andata giocano in casa stasera. Tutte chiamate alla rimonta.

Le semifinali e le finali: le date da segnare

Le semifinali di Europa League si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno), con la finalissima fissata per mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas (42.000 spettatori). Le semifinali di Conference League si disputeranno nelle stesse date, con la finale a Lipsia. L’eventuale passaggio del turno di Bologna e Fiorentina porterebbe Italiano e Vanoli a una semifinale storica: l’ultima volta che una squadra italiana ha vinto l’Europa League è stata l’Atalanta nel 2024.

Quote bookmakers: quasi impossibile la remuntada

I bookmaker non credono alla remuntada tricolore. Il passaggio del turno del Bologna paga 15,00 volte la posta contro la quota rasoterra di 1,01 dell’Aston Villa. La qualificazione della Fiorentina è quotata 14,00, a dimostrazione di quanto sia considerata difficile l’impresa. Nei 90 minuti del Villa Park, il colpo esterno rossoblù paga 5,25, il pareggio 4,00 e il segno «1» 1,63. Ma la Champions ci ha insegnato che in Europa le imprese esistono: basti pensare alla Roma di Ranieri nel 2018 contro il Barcellona o al Liverpool contro lo stesso Barcellona l’anno dopo. Stasera Italiano e Vanoli si affideranno a cuore, gambe e un pizzico di magia.