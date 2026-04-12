Nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 12 aprile alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Una puntata ricca tra cinema, musica, attualità e il 174° anniversario della Polizia di Stato.

Riccardo Scamarcio presenta “Alla festa della rivoluzione”

Riccardo Scamarcio sarà in studio per presentare il suo nuovo film “Alla festa della rivoluzione”, per la regia di Arnaldo Catinari, al cinema dal 16 aprile. L’attore pugliese – che ha costruito una carriera tra cinema d’autore e grandi produzioni internazionali, da Tre metri sopra il cielo a John Wick 2 – torna sul grande schermo con un nuovo progetto che promette di sorprendere.

Ambra Orfei: la dinastia del circo si racconta

Ambra Orfei, figlia di Nando Orfei e nipote della leggendaria Moira Orfei, si racconterà tra carriera e vita privata. Una testimone della più grande dinastia circense italiana, cresciuta tra tendoni, animali e spettacoli itineranti, che porta con sé la memoria di un mondo che è stato per decenni una delle colonne dell’intrattenimento popolare italiano.

Maurizio Ferrini e La Signora Coriandoli: il nuovo romanzo giallo

Maurizio Ferrini, amatissimo dal pubblico anche per il suo storico personaggio della Signora Coriandoli, presenterà il nuovo romanzo “A carnevale ogni omicidio vale”. Un giallo che unisce ironia e mistero, firmato da un artista che da decenni sa far ridere e sorprendere il pubblico televisivo.

Malika Ayane canta “Animali notturni” da Sanremo

Malika Ayane si esibirà dal vivo con “Animali notturni”, il brano portato all’ultimo Festival di Sanremo. Un’artista che continua a distinguersi per la raffinatezza vocale e la ricerca musicale, confermandosi tra le voci più eleganti della canzone italiana contemporanea.

Pierluigi Diaco: l’intervista sulla carriera tra opinione e conduzione

Pierluigi Diaco, al timone di “BellaMa’” su Rai 2, sarà protagonista di un’intervista sulle tappe più significative della sua carriera di opinionista e conduttore televisivo.

Attualità: la dipendenza dei minori dal cellulare

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno un tema che tocca milioni di famiglie italiane: la dipendenza dai cellulari per i minori. In studio Serena Bortone, Salvo Sottile e il professor Vittorio Occorsio per un confronto su un fenomeno che le ricerche più recenti collegano a disturbi dell’attenzione, ansia e insonnia nei più giovani. Un tema che si lega anche al libro di Francesca Barra “Il no che vorrei dirti”, uscito proprio in questi giorni.

Le rubriche: Nino Manfredi ed Erminia, il gioco della cassaforte e il collegamento con la Polizia

Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Nino Manfredi e la moglie Erminia: una delle coppie più solide e riservate dello spettacolo italiano, un amore durato oltre cinquant’anni fino alla scomparsa del grande attore nel 2004. Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”. La puntata si chiuderà con un collegamento da Piazza del Popolo a Roma in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato.

Quando e dove vedere Domenica In

Domenica In va in onda domenica 12 aprile dalle ore 14.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.