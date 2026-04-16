Il debutto ha lasciato il segno: quasi 3 milioni di telespettatori e il 21% di share per la prima puntata di “Dalla Strada al Palco Special”. Numeri che confermano la formula vincente dello show ideato da Carlo Conti e che ora attendono la conferma al secondo appuntamento: venerdì 17 aprile alle 21.30 su Rai 1. Una serata che si preannuncia intensa, con due ospiti d’eccezione – Alex Britti e i Gipsy Kings by André Reyes – e il ritorno dei due finalisti della prima puntata.

Gli ascolti della prima puntata: 3 milioni di spettatori e 21% di share

Il debutto su Rai 1 ha registrato numeri da grande prima serata: quasi tre milioni di italiani incollati allo schermo e un 21% di share che conferma la capacità di Conti di costruire programmi capaci di parlare a un pubblico ampio e trasversale. Un successo costruito sulla formula del people show corale che trasforma il palco in una piazza spettacolare, dove gli artisti di strada – dall’Italia e dal mondo – raccontano le loro storie prima ancora del loro talento.

I finalisti della prima puntata: Alfio Russo (14 anni, sassofonista) e il Gruppo Lirico Priolo

Dalla prima puntata sono emersi due finalisti che accedono di diritto alla finale. Alfio Russo, artista di strada di soli 14 anni, ha emozionato il pubblico con una incredibile performance al sax che ha conquistato giuria e spettatori. Il Gruppo Lirico Priolo, una famiglia di cantanti lirici venezuelani, ha portato sul palco l’opera con un’intensità e una potenza vocale che hanno dimostrato come il talento non abbia confini. Due storie agli antipodi – un adolescente prodigio e una famiglia che ha scelto di fare della musica classica un mestiere di strada – che rappresentano bene l’anima del programma.

Alex Britti e i Gipsy Kings ospiti della seconda puntata

La settimana prossima arriveranno sul palco due ospiti che da soli valgono il prezzo della serata. Alex Britti, cantautore e chitarrista che ha scritto pagine importanti della musica italiana da Oggi sono io a Solo una volta, virtuoso della chitarra blues e jazz capace di emozionare in ogni esibizione dal vivo.

A seguire i Gipsy Kings by André Reyes, la celebre formazione che con Bamboleo, Volare e Djobi Djoba ha portato la rumba flamenca gitana in tutto il mondo, vendendo milioni di dischi. Un ritorno sulle note che hanno fatto ballare intere generazioni.

Come funziona lo show: i “passanti importanti” e la corsa alla finale

A commentare le performance c’è un quartetto di “passanti importanti” d’eccezione: lo stesso Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. A ogni puntata, pubblico e passanti scelgono i due migliori performer che accedono alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che valorizza le esibizioni con arrangiamenti dal vivo.

Quando e dove vedere la seconda puntata

“Dalla Strada al Palco Special” va in onda venerdì 17 aprile alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.