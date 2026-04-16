Dai concerti ai Mondiali di calcio fino all’eclissi di Sole: inizia la nuova era delle crociere-evento. Lorusso (Ticketcrociere): “Le compagnie puntano a replicare le emozioni che si vivono a terra”

Dalle grandi kermesse musicali alle competizioni sportive internazionali fino ai fenomeni astronomici: sempre più spesso le navi da crociera diventano il luogo privilegiato da cui vivere esperienze globali. Si tratta – come attestato da Ticketcrociere , la principale piattaforma di vendita crociere in Italia – di una trasformazione che, negli ultimi anni, sta ridefinendo il ruolo stesso delle crociere: le navi non sono più solo mezzi per raggiungere diverse destinazioni ma grandi hub galleggianti utilizzati dalle compagnie come palcoscenici per la celebrazione di eventi culturali, sportivi e naturali.



In Italia, il caso più eclatante è quello di Costa Crociere . A partire dal 2022 la compagnia, di proprietà del colosso americano Carnival Corporation, ha trasformato le sue navi Costa Toscana e Costa Smeralda nel “secondo palco” del Festival di Sanremo, affidando all’una o all’altra il ruolo di creare un filo diretto con l’Ariston. La quinta edizione della Music Cruise, animata quest’anno dalla partecipazione speciale di Max Pezzali, ha conclamato il successo di quella che è ormai una vera e propria icona pop, parte integrante dell’evento canoro più famoso d’Italia.



Anche l’Eurovision Song Contest ha preso la via del mare: nel 2024 è stato possibile seguire per la prima volta l’esibizione musicale durante una crociera-evento sul Mediterraneo a bordo di Odyssey of the Seas, nave del gruppo Royal Caribbean in grado di ospitare oltre 5mila passeggeri.



Al pari dei grandi eventi musicali, gli appuntamenti calcistici internazionali stanno contribuendo a trasformare le navi in “stadi lontano dagli stadi”. Quest’estate gli appassionati di calcio in viaggio con MSC Crociere non dovranno rinunciare a neanche un istante di emozione: le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 – organizzata per la prima volta congiuntamente da tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti – saranno trasmesse in diretta dall’11 giugno al 19 luglio 2026 su tutte le navi della flotta MSC in giro per il mondo. Già nel 2022 MSC Opera, ormeggiata a Doha, era stata allestita come una struttura ricettiva dedicata che accoglieva ospiti e tifosi al rientro dalle partite di calcio dei Mondiali in Qatar.



Se il segmento mass-market si sta facendo portatore di questo nuovo modo di intendere le crociere, quello luxury non sta a guardare. Explora I, primo esemplare di Explora Journeys , il brand di lusso di MSC Crociere, sarà ormeggiata dal 3 all’8 giugno nel Port Hercule di Monaco, offrendo un palcoscenico privilegiato da cui assistere, tra pranzi gourmet e soirée

danzanti, al Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Simile il format per Windstar Cruises, che in vista del Gran Premio monegasco proporrà a giugno una crociera evento a bordo della lussuosa Wind Surf.



Un’altra declinazione di questo nuovo format sono le crociere calendarizzate a ridosso di fenomeni naturali dall’indiscusso fascino. In occasione dell’eclissi totale di Sole del 12 agosto 2026, diverse compagnie hanno schedulato itinerari ad hoc: tra queste Holland America Line, che proporrà crociere tra Mediterraneo occidentale e il Nord Atlantico con esperti e astronomi a bordo, e Virgin Voyages, la compagnia con target giovanile di proprietà dell’imprenditore Richard Branson che ha in lizza due crociere evento agostane a bordo di Valiant Lady (15 notti con tappe a Dublino, Glasgow e Reykyavik) e di Scarlet Lady (12 notti tra Costa amalfitana, Ajaccio e Cannes). Regent Seven Seas Cruises, compagnia americana di crociere di lusso, ha allestito infine una vera e propria “Solar Eclipse Voyage Collection”: quattro navi, tra cui Seven Seas Grandeur (crociera dal 1° agosto 2026 da Reykjavik a Oslo) e Seven Seas Mariner (crociera dal 31 luglio 2026 da Southampton a Copenhagen) si trasformeranno in osservatori lontano dalla costa, dove l’assenza di luci e rumori permette di osservare il fenomeno astronomico in condizioni ottimali.



“Quella a cui stiamo assistendo con le crociere è un’evoluzione che ricorda da vicino la dinamica che sta interessando gli hotel, soprattutto quelli di fascia medio-alta, trasformatisi negli ultimi anni da mere strutture per l’accoglienza in hub esperienziali” spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere. “Fin dai tempi delle prime traversate, le compagnie hanno puntato sulla gratificazione dei propri ospiti, ma questa dinamica si è quasi sempre risolta con due chiavi di lettura: godersi la nave e le mete toccate. Verticalizzare una crociera su un evento musicale, sportivo o naturale è un chiaro segnale che si sta consolidando un format parallelo in cui la condivisione collettiva vissuta a bordo può risultare più memorabile sia della visita alle destinazioni a terra sia delle stesse altre attività offerte sulla nave. Siamo di fronte a un cambio di paradigma che sposta il baricentro del viaggio dalla geografia all’esperienza, a sua volta condita con slogan che fanno sentire l’ospite come a casa propria”.