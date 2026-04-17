Il lunch match della domenica apre la seconda giornata di sfide della 33ª giornata. Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, la Cremonese di Marco Giampaolo ospita il Torino di Roberto D’Aversa in una partita dal peso classifica enormemente diverso, ma con una posta in gioco importante per i grigiorossi. Calcio d’inizio domenica 19 aprile 2026 alle ore 12:30, diretta DAZN in esclusiva.

La Cremonese, reduce dalla sconfitta con il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza, ha disperato bisogno di punti per non vedere la zona retrocessione allontanarsi dall’ultima zona utile. Il Torino, invece, viaggia in acque più tranquille dopo la vittoria per 2-1 sul Verona, con la doppietta granata di Simeone e Casadei.

Il momento delle due squadre

La Cremonese vive un momento complicato. La sconfitta 1-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari nell’ultimo turno è stata una doccia fredda per la squadra di Giampaolo: i grigiorossi arrivavano all’appuntamento con la voglia di rimontare ma si sono visti condannare dal colpo di testa di Sebastiano Esposito nella ripresa. Il 2026, in generale, è stato un periodo disastroso per i lombardi: 11 sconfitte nel periodo, meglio solo del Verona.

Con 27 punti, la Cremonese occupa una posizione estremamente delicata, praticamente appaiata al Lecce e insidiata dal ritorno di Genoa e Fiorentina. Per Giampaolo una vittoria in questo lunch match è quasi obbligata: tre punti rivitalizzerebbero il morale di una squadra che ha ancora cinque finali per conquistare la salvezza. Recuperato Sanabria, mentre è squalificato Youssef Maleh.

Il Torino di D’Aversa, invece, arriva da un successo prezioso contro il Verona (2-1): gol di Gineitis Simeone al 6’ e Cesare Casadei decisivo nella ripresa con la sua quinta rete stagionale. I granata sono a quota 39 punti, in una posizione di classifica ormai tranquilla, a metà gruppo. D’Aversa ha rilanciato una squadra che sembrava fragile a inizio stagione, trovando identità con il 3-5-2 e valorizzando elementi come Cyril Ngonge e lo stesso Casadei, classe 2003 e secondo italiano più giovane a cinque reti in campionato dopo Pio Esposito.

I precedenti tra Cremonese e Torino

Il bilancio storico tra le due squadre è limitato per le poche stagioni in cui hanno condiviso la massima serie. Negli ultimi incroci, il Torino ha quasi sempre avuto la meglio: i granata non perdono contro la Cremonese allo Zini da molto tempo in Serie A, mentre in casa Torino il bilancio è altrettanto positivo.

Il confronto di andata, giocato il 29 agosto 2025 nella 2ª giornata di campionato allo Stadio Olimpico di Torino, si era risolto con una vittoria dei granata. Si trattava di un periodo in cui entrambe le squadre erano ancora alla ricerca della propria dimensione, ma il Torino ha avuto la meglio in uno dei primissimi appuntamenti di campionato.

Le probabili formazioni

Cremonese, Giampaolo conferma il 4-4-2

Il tecnico abruzzese dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che è il suo marchio di fabbrica. Tra i pali Emil Audero, difesa a quattro con Terracciano e Pezzella terzini, la coppia centrale Baschirotto-Luperto. A centrocampo Floriani e Vandeputte sulle corsie esterne, con la coppia Grassi-Bondo in mediana.

In attacco la coppia formata da David Okereke e Federico Bonazzoli. Il recupero di Antonio Sanabria dà a Giampaolo un’opzione in più a partita in corso, mentre Youssef Maleh è indisponibile per squalifica.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo.

Torino, D’Aversa punta su Simeone e Adams

Il tecnico granata dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha dato ottimi risultati nelle ultime uscite. In porta Paleari, difesa a tre con Coco, Maripan ed Ebosse. Sulle corsie esterne Pedersen a destra e Obrador a sinistra, mentre in mediana la coppia di qualità Casadei-Gineitis con Nikola Vlasic sulla trequarti.

In attacco la coppia formata da Giovanni Simeone, in ottima forma con nove gol stagionali, e Che Adams, uno dei migliori attaccanti dell’anno. Il Cholito ha segnato anche contro il Verona nell’ultimo turno e cerca continuità in una stagione già importante a livello personale.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Diffidati, squalificati e indisponibili

Sul fronte Cremonese, unico squalificato Youssef Maleh. Recuperato invece Antonio Sanabria, che si gioca una maglia da titolare o partirà comunque dalla panchina come prima alternativa offensiva. Giampaolo deve quindi scegliere con oculatezza un reparto attacco che in questo 2026 ha prodotto meno del previsto.

Il Torino non ha squalificati e gli unici indisponibili sono giocatori con problemi fisici di lungo corso. D’Aversa può quindi scegliere i propri uomini con una certa tranquillità, pensando anche a gestire le energie in vista del finale di stagione.

Dove vedere Cremonese-Torino in TV e in streaming

Cremonese-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 12:00. Il match è visibile su smart TV compatibili, app DAZN su decoder Sky Q e TimVision Box, oltre che in streaming via browser e app mobile.

Calcio d’inizio fissato per le ore 12:30 di domenica 19 aprile 2026, con telecronaca affidata al team DAZN. Il lunch match è oggi una delle fasce più apprezzate dai tifosi.

Stadio, arbitro e curiosità

Si gioca allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, impianto storico della Cremonese con una capacità di oltre 16.000 posti. Il terreno di gioco è quello di una delle piazze più passionali della Serie A, con tifosi fedelissimi che accompagnano i grigiorossi in questo difficile momento di classifica.

Tra le curiosità più rilevanti, il momento di forma di Cesare Casadei, classe 2003 e secondo italiano più giovane a cinque reti in campionato dopo Pio Esposito. Il centrocampista granata è stato una delle migliori sorprese della Serie A 2025/26. Dall’altra parte, la Cremonese ha un simbolo in Federico Bonazzoli, tornato in Serie A con la maglia grigiorossa dopo un’esperienza a Salerno, e uno degli attaccanti più impiegati dalla rosa di Giampaolo.

Il pronostico

Il Torino parte leggermente favorito nelle quote grazie alla migliore posizione in classifica e alla maggiore qualità individuale di alcuni interpreti. Ma la Cremonese, costretta a vincere per mantenere vive le speranze salvezza, potrebbe sfoderare una prestazione di orgoglio: tipica dei momenti chiave della stagione, quando in palio c’è la permanenza nella massima serie.

La chiave tattica sarà la gestione del centrocampo: se il Torino riuscirà a imporre il proprio gioco sulle corsie con Pedersen e Obrador, sarà difficile per la Cremonese fermare le due punte granata. Dall’altra parte, Giampaolo punterà sulle ripartenze di Bonazzoli e sulle incursioni di Vandeputte.

Un lunch match cruciale in chiave salvezza: la Cremonese ha pochi appigli per salvarsi, questa è una delle ultime chiamate. Appuntamento per domenica 19 aprile alle 12:30, con diretta DAZN.