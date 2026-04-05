Cremonese-Bologna 1-2: vittoria felsinea nel giorno di Pasqua

Il Bologna ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro la Cremonese nella domenica di Pasqua, imponendosi per 2-1 allo stadio Giovanni Zini. La domenica di Pasqua, nonché della 31ª giornata di Serie A, si apre con la vittoria del Bologna in casa della Cremonese. I felsinei hanno dimostrato carattere e qualità, portando a casa tre punti fondamentali per la loro classifica.

La partita si è sbloccata immediatamente grazie a una straordinaria rete di Joao Mario. I Felsinei passano 2-1 allo Zini, dove Joao Mario impiega solo tre minuti per battere Audero: l’ex Juventus segna con un gran destro al volo, schiacciando per terra un pallone che schizza poi in rete. Il gol di Joao Mario (2 minuti e 6 secondi) è il più veloce segnato dal Bologna in Serie A dal 31 agosto 2024. Per il portoghese si tratta del primo gol nel campionato italiano.

Il raddoppio di Rowe e il dominio rossoblù

Il vantaggio iniziale ha galvanizzato la squadra di Italiano, che ha continuato a spingere con intensità e qualità. I rossoblù sono padroni del campo e al 16′ si portano pure sul 2-0: a siglare il raddoppio questa volta è Rowe, bravo a sfruttare il secondo assist di giornata sfornato da Miranda. L’inglese ha così ritrovato la via del gol dopo un periodo complicato nella prima parte della stagione.

La prestazione del primo tempo del Bologna è stata convincente sotto tutti gli aspetti, con la squadra che ha mostrato grande fluidità nelle giocate e solidità difensiva. Moro colpisce invece la traversa su punizione, mentre Ravaglia mura Bonazzoli. La formazione ospite sembrava aver messo in cassaforte il risultato con largo anticipo.

Il finale thrilling e le espulsioni

Quando tutto sembrava deciso, la partita ha vissuto un finale movimentato che ha riacceso le speranze della Cremonese. Il portiere ospite interviene però in ritardo su Floriani al 90′ e concede così un rigore che proprio Bonazzoli trasforma nel 2-1 finale. Il penalty ha riaperto clamorosamente una gara che sembrava ormai archiviata.

Gli ultimi minuti sono stati caratterizzati da grande nervosismo e tensione. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per le espulsioni di Maleh (condotta violenta) e Ferguson (doppio giallo). Prima espulsione in Serie A per Lewis Ferguson, in questa che è la 100esima presenza nel massimo campionato. Le due espulsioni hanno reso ancora più concitato il finale di una partita già ricca di emozioni.

Classifica e prospettive future

Con questa vittoria, il Bologna ha compiuto un passo importante per i propri obiettivi stagionali. Il Bologna ritrova dunque la vittoria e sale a 45 punti, superando la Lazio all’ottavo posto. La squadra di Italiano ha dimostrato di essere particolarmente forte in trasferta questa stagione. Il Bologna è la squadra con la differenza maggiore positiva tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione di Serie A: +11 (28 punti fuori casa rispetto ai 17 al Dall’Ara).

Per la Cremonese, invece, continua un momento difficile della stagione. La Cremonese è con l’Hellas Verona una delle due squadre che non ha ancora vinto nessuna partita casalinga in Serie A nel 2026. Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese (appena 6) in Serie A da inizio 2026. I grigiorossi dovranno invertire rapidamente la rotta per evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione.