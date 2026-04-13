Como Inter 3-4: doppiette Thuram e Dumfries, scudetto vicino

La trentaduesima giornata di Serie A ha consegnato all’Inter una vittoria che sa di scudetto. Al Sinigaglia di Como, i nerazzurri hanno vinto 4-3 in rimonta, portandosi a +9 dal Napoli quando mancano sei giornate al termine del campionato. Una serata folle che ha visto la squadra di Chivu ribaltare uno svantaggio di due gol grazie alle doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

Il Como illude con Valle e Nico Paz

I lariani di Cesc Fabregas partono con il piede giusto al Giuseppe Sinigaglia. Al 36′ è Alex Valle a portare in vantaggio i padroni di casa: l’azione nasce da destra con Sergi Roberto, Nico Paz fa il velo che libera la conclusione dell’argentino, Sommer respinge ma Valle è puntuale sulla ribattuta e firma l’1-0.

Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo. Al 45′ contropiede micidiale del Como: Butez serve direttamente Nico Paz, che si invola verso l’area interista e di sinistro trova l’angolino alla destra di Sommer per il 2-0. Un gol che sembrava aver chiuso i conti.

Thuram riapre tutto nel finale di primo tempo

Ma l’Inter non ci sta. Nel primo minuto di recupero, Marcus Thuram firma il gol che rimette in gioco i nerazzurri: cross dalla destra di Barella, l’attaccante francese anticipa tutti con una zampata che vale il 2-1 all’intervallo. Un gol psicologicamente devastante per il Como, che vedeva sfumare un primo tempo perfetto.

La ripresa si apre con un errore clamoroso della difesa lariana. Al 49′ Kempf sbaglia un retropassaggio troppo corto, Butez si trova fuori dall’area e Thuram ne approfitta con un pallonetto che vale il pareggio 2-2. Doppietta personale e partita riaperta.

Dumfries completa la rimonta con due colpi di testa

A questo punto sale in cattedra Denzel Dumfries. Al 58′ l’olandese porta avanti l’Inter con un colpo di testa su punizione pennellata da Calhanoglu: 2-3 e rimonta completata. L’esterno nerazzurro, che non segnava dal match contro l’Udinese di agosto, torna al gol nel momento decisivo.

Il poker arriva al 72′ ancora dai piedi di Dumfries. Altra punizione di Calhanoglu, questa volta con l’aiuto di Akanji che libera l’olandese sul secondo palo: secondo colpo di testa e doppietta che porta il risultato sul 2-4.

Da Cunha accorcia ma non basta

Il Como non si arrende e all’89′ trova il gol che riapre clamorosamente la partita. Rigore trasformato da Lucas Da Cunha per il 3-4 finale, dopo un fallo di Bonny su Nico Paz inizialmente valutato come calcio di punizione ma poi rivisto dal VAR come intervento in area.

Nel recupero, la squadra di Fabregas va vicinissima al pareggio con una deviazione di Ramon che scheggia la traversa. Ma il tempo è scaduto: l’Inter vince e mette le mani sullo scudetto.

Le conseguenze di classifica

Con questa vittoria, l’Inter sale a 75 punti contro i 66 del Napoli, fermo sull’1-1 a Parma. Nove punti di vantaggio a sei giornate dalla fine rappresentano un margine quasi incolmabile per gli azzurri di Conte.

Male invece il Como, che con questa sconfitta scivola dal quarto al quinto posto, scavalcato dalla Juventus. I lariani restano comunque in corsa per la Champions League, ma dovranno reagire nelle prossime giornate per non perdere ulteriore terreno.

Del resto, quando mancano 18 punti a disposizione e il vantaggio è di nove lunghezze, il titolo sembra ormai una formalità per la squadra di Chivu. Una rimonta che vale uno scudetto e conferma la mentalità vincente di questa Inter.