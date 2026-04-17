Nuovo cambio al vertice della classifica airplay radio italiana. Nella settimana 16 del 2026, con rilevazione dal 10 al 16 aprile, sono The Kolors a prendersi il primo posto con Rolling Stones, brano che sale fino alla vetta diventando il pezzo più programmato dalle emittenti italiane secondo i dati EarOne elaborati per punteggio. Una scalata graduale, quella del brano firmato da Davide Petrella e Edoardo D’Erme, che premia una delle progressioni radiofoniche più costanti delle ultime settimane. Di seguito l’analisi completa della top 10, con tutti i movimenti rispetto alla settimana precedente, le nuove entrate e le principali tendenze del panorama radiofonico italiano di aprile 2026.

Rolling Stones vola in vetta: The Kolors conquistano la settimana 16

Dopo diverse settimane in ascesa, Rolling Stones conquista il primo posto della classifica airplay, firmando il nuovo successo radiofonico di The Kolors. Il brano, pubblicato da Warner, sale dalla seconda alla prima posizione, confermando un ciclo di vita radiofonico ampio e trasversale, capace di coinvolgere sia le radio generaliste sia le emittenti a forte vocazione musicale.

La crescita è stata progressiva, senza picchi improvvisi: un segnale che indica una programmazione diffusa, basata sulla riconoscibilità del brano più che su una spinta promozionale concentrata in pochi giorni. Per il gruppo si tratta dell’ennesima conferma di una formula radiofonica che funziona, fatta di sonorità pop contemporanee e testi immediati, perfetti per la rotazione intensiva delle emittenti nazionali.

Samurai Jay saldo al secondo posto con Ossessione

Samurai Jay – credit Luca Paparo

Alla piazza d’onore troviamo Samurai Jay con Ossessione, brano firmato da Vittorio Coppola, Luca Lucio Stocco, Gennaro Amatore e Salvatore Sellitti, pubblicato da Island. Il pezzo sale dalla terza alla seconda posizione e si conferma ormai presenza stabile ai vertici della classifica airplay, con una penetrazione radiofonica che lo rende uno dei brani più riconoscibili della primavera 2026. La distanza dal primo posto resta contenuta: nelle prossime settimane non è da escludere un nuovo scambio in cima.

Sayf perde il podio centrale: Tu mi piaci tanto scende al terzo

The Kolors primi in radio con “Rolling Stones”: la classifica airplay del 10-16 aprile 2026

Scende al terzo gradino del podio Sayf con Tu mi piaci tanto, scritto insieme a Giorgio De Lauri, Luca Di Blasi e Adam Viacava, pubblicato da Warner. Il brano aveva occupato a lungo le posizioni più alte della classifica e ora segna la prima reale battuta d’arresto, pur restando tra i tre titoli più trasmessi della settimana. La tendenza al ribasso, segnalata dall’indicatore di trend in discesa, suggerisce un possibile ulteriore scivolamento nelle prossime rilevazioni.

Ditonellapiaga e Annalisa tengono nella parte alta

In quarta posizione si riconferma Ditonellapiaga con Che fastidio!, brano firmato da Edoardo Castroni, Margherita Carducci, Alessandro Casagni e Edoardo Ruzzi, pubblicato da BMG. Il pezzo mantiene la stessa posizione della settimana precedente, segno di una programmazione consolidata e di un gradimento stabile da parte dei direttori artistici delle emittenti.

Al quinto posto troviamo Annalisa con Canzone estiva, scritta insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci, pubblicata da Warner. Il brano sale dalla sesta posizione e si candida come uno dei titoli più forti per la programmazione della stagione calda ormai alle porte. Il titolo stesso lascia intuire una strategia precisa: intercettare l’airplay radiofonico proprio nella fase in cui le emittenti iniziano ad accogliere sonorità estive e tormentoni di stagione.

Ricordi di Blanco ed Elisa guadagna quattro posizioni

Tra i movimenti più significativi della settimana spicca la scalata di Ricordi, il duetto tra Blanco ed Elisa pubblicato da EMI / Island. Il brano, scritto insieme a Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Marco Parisi e Giampaolo Parisi, sale dalla decima alla sesta posizione, con un balzo di quattro posizioni che lo candida a entrare presto nelle prime cinque.

L’ingresso deciso nella parte alta della top 10 conferma come il duetto, unione di due voci fortemente identitarie del pop italiano contemporaneo, abbia trovato il suo spazio radiofonico ideale nelle emittenti orientate al pop d’autore. Il peak precedente era proprio la decima posizione: la crescita di questa settimana rappresenta il miglior risultato del brano dall’uscita.

Lady Gaga e Doechii debuttano in top 10 con Runway

La novità più rilevante della settimana 16 è il debutto diretto in settima posizione di Runway, brano firmato da Lady Gaga e Doechii e pubblicato da EMI. Il pezzo è scritto da un team internazionale di autori che include Bruno Mars, Andrew Watt, Jaylah Hickmon, Stefani Germanotta, Henry Walter, Dernst Emile II e Jayda Love.

Un debutto di questo peso in top 10 non è un risultato comune per una produzione internazionale sulle radio italiane, soprattutto nella prima settimana di rilevazione. Il dato conferma due tendenze in atto: da un lato l’apertura crescente dei palinsesti italiani verso collaborazioni globali di alto profilo, dall’altro il ruolo di traino che Lady Gaga continua a esercitare su qualsiasi progetto porti la sua firma. Runway è l’unico brano non italiano presente nella top 10 della settimana.

Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia perde tre posizioni

In discesa Superstar, il duetto tra Tiziano Ferro e Giorgia pubblicato da Sugar Music / Sony. Il brano, scritto dai due interpreti, scende dalla quinta all’ottava posizione, segnando una frenata dopo diverse settimane nella parte alta della classifica airplay. Si tratta di un rallentamento fisiologico, tipico dei brani che hanno già consumato la fase di picco radiofonico iniziale e che ora iniziano una lenta discesa nella parte bassa della top 10.

Achille Lauro scivola dopo la vetta: nono con In viaggio verso il paradiso

Achille Lauro Sanremo 2025 – Pool Sanremo 01 / IPA

Cede terreno anche Achille Lauro, che occupa la nona posizione con In viaggio verso il paradiso, brano firmato da Lauro De Marinis, Daniele Nelli e Federica Abbate, pubblicato da Warner. Dopo il primo posto di appena due settimane fa, il pezzo scende di quattro posizioni rispetto alla rilevazione precedente, confermando un ciclo di vita radiofonico che inizia a esaurire la spinta iniziale. La curva è netta: il picco è ormai alle spalle, e nei prossimi giorni è probabile l’uscita dalla top 10.

Emma e Rkomi chiudono la top 10 con Vacci piano

Chiude la classifica dei dieci brani più trasmessi Vacci piano di Emma e Rkomi, pubblicato da Island. Il duetto, scritto da Julien Boverod e Emma Marrone, guadagna cinque posizioni rispetto alla settimana precedente, entrando per la prima volta nella top 10 e registrando il nuovo peak personale. Il dato racconta una crescita lenta ma costante, coerente con un brano che sta conquistando spazio radiofonico gradualmente, emittente dopo emittente.

Classifica EarOne airplay radio: top 10 del 10-16 aprile 2026

Rolling Stones – The Kolors (Warner) Ossessione – Samurai Jay (Island) Tu mi piaci tanto – Sayf (Warner) Che fastidio! – Ditonellapiaga (BMG) Canzone estiva – Annalisa (Warner) Ricordi – Blanco, Elisa (EMI / Island) Runway – Lady Gaga, Doechii (EMI) Superstar – Tiziano Ferro, Giorgia (Sugar Music / Sony) In viaggio verso il paradiso – Achille Lauro (Warner) Vacci piano – Emma, Rkomi (Island)

Come funziona la classifica EarOne airplay radio

La classifica EarOne airplay radio misura settimanalmente i brani più trasmessi dalle principali emittenti radiofoniche italiane, attribuendo a ciascun titolo un punteggio che tiene conto del numero di passaggi e del peso specifico di ogni radio monitorata. La rilevazione copre sette giorni, dal venerdì al giovedì successivo, e rappresenta uno degli indicatori più seguiti per valutare il reale successo radiofonico di un brano, al di là dei numeri di streaming e di vendita.

A differenza delle classifiche di vendita (FIMI) o delle chart di streaming, l’airplay radio fotografa le scelte editoriali delle emittenti e il gradimento misurato attraverso l’esposizione ripetuta del pubblico. È uno specchio complementare della popolarità di un brano, particolarmente utile per cogliere i pezzi destinati a diventare tormentoni di stagione o standard della programmazione.

Tendenze della settimana: pop italiano al comando, internazionali in crescita

L’analisi della top 10 del 10-16 aprile 2026 conferma il dominio del pop italiano sulla programmazione radiofonica: nove brani su dieci portano la firma di artisti italiani, con una distribuzione equilibrata tra major discografiche. Warner guida con quattro titoli (Rolling Stones, Tu mi piaci tanto, Canzone estiva, In viaggio verso il paradiso), seguita da Island con tre presenze (Ossessione, Ricordi, Vacci piano), poi EMI, BMG, Sony/Sugar Music.

Il dato più interessante è la varietà dei registri espressivi presenti nelle prime dieci posizioni: si va dal pop urbano di Sayf al cantautorato di Ditonellapiaga, dalle sonorità estive anticipate da Annalisa al pop melodico di Ferro e Giorgia, fino al pop-rap di Emma e Rkomi. Una fotografia che racconta una radio italiana attenta a intercettare pubblici diversi con un mix editoriale ampio.

L’unica eccezione alla prevalenza italiana è rappresentata da Runway di Lady Gaga e Doechii, che segnala un’apertura dei palinsesti verso produzioni internazionali di alto profilo. È una finestra che in passato si è rivelata predittiva: quando una collaborazione internazionale entra direttamente in top 10, spesso apre la strada a ulteriori presenze globali nelle settimane successive.

Cosa aspettarsi dalla classifica radio della prossima settimana

Sulla base dei trend rilevati nella settimana 16, diversi scenari sono ipotizzabili per la classifica airplay della settimana 17. The Kolors con Rolling Stones potrebbero consolidare la vetta, ma Samurai Jay resta a distanza ravvicinata e la partita per il primo posto è tutt’altro che chiusa. Ricordi di Blanco ed Elisa, con il suo balzo di quattro posizioni, è il candidato più naturale a guadagnare ulteriori posizioni e puntare alla top 5.

Più incerti i destini di Achille Lauro e Tiziano Ferro / Giorgia: entrambi i brani mostrano trend al ribasso e potrebbero uscire dalla top 10 a breve. Canzone estiva di Annalisa, invece, si avvia verso la stagione che ne ha ispirato il titolo: nelle prossime settimane la crescita potrebbe diventare strutturale, in coincidenza con la programmazione estiva delle emittenti.

Domande frequenti sulla classifica radio del 10-16 aprile 2026

Qual è il brano più trasmesso in radio in Italia dal 10 al 16 aprile 2026?

Il brano più trasmesso in radio in Italia nella settimana 16 del 2026, dal 10 al 16 aprile, è Rolling Stones di The Kolors, pubblicato da Warner, che conquista la prima posizione della classifica airplay EarOne salendo dal secondo posto della settimana precedente.

Chi è al secondo posto della classifica airplay radio del 10-16 aprile 2026?

Al secondo posto della classifica airplay radio del 10-16 aprile 2026 si trova Samurai Jay con Ossessione, pubblicato da Island, in salita dalla terza posizione.

Quali sono le novità della top 10 airplay radio di questa settimana?

La principale novità è il debutto diretto in settima posizione di Runway di Lady Gaga e Doechii (EMI). Entra per la prima volta nella top 10 anche Vacci piano di Emma e Rkomi, decima posizione con un guadagno di cinque posti rispetto alla settimana precedente.

Che cos’è la classifica EarOne airplay?

La classifica EarOne airplay è la graduatoria settimanale dei brani più trasmessi dalle principali radio italiane, elaborata per punteggio sulla base del numero di passaggi radiofonici e del peso delle emittenti coinvolte. La rilevazione va dal venerdì al giovedì della settimana successiva.

Quale casa discografica ha più brani nella top 10 radio del 10-16 aprile 2026?

Warner è la casa discografica più rappresentata nella top 10 airplay della settimana 16 del 2026, con quattro brani: Rolling Stones (The Kolors), Tu mi piaci tanto (Sayf), Canzone estiva (Annalisa) e In viaggio verso il paradiso (Achille Lauro).