La classifica EarOne Airplay della settimana 17 del 2026 (dati elaborati per punteggio dal 17 al 23 aprile 2026) incorona “Ricordi” di Blanco ed Elisa come nuovo brano più trasmesso dalle radio italiane. Il duetto sale dalla sesta alla prima posizione, superando “Rolling Stones” di The Kolors. Terzo posto per “Ossessione” di Samurai Jay, mentre Harry Styles firma il balzo della settimana con “American Girls” (dal 15 all’8). Unica nuova entrata in top 10: “Volevo capire” di Madame e Marracash al numero 9.

La top 10 EarOne Airplay della settimana 17/2026

Pos. Titolo Artista Etichetta Trend Prec. Peak 1 Ricordi Blanco, Elisa EMI / Island ▲ 6 1 2 Rolling Stones The Kolors Warner ▼ 1 1 3 Ossessione Samurai Jay Island ▼ 2 2 4 Tu mi piaci tanto Sayf Warner ▼ 3 1 5 Canzone estiva Annalisa Warner = 5 1 6 Che fastidio! Ditonellapiaga BMG ▼ 4 1 7 Runway Lady Gaga, Doechii EMI = 7 7 8 American Girls Harry Styles Sony ▲ 15 8 9 Volevo capire Madame, Marracash Sugar Music ★ NEW — 9 10 Superstar Tiziano Ferro, Giorgia Sugar Music / Sony ▼ 8 5

Blanco ed Elisa numero 1 in radio con “Ricordi”

Il cambio al vertice della classifica airplay radio porta il nome di Blanco ed Elisa. “Ricordi”, pubblicato da EMI/Island e scritto da Riccardo Fabbriconi (Blanco), Michele Zocca, Marco Parisi e Giampaolo Parisi, era partito in sordina ma settimana dopo settimana ha guadagnato posizioni fino a conquistare la vetta con un salto dalla sesta alla prima posizione. Si tratta di uno dei brani più programmati dalle principali emittenti radiofoniche nazionali come RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105, Radio Italia, RDS e Virgin Radio.

The Kolors scendono al secondo posto

Perdono lo scettro The Kolors con “Rolling Stones” (Warner), firmata da Davide Petrella ed Edoardo D’Erme. Il brano, dopo aver dominato la classifica, scivola al secondo posto. Resta comunque una delle hit più solide di questa primavera radiofonica italiana, con un peak già raggiunto al numero 1.

Samurai Jay terzo con “Ossessione”

Completa il podio Samurai Jay con “Ossessione” (Island), pezzo scritto da Vittorio Coppola, Luca Lucio Stocco, Gennaro Amatore e Salvatore Sellitti. Perde una posizione rispetto alla scorsa settimana ma mantiene un saldo terzo posto, confermandosi tra i brani più trasmessi dalle radio italiane del 2026.

Dal 4° al 7° posto: Sayf, Annalisa, Ditonellapiaga e Lady Gaga con Doechii

Quarto posto per Sayf con “Tu mi piaci tanto” (Warner), scritta insieme a Giorgio De Lauri, Luca Di Blasi e Adam Viacava: perde una posizione rispetto alla scorsa settimana.

Stabile al quinto posto Annalisa con “Canzone estiva” (Warner), firmata dalla stessa Annalisa Scarrone con Davide Simonetta e Paolo Antonacci: il brano continua a tenere salda la propria posizione nella top 5 radiofonica.

Scende di due gradini Ditonellapiaga con “Che fastidio!” (BMG), ora al sesto posto: il pezzo è scritto da Edoardo Castroni, Margherita Carducci, Alessandro Casagni ed Edoardo Ruzzi.

Stabile invece al settimo posto Lady Gaga con Doechii e la loro “Runway” (EMI), brano che vede tra gli autori anche Bruno Mars, Andrew Watt e Stefani Germanotta: è uno dei pochi titoli internazionali presenti in top 10.

Harry Styles protagonista della settimana: balzo dalla 15 alla 8

La performance più notevole della settimana 17 è quella di Harry Styles: “American Girls” (Sony) guadagna sette posizioni passando dalla quindicesima all’ottava. Il brano, scritto da Tyler Johnson, Kid Harpoon e dallo stesso Styles, è il candidato principale a scalare la classifica nelle prossime settimane e puntare alla top 5.

Madame e Marracash nuovi in top 10 con “Volevo capire”

L’unica new entry tra i primi dieci brani più trasmessi dalle radio italiane è “Volevo capire” di Madame con Marracash (Sugar Music), che debutta direttamente al numero 9. Il pezzo è firmato dagli stessi Francesca Calearo (Madame) e Fabio Rizzo (Marracash) insieme a Luca Narducci e Nicolas Biasin: un ingresso di peso che segna il debutto di una delle collaborazioni più attese del 2026.

Tiziano Ferro e Giorgia chiudono la top 10

Al decimo posto “Superstar” di Tiziano Ferro e Giorgia (Sugar Music/Sony): scende di due posizioni dopo aver toccato il picco del quinto posto. Il duetto, scritto da Ferro e Giorgia Todrani, resta comunque uno dei brani più trasmessi di questo scorcio di 2026.

Riepilogo trend classifica EarOne airplay radio 17-23 aprile 2026

Il bilancio della settimana 17/2026 della classifica EarOne airplay radio è chiaro:

In salita : 2 brani (Blanco ed Elisa, Harry Styles)

: 2 brani (Blanco ed Elisa, Harry Styles) In discesa : 6 brani (The Kolors, Samurai Jay, Sayf, Ditonellapiaga, Tiziano Ferro e Giorgia)

: 6 brani (The Kolors, Samurai Jay, Sayf, Ditonellapiaga, Tiziano Ferro e Giorgia) Stabili : 2 brani (Annalisa, Lady Gaga e Doechii)

: 2 brani (Annalisa, Lady Gaga e Doechii) Nuove entrate: 1 brano (Madame e Marracash)

Una settimana di forti movimenti nella parte alta della classifica, con un cambio della guardia al numero 1 e l’ingresso di un duetto di peso. Appuntamento a venerdì prossimo con il nuovo aggiornamento della classifica EarOne airplay radio per punteggio.

Domande frequenti sulla classifica EarOne Airplay

Qual è il brano più trasmesso dalle radio italiane questa settimana? Nella settimana 17 del 2026 (17-23 aprile) il brano più trasmesso dalle radio italiane secondo EarOne è “Ricordi” di Blanco ed Elisa (EMI/Island), salito dalla sesta alla prima posizione.

Qual è la nuova entrata in top 10 della classifica EarOne airplay? L’unica new entry in top 10 è “Volevo capire” di Madame con Marracash (Sugar Music), che debutta al numero 9.

Cos’è la classifica EarOne Airplay? EarOne Airplay è la classifica che monitora e classifica per punteggio i brani più trasmessi dalle principali radio italiane nell’arco di una settimana, dal venerdì al giovedì successivo.