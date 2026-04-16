All’Allianz Arena lo spettacolo totale: Bayern-Real 4-3 in una serata folle, Luis Diaz e Olise decisivi nel finale, espulso Camavinga. Kane taglia il traguardo dei 50 gol stagionali, Mbappé ne segna il 70° in Champions. All’Emirates lo 0-0 basta all’Arsenal. Semifinali: Atletico-Arsenal e PSG-Bayern

Mercoledì 15 aprile 2026 si è completato il quadro dei quarti di Champions League con due verdetti storici. Il Bayern Monaco ha eliminato il Real Madrid vincendo 4-3 all’Allianz Arena al termine di una delle partite più spettacolari degli ultimi anni: è la prima volta che i bavaresi fanno fuori i Blancos dal 2012. L’Arsenal invece si è qualificato con uno 0-0 casalingo contro lo Sporting Lisbona, che avrebbe meritato di più ma esce dopo l’1-0 dell’andata. Le semifinali, in programma il 28-29 aprile (andata) e il 5-6 maggio (ritorno), saranno Atletico Madrid-Arsenal e PSG-Bayern Monaco. La finalissima è fissata per il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: la partita della stagione

L’Allianz Arena ha regalato la partita più folle di questa Champions League. Il Real Madrid sblocca il match dopo appena 35 secondi: Arda Guler approfitta di un clamoroso errore di Manuel Neuer e segna l’1-0. Dura poco: al 6’ Aleksandar Pavlovic pareggia di testa su calcio d’angolo. Al 29’ ancora Guler protagonista, stavolta su punizione diretta: 1-2 per il Real. Al 38’ Harry Kane riporta in parità il Bayern e tocca quota 50 gol stagionali, un traguardo leggendario. Appena prima dell’intervallo, Kylian Mbappé firma il 2-3 per gli ospiti con il suo 70° gol in Champions League in sole 98 presenze: nessuno ha mai viaggiato così forte in Europa.

Luis Diaz e Olise: gli eroi del secondo tempo

Il secondo tempo è meno scoppiettante ma decisivo. Al 77’ Eduardo Camavinga viene espulso per doppio giallo dopo un fallo su Kane seguito dall’allontanamento del pallone, decisione dell’arbitro sloveno Slavko Vincic. Il Real resta in dieci e il Bayern colpisce: all’89’ Luis Diaz (ex Liverpool) rompe l’equilibrio ribaltando il doppio confronto sul 5-4 complessivo. Poco dopo Michael Olise firma il 4-3 definitivo. Finisce 6-4 nel computo totale delle due gare. I bavaresi di Vincent Kompany (che però sarà squalificato al prossimo turno) eliminano il Real per la prima volta da quella storica doppia sfida del 2012.

Arsenal-Sporting 0-0: i Gunners soffrono ma passano

All’Emirates, l’Arsenal ha fatto l’indispensabile per qualificarsi. Lo 0-0 è bastato grazie all’1-0 dell’andata firmato Havertz, ma i Gunners non hanno convinto: lo Sporting CP ha anche colpito un palo con Geny Catamo nel primo tempo e avrebbe meritato qualcosa di più concreto. Nel finale anche Leandro Trossard ha centrato un legno di testa. Un’Arsenal poco brillante, come ammesso dallo stesso ambiente, ma che vola in semifinale per la seconda stagione consecutiva. Domenica i londinesi affronteranno il Manchester City in un big match di Premier League che potrebbe decidere il titolo.

Le semifinali: Atletico-Arsenal e PSG-Bayern

Il sorteggio ha già definito gli accoppiamenti: Atletico Madrid-Arsenal e PSG-Bayern Monaco. Le andate si giocheranno martedì 28 e mercoledì 29 aprile, i ritorni martedì 5 e mercoledì 6 maggio. L’Atletico di Simeone sembra avere il tabellone più favorevole: l’Arsenal può essere avversario ostico ma meno titolato del PSG. Il PSG campione in carica di Luis Enrique è reduce dal 4-0 complessivo rifilato al Liverpool e parte favorito contro un Bayern che ha però un Kane in stato di grazia. Sarà anche una questione di panchine: Kompany non potrà sedersi all’andata per squalifica.

Verso Budapest: la finalissima del 30 maggio

La finale di Champions League 2025-2026 si giocherà sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. L’impianto ungherese, inaugurato nel 2019, può ospitare oltre 67.000 spettatori. È la prima finale di Champions ospitata da Budapest dopo quella di Europa League del 2023 tra Siviglia e Roma. Le quattro semifinaliste, tutte con alle spalle almeno una vittoria nella competizione (PSG campione in carica, Bayern con 6 titoli, Atletico finalista 2014 e 2016, Arsenal finalista 2006), promettono una fase finale di altissimo livello.

I tabellini

Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 (andata 2-1, totale 6-4)

Reti: 1’ Guler (R), 6’ Pavlovic (B), 29’ Guler (R), 38’ Kane (B), 45’ Mbappé (R), 89’ Luis Diaz (B), 90’+ Olise (B). Espulso: Camavinga (R) al 77’ per doppia ammonizione. Arbitro: Vincic (Slovenia). Bayern in semifinale.

Arsenal-Sporting CP 0-0 (andata 1-0, totale 1-0)

Traversa di Catamo (S) e legno di testa di Trossard (A). Arsenal in semifinale.