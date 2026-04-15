Al Metropolitano l’Atletico sopravvive alla rimonta del Barça (2-1) grazie al gol di Lookman: 4-2 complessivo. Ad Anfield il PSG domina il Liverpool con la doppietta di Dembélé (0-2): 4-0 nel doppio confronto. Ora attendono Bayern-Real e Arsenal-Sporting

Martedì 14 aprile 2026 si è giocato il ritorno dei quarti di finale di Champions League, con due verdetti pesantissimi: Atletico Madrid e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste dell’edizione 2025-26. I campioni in carica del PSG hanno dominato il Liverpool anche ad Anfield, mentre l’Atletico di Simeone ha resistito alla furiosa rimonta del Barcellona al Metropolitano. Mercoledì 15 aprile in campo le altre due sfide: Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting Lisbona.

Atletico Madrid-Barcellona 2-1: Lookman gela la rimonta blaugrana

Al Metropolitano è stata una partita al cardiopalma. Il Barcellona, sconfitto 2-0 all’andata al Camp Nou (gol di Julian Alvarez e Sorloth), parte all’attacco con ferocia. Al 4’ Lamine Yamal sfrutta un errore di Langlet e segna l’1-0 da solo davanti a Musso. L’ex portiere dell’Atalanta tiene in vita i Colchoneros con diversi interventi prodigiosi, ma non può nulla su Ferran Torres che al 30’ trova il 2-0 con un tiro a giro che pareggia momentaneamente i conti complessivi.

Il gol decisivo di Lookman: l’ex Atalanta manda Simeone in semifinale

Proprio nel momento di massima pressione del Barça, l’Atletico colpisce con la sua arma migliore: la ripartenza. Griezmann lancia un assist perfetto a tagliare l’area e Ademola Lookman, l’ex Atalanta ormai punto di riferimento della squadra di Simeone, buca la porta di Garcia per il 2-1 che riporta i Colchoneros in vantaggio nel complessivo. Nella ripresa Ferran Torres segna ancora, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Finisce 2-1 per il Barcellona, ma è l’Atletico Madrid a passare il turno con il 4-2 complessivo. Per Simeone è la conferma di una squadra cinica e letale nelle notti europee.

Liverpool-PSG 0-2: Dembélé chiude i conti, i campioni in carica volano

Ad Anfield il Liverpool doveva ribaltare lo 0-2 dell’andata al Parco dei Principi (gol di Doué e Kvaratskhelia), ma il PSG di Luis Enrique ha controllato la partita dall’inizio alla fine. Dembélé, finì la scorsa settimana al primo posto nella gara, si era già sfiorato il gol in apertura. I Reds hanno attaccato con determinazione, con Marquinhos che salva un colpo di testa di Van Dijk nel finale del primo tempo.

Il rigore tolto dal VAR e la doppietta del Pallone d’Oro

Nella ripresa l’arbitro italiano Mariani concede un rigore al Liverpool per un contatto tra Pacho e Mac Allister, ma dopo la revisione al VAR cambia idea e toglie il penalty. Una decisione che taglia le gambe ai padroni di casa. Al 72’ il PSG chiude il discorso in contropiede: Kvaratskhelia serve Dembélé che firma l’1-0. Al 91’, sempre in ripartenza, il Pallone d’Oro in carica segna a porta vuota il 2-0 definitivo. Il PSG passa con un roboante 4-0 complessivo e si candida come grande favorita per la vittoria finale a Budapest.

Le semifinali che prendono forma

Con i risultati di martedì, il quadro delle semifinali comincia a delinearsi. L’Atletico Madrid attende la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (mercoledì 15 aprile). Il PSG affronterà chi passerà tra Bayern Monaco e Real Madrid (sempre mercoledì 15). Le semifinali sono in programma il 28 aprile (andata) e il 5 maggio (ritorno), con la finale prevista a Budapest. L’Arsenal-Sporting sarà visibile in chiaro su TV8.

I tabellini

Atletico Madrid-Barcellona 2-1 (andata 2-0, totale 4-2)

Reti: Yamal 4’ (B), Ferran Torres 30’ (B), Lookman (A). Atletico in semifinale.

Liverpool-PSG 0-2 (andata 0-2, totale 0-4)

Reti: Dembélé 72’, 91’. Arbitro: Mariani (Italia). PSG in semifinale.