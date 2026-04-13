Il pieno fa sempre più male al portafoglio e gli italiani cominciano a reagire. Secondo i dati del Centro Studi AutoScout24, a marzo le ricerche di auto elettriche usate sono cresciute del +41% in un solo mese, mentre quelle di auto diesel sono calate del 3%. Non è più solo una questione ambientale: è il portafoglio a parlare. E il messaggio è chiaro: se la benzina continua a salire, sempre più famiglie italiane sono pronte a cambiare abitudini.

Il pieno che pesa: perché i carburanti costano sempre di più

Da fine febbraio i prezzi alla pompa non smettono di salire, nonostante il governo abbia confermato il taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro fino al 1° maggio 2026. Le tensioni geopolitiche internazionali pesano sul costo del petrolio e si scaricano direttamente sui distributori. Il risultato? Fare il pieno è diventato un pensiero fisso per milioni di automobilisti, soprattutto per chi usa l’auto ogni giorno per andare al lavoro, portare i figli a scuola o fare la spesa. E non si vede una fine: il 60% degli automobilisti europei è convinto che i carburanti continueranno a salire nei prossimi dieci anni.

Un italiano su quattro pronto all’elettrico, uno su tre all’ibrido

Di fronte al caro carburanti, gli italiani si dividono. Secondo il sondaggio europeo di AutoScout24, il 29% passerebbe a un’auto ibrida e il 26% prenderebbe in considerazione un’auto elettrica se i prezzi dovessero continuare a salire. Ma c’è anche chi reagisce diversamente: un altro 26% rinuncerebbe ai viaggi non essenziali e alle vacanze in auto, limitando gli spostamenti allo stretto necessario. E c’è un 15% di irriducibili che non cambierebbe nulla, costo quel che costo.

Una fotografia che racconta un Paese spaccato: da una parte chi è pronto a cambiare, dall’altra chi preferisce stringere la cinghia piuttosto che rivoluzionare le proprie abitudini. In mezzo, la maggioranza silenziosa che valuta, confronta e aspetta il momento giusto.

L’usato elettrico sotto i 28mila euro: la porta d’ingresso per le famiglie

La buona notizia è che comprare un’auto elettrica non significa più spendere cifre impossibili. A marzo il prezzo medio di un’auto elettrica usata si attesta intorno ai 27.780 euro, in calo del 3,3% rispetto a un anno fa. Significa che sul mercato dell’usato si trovano già modelli interessanti a prezzi accessibili, soprattutto se si pensa al risparmio sui costi di gestione: niente benzina, tagliandi più economici, bollo ridotto o azzerato in molte regioni, accesso libero alle ZTL. Per una famiglia che percorre 15-20mila chilometri all’anno, il risparmio rispetto a un’auto a benzina può superare i 1.500 euro.

Cosa ci spinge davvero verso l’elettrico: non è (solo) l’ambiente

Tra chi sta pensando all’acquisto di un’auto elettrica, le motivazioni dicono molto su come sta cambiando la mentalità degli italiani. Il 40% indica gli incentivi statali come fattore decisivo: senza sconti, molti restano alla finestra. Il 37% guarda al prezzo d’acquisto, che deve scendere ancora. Il 36% punta sui progressi tecnologici – più autonomia, ricariche più veloci – e sui costi di gestione ridotti. La sensibilità ambientale c’è, ma è il risparmio concreto a muovere le scelte reali. Un dato che dovrebbe far riflettere chi governa la transizione energetica: per convincere gli italiani servono numeri, non slogan.

I numeri lo confermano: le vendite di elettriche volano

L’interesse non resta solo nelle intenzioni. I dati ACI sui passaggi di proprietà di auto elettriche usate registrano un +18,9% a marzo rispetto a febbraio. Le immatricolazioni di elettriche nuove, secondo UNRAE, segnano un +28,4%. Come spiega Sergio Lanfranchi di AutoScout24, “nessun’altra alimentazione ha mostrato una crescita altrettanto significativa”. Lo stesso fenomeno si era osservato con gli incentivi dello scorso anno: quando il vantaggio economico diventa concreto, gli italiani si muovono. La domanda è: basterà il caro carburanti a dare alla mobilità elettrica quella spinta che gli incentivi da soli non sono riusciti a garantire?