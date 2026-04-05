Canzonissima 2026 è tornata sabato 4 aprile con la terza puntata in diretta su Rai 1, dall’Auditorium del Foro Italico. Lo show condotto da Milly Carlucci ha proposto il tema “La canzone simbolo – la svolta”, chiedendo ai dodici artisti in gara di portare sul palco il brano che ha rappresentato un momento decisivo nella loro carriera. A vincere la serata è stata Caruso di Lucio Dalla, interpretata dal tenore Vittorio Grigolo, che accede così alla finale del 25 aprile insieme ai vincitori delle prime due puntate: Il mio canto libero (Fabrizio Moro) e La leva calcistica della classe ’68 (Arisa).

La tredicesima edizione del format storico, tornato in televisione a cinquantuno anni dall’ultima edizione ufficiale del 1974-75, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera. L’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Luigi Saccà e le coreografie di Matteo Addino hanno accompagnato una serata ricca di emozioni e racconti personali. A commentare le esibizioni, i “Magnifici 7”: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Tutte le esibizioni della terza puntata di Canzonissima

Ad aprire la serata è stata Arisa con Sincerità, il brano che le fece vincere Sanremo Giovani nel 2009. Una performance arricchita da uno stacchetto coreografico che ha ricordato i vecchi varietà. Francesca Fialdini ha commentato: “Io ad Arisa farei cantare anche la ricetta della torta pasqualina”.

Fausto Leali ha proseguito con la storica A chi, definita da lui una canzone verso la quale prova “una grande gratitudine”. Milly Carlucci lo ha elogiato: “La canti meglio oggi che nel ’67”. Un momento toccante quando Giacomo Maiolini si è commosso ricordando che la canzone era dedicata alla mamma di Leali, scomparsa poco dopo, un dolore che anche lui conosce personalmente.

Fabrizio Moro ha portato Pensa, il brano che gli fece vincere Sanremo Giovani nel 2007. La clip introduttiva ha raccontato la sua gioventù difficile tra mille lavori e la rabbia di chi viene dalla strada. Enrico Ruggeri ha scelto Mistero, il suo pezzo vincitore di Sanremo Big.

I Jalisse hanno sorpreso rinunciando alla loro iconica Fiumi di parole per proporre Gloria di Umberto Tozzi, il brano che li fece conoscere. Alessandra Drusian lo cantò a Gran Premio di Pippo Baudo, e fu proprio quella performance a far colpo su Fabio Ricci. Leo Gassmann ha portato Va bene così, nato dopo un provino fallito che lo aveva messo in crisi. Al termine ha ricevuto la sorpresa degli amici storici Matteo, Giancarlo e Giulio.

Michele Bravi si è esibito con Il diario degli errori, Malika Ayane con Feeling Better, raccontando i suoi esordi come cameriera in un ristorante milanese dove un giorno venne notata da un produttore. Irene Grandi ha scelto Bum bum, mentre Elettra Lamborghini ha proposto Musica (e il resto scompare), dedicandola al marito AfroJack.

L’esibizione più apprezzata dalla critica è stata quella degli Elio e le Storie Tese con La terra dei cachi. Nella clip introduttiva hanno ironizzato sui colleghi: “Gli altri si raccontano, si mettono a nudo, sfoderano intensità. Fabrizio Moro vince sempre perché è intenso e anche bello. Ma perché noi no?”.

Vittorio Grigolo vince con Caruso: la canzonissima della terza puntata

Il tenore Vittorio Grigolo ha chiuso la gara con Caruso di Lucio Dalla, raccontando il parallelo con la propria vita di artista in viaggio: “Ho viaggiato tanto, la mia famiglia ha fatto molti sacrifici. Ho raggiunto il sogno quando ho cantato al Metropolitan Opera House e proprio come me Caruso ha viaggiato, armato di valigia, per inseguire il suo sogno”.

Al momento del voto, la canzone ha raccolto consensi trasversali. Tra i cantanti, la maggioranza ha votato A chi di Fausto Leali (scelta da Jalisse, Lamborghini, Moro, Grandi, Grigolo ed Elio e le Storie Tese). Tra i Magnifici 7, Izzo, Rossi, Fialdini e Balivo hanno scelto Caruso, mentre Cecchetto e Pardo hanno puntato su La terra dei cachi. Sommando il voto del pubblico via social, la canzonissima della terza puntata è risultata Caruso.

Gli ospiti: Massimiliano Gallo, Pif e Giusy Buscemi

Momento di grande emozione con l’attore Massimiliano Gallo, che ha cantato Mamma di Beniamino Gigli, lo stesso brano con cui suo padre Nunzio Gallo vinse la primissima edizione di Canzonissima nel 1956. Un passaggio di testimone generazionale che ha commosso il pubblico dell’Auditorium.

Pif e Giusy Buscemi sono intervenuti per presentare il loro nuovo film “…che Dio perdona a tutti”, regalando anche un momento di varietà con sorprese sceniche.

Il nodo del ritmo e le polemiche social

La terza puntata non è stata esente da critiche. Diversi osservatori hanno segnalato un ritmo troppo dilatato, con la puntata che si è protratta oltre l’una di notte. La sensazione è che il formato rischi di perdere spettatori nel corso della serata, una dinamica che preoccupa in chiave ascolti, soprattutto nella sfida del sabato sera contro il Serale di Amici su Canale 5.

Sui social, la vittoria di Caruso ha generato discussioni accese. Alcuni utenti hanno contestato il meccanismo di voto e la sensazione che esibizioni più originali possano risultare penalizzate rispetto a brani dal forte impatto vocale. Nonostante le polemiche, il format si conferma capace di generare conversazione e mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Il percorso verso la finale del 25 aprile

Con la vittoria di Caruso, sono ora tre i brani che accedono alla finale di Canzonissima in programma il 25 aprile: Il mio canto libero (prima puntata, Fabrizio Moro), La leva calcistica della classe ’68 (seconda puntata, Arisa) e Caruso (terza puntata, Vittorio Grigolo). Mancano ancora tre puntate prima della finalissima. Nella quarta puntata tornerà anche Riccardo Cocciante e rientrerà Paolo Jannacci nel cast. Lo show è programmato per sei puntate totali, l’ultima delle quali segnerà anche l’addio all’Auditorium del Foro Italico, dal momento che la Rai non ha rinnovato il contratto di affitto con Sport e Salute S.p.A.

Domande frequenti

Chi ha vinto la terza puntata di Canzonissima 2026?

La canzonissima della terza puntata è Caruso di Lucio Dalla, interpretata da Vittorio Grigolo. Il brano accede alla finale del 25 aprile.

Qual era il tema della terza puntata di Canzonissima?

Il tema era “La canzone simbolo – la svolta”: ogni artista ha portato il brano che ha segnato un momento decisivo nella propria carriera.

Chi erano gli ospiti di Canzonissima del 4 aprile?

Massimiliano Gallo (che ha cantato Mamma di Beniamino Gigli), Pif e Giusy Buscemi (che hanno presentato il film “…che Dio perdona a tutti”).

Quante puntate ha Canzonissima 2026?

Il programma prevede sei puntate totali, con la finale fissata per il 25 aprile 2026. Tre canzoni sono già qualificate.

Quali canzoni sono in finale a Canzonissima 2026?

Il mio canto libero (Fabrizio Moro), La leva calcistica della classe ’68 (Arisa) e Caruso (Vittorio Grigolo).