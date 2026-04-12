Il brano sanremese della cantante lucana conquista il pubblico e batte la concorrenza nella serata dedicata a “La rivincita di Sanremo”. Alessandro Del Piero protagonista assoluto tra i Magnifici 7, Preziosi incanta con Malafemmena, scintille Izzo-Fialdini su Elettra Lamborghini arrivata dal Gemelli

Sabato 11 aprile 2026 è andata in onda su Rai 1 la quarta puntata di Canzonissima 2026, condotta da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La serata, dedicata al tema “La rivincita di Sanremo”, ha visto trionfare La notte di Arisa, che accede alla finalissima del 25 aprile insieme ai vincitori delle puntate precedenti. Ma a conquistare i riflettori è stato soprattutto Alessandro Del Piero, ospite d’onore nella giuria. Ecco tutto quello che è successo.

Arisa vince con La notte: emozione pura

Arisa ha portato sul palco una versione intensa e commovente de La notte, il suo brano presentato a Sanremo 2012. Prima dell’esibizione, la cantante ha confessato le sue pene d’amore con parole che hanno colpito tutti: ha raccontato di non essere stata in grado di far innamorare qualcuno di sé e di non essere più interessata all’amore. Un’esibizione spoglia e autentica che ha conquistato il voto del pubblico via social, risultando decisivo per la vittoria. Giacomo Maiolini, il “signor no” della giuria, le ha dato il cartellino rosso parlando di “effetto tisanina”, ma il resto del panel e gli spettatori da casa hanno premiato la sua intensità.

Canzonissima 2026, quarta puntata 11 aprile: vince La notte di Arisa, Del Piero show in giuria

Il meccanismo di voto: tre risultati diversi

Come nelle puntate precedenti, il voto si è articolato in tre componenti. Per il gruppo degli artisti la Canzonissima della serata è stata La canzone mononota degli Elio e le Storie Tese. Per i Magnifici 7 (con l’aggiunta di Del Piero) si è registrato un triplo ex aequo tra Il ragazzo della via Gluck (Ruggeri), Io Amo (Leali) e Io che amo solo te (Gassmann). Ma la somma dei voti del pubblico da casa ha incoronato La notte di Arisa come Canzonissima della quarta puntata.

Del Piero show tra i Magnifici 7

Alessandro Del Piero è stato il vero protagonista della serata al bancone dei Magnifici 7. L’ex capitano della Juventus ha commentato tutte le esibizioni con spontaneità e carisma, regalando momenti di leggerezza. Sul brano Su di noi dei Jalisse ha rivelato un aneddoto calcistico: “È una canzone che ogni tanto negli spogliatoi cantavamo”. La sua presenza in una veste inedita ha funzionato perfettamente, confermando l’intuizione di Milly Carlucci.

Alessandro Preziosi incanta con Malafemmena e la sigla del ‘69

Alessandro Preziosi ha regalato uno dei momenti più belli della serata. L’attore ha cantato e ballato sulle note di Quelli belli come noi, la sigla storica di Canzonissima ‘69 delle gemelle Kessler, e poi ha raccontato la vera storia di Malafemmena di Totò, eseguendola dal vivo con una interpretazione sentita e coinvolgente. Un omaggio al principe della risata che ha unito teatro, musica e racconto personale.

Bianca Guaccero scatenata su Rumore

Bianca Guaccero ha infiammato il palco con una performance travolgente sulle note di Rumore di Raffaella Carrà. Un momento di puro intrattenimento che ha fatto scatenare il pubblico in studio e quello a casa, confermandosi come uno degli interventi più coinvolgenti della serata.

Elettra Lamborghini arriva dal Gemelli: lo scontro Izzo-Fialdini

Colpo di scena nel corso della puntata: Elettra Lamborghini non era presente a inizio serata perché ricoverata all’ospedale Gemelli a causa di una forte cistite. Nonostante il malore, la cantante è riuscita a raggiungere lo studio e a esibirsi con I bambini fanno ooh di Povia, accompagnata da un coro di bambini. Dopo l’esibizione è scoppiato il primo vero scontro di questa edizione tra i Magnifici 7: Simona Izzo ha dichiarato che la canzone non si addice alla cantante, provocando la reazione piccata di Francesca Fialdini, che ha apprezzato invece la capacità di Lamborghini di mostrare lati inediti di sé.

Tony Renis in platea per Quando quando quando

Momento toccante quando Vittorio Grigolo, vincitore della puntata precedente con Caruso, ha interpretato Quando quando quando di Tony Renis. Il grande autore era presente in platea e ha assistito alla performance del tenore, aggiungendo un tocco di emozione alla serata.

Le quattro canzoni in finale

Con la vittoria di questa sera, sono ora quattro le canzoni qualificate alla finalissima del 25 aprile: Il mio canto libero (Fabrizio Moro, prima puntata), La leva calcistica della classe ‘68 (Arisa, seconda puntata), Caruso (Vittorio Grigolo, terza puntata) e La notte (Arisa, quarta puntata). Arisa è l’unica artista ad aver portato due canzoni in finale. Restano due puntate: il 18 aprile (“La canzone che avrei voluto scrivere io”) e il 25 aprile (“Il tuo più grande successo”), che sarà anche la gran finale.