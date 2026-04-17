Nuovo appuntamento con Buongiorno Benessere, condotto da Vira Carbone e in onda sabato 18 aprile alle 10.20 su Rai 1. Una puntata particolarmente ricca che si apre con un tema caldo: le diete “miracolose” passate al vaglio della scienza. E poi nevralgie, bypass coronarico, le punturine per dimagrire e il virus sinciziale: nove specialisti per una mattinata di divulgazione medica a tutto campo.

Diete miracolose: delle uova, del minestrone, della frutta. Cosa c’è di vero?

C’è quella delle uova, quella del minestrone, quella della frutta: la nutrizionista Debora Rasio analizza con spirito critico le cosiddette diete miracolose per fare chiarezza su benefici, rischi e falsi miti. Diete che promettono risultati rapidi ma che spesso si rivelano squilibrate, carenti di nutrienti essenziali e controproducenti nel medio-lungo periodo. Un tema che tocca milioni di italiani, soprattutto in vista dell’estate, quando la pressione del “body ready” spinge molti verso scorciatoie alimentari pericolose.

Nevralgie e dolori: come distinguere quelli reumatici da quelli ortopedici

Il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all’IRCCS San Raffaele di Roma, affronterà il tema delle nevralgie: cause, meccanismi e strategie per alleviare un dolore che può essere invalidante nella vita quotidiana. A seguire, il professor Fernando Colao, chirurgo ortopedico e docente all’Università Europea di Roma, guiderà i telespettatori nella distinzione tra dolori reumatici e ortopedici: spesso vengono confusi, ma hanno origini e trattamenti completamente diversi. Saperli riconoscere è il primo passo per curarli nel modo giusto.

Bypass coronarico e amnesie: cuore e cervello sotto la lente

Il professor Massimo Massetti, direttore della Cardiochirurgia al Policlinico Gemelli, spiegherà quando e come si ricorre al bypass coronarico: un intervento che ogni anno salva migliaia di vite in Italia ma che continua a suscitare timori nei pazienti, spesso legati a informazioni incomplete. Quando è davvero necessario? Come si svolge? Quanto dura il recupero?

Il professor Giulio Maira, neurochirurgo e presidente della Fondazione Atena Onlus, parlerà invece di amnesie e della straordinaria capacità del cervello di evolversi e adattarsi nel tempo – la cosiddetta neuroplasticità – una frontiera delle neuroscienze che apre prospettive importanti anche per la riabilitazione cognitiva.

Punturine dimagranti e frattura dell’omero negli anziani

Il professor Andrea Fabbri, direttore di Endocrinologia e Diabetologia al Sant’Eugenio di Roma, affronterà il tema delle cosiddette “punturine per perdere peso”: i farmaci a base di semaglutide e tirzepatide che stanno rivoluzionando l’approccio all’obesità. Come funzionano, per chi sono indicati, quali sono i rischi e perché non sono una scorciatoia per chi vuole semplicemente perdere qualche chilo.

Il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport all’Università di Siena, approfondirà il tema della frattura dell’omero negli anziani: un evento frequente, soprattutto nelle donne over 65, legato all’osteoporosi e alle cadute domestiche, con indicazioni utili per la gestione e il recupero.

Stenosi spinale e virus sinciziale: le ultime frontiere

Il professor Alessio Albanese, specialista in neurochirurgia vascolare all’Università Cattolica del Sacro Cuore, affronterà la stenosi spinale: il restringimento del canale vertebrale che provoca dolore e difficoltà di movimento, con le possibili soluzioni terapeutiche e chirurgiche.

Chiude la puntata il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, con un focus sul virus respiratorio sinciziale (RSV): sintomi, prevenzione e trattamento. Un virus particolarmente pericoloso per neonati e anziani, su cui la ricerca ha recentemente sviluppato nuovi anticorpi monoclonali e vaccini che stanno cambiando l’approccio alla prevenzione.

Quando e dove vedere Buongiorno Benessere

Buongiorno Benessere va in onda sabato 18 aprile alle ore 10.20 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.