Bologna Lecce 2-1: vittoria rossoblù con Freuler e Orsolini
Il Bologna liquida il Lecce al Dall’Ara con un netto 2-0 che consolida l’ottava posizione in classifica. Una vittoria che arriva dopo la delusione europea contro l’Aston Villa e che rilancia le ambizioni rossoblù nel finale di stagione.
Il primo tempo: traversa e gol di Freuler
La gara si apre con un brivido per i padroni di casa. Al 9′ minuto Stulic si ritrova solo davanti a Pessina, ma spreca clamorosamente la chance del vantaggio ospite calciando addosso al portiere felsineo. Un errore che peserà maledettamente sulla partita dei salentini.
Il Bologna cresce con il passare dei minuti e al 26′ trova il vantaggio con una giocata di alta scuola. Orsolini riceve palla in area, inventa un delizioso tocco sotto che beffa Falcone, ma la sfera si stampa sulla traversa. È allora che interviene Remo Freuler, lesto a ribadire di testa in rete per l’1-0 che sblocca la partita.
Il gol galvanizza i rossoblù che sfiorano più volte il raddoppio prima dell’intervallo. Casale e lo stesso Orsolini vanno vicini al bis, mentre il Lecce accusa il colpo e fatica a rendersi pericoloso.
La ripresa: gestione e colpo del ko
Nella seconda frazione Di Francesco prova a scuotere i suoi con i cambi di Gandelman e Gallo per Ngom e Ndaba, ma il Lecce non riesce mai a impensierire seriamente Pessina. I giallorossi mostrano i soliti limiti in fase di costruzione, anche quando entra Cheddira.
Il Bologna gestisce con autorevolezza il vantaggio e trova il colpo del knock-out nel recupero. Al 90’+2′ un errore di Ramadani regala palla a Bernardeschi, che serve un assist perfetto a Riccardo Orsolini. L’esterno rossoblù non perdona e con il mancino sigla il definitivo 2-0.
Le statistiche premiano i felsinei
I numeri raccontano di un Bologna padrone del campo per novanta minuti. I rossoblù hanno dominato il possesso palla (64,3% contro il 35,7%) e prodotto molte più occasioni: 4 tiri in porta contro 1 del Lecce, 12 conclusioni totali contro 6 degli avversari.
Per Italiano si tratta della 100esima panchina con il Bologna, festeggiata con una prestazione convincente che rilancia le ambizioni europee dei felsinei. Il Lecce invece resta inchiodato a 27 punti e vede allontanarsi sempre di più la salvezza.
Prossimi impegni: Europa e campionato
Il Bologna ora guarderà con ottimismo al ritorno dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa di giovedì, prima della trasferta di Torino contro la Juventus del prossimo weekend. Il Lecce tornerà in campo il 20 aprile per ospitare la Fiorentina in uno scontro salvezza che già profuma di decisivo.
Una vittoria, quella dei rossoblù, che arriva nel momento giusto e ridà slancio a un Bologna che non aveva mai smesso di crederci. Del resto, come dimostrano i 15 punti raccolti da metà febbraio, questa squadra sa come reagire nei momenti difficili.