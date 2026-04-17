Si chiude la stagione europea delle italiane. In Europa League il Bologna di Italiano crolla al Villa Park sotto i colpi di Watkins, Buendia, Rogers e Konsa: 7-1 il complessivo. In Conference League la Fiorentina di Vanoli vince 2-1 al Franchi con Gudmundsson e Ndour ma paga il 3-0 dell’andata. Nessuna squadra italiana in semifinale

Giovedì 16 aprile 2026 si è chiusa definitivamente la stagione europea del calcio italiano, nel modo peggiore possibile. Le ultime due squadre in corsa, Bologna e Fiorentina, sono state eliminate nei quarti di ritorno rispettivamente dall’Aston Villa in Europa League e dal Crystal Palace in Conference League. Un bilancio impietoso che lascia zero italiane nelle semifinali delle tre coppe europee, a conferma di un’annata continentale da dimenticare.

Aston Villa-Bologna 4-0: un primo tempo da incubo per Italiano

Al Villa Park di Birmingham il Bologna parte con coraggio ma viene travolto già nel primo tempo. Al 16’ Ollie Watkins sblocca il match con un tap-in su assist di Rogers: è il 100° gol dell’attaccante inglese con la maglia dei Villans, un traguardo storico per il club. Al 25’ l’arbitro, dopo la revisione al VAR, concede un rigore per fallo di mano di Vitik: Rogers dal dischetto si fa ipnotizzare da un grande Ravaglia, che para il penalty. Dura poco però: appena 46 secondi dopo, su una rimessa laterale di Digne, Buendia riceve alle spalle di Miranda, salta Moro e firma il 2-0 calciando sul primo palo. Al 39’ il tris è ancora di Rogers, che riscatta il rigore sbagliato ricevendo da McGinn e battendo Ravaglia sul primo palo. All’intervallo è già 3-0.

Konsa chiude i conti: 7-1 il complessivo, una disfatta

Nella ripresa il Bologna di Italiano prova ad accorciare e a salvare almeno l’onore, ma senza riuscire a sfondare il muro dell’Aston Villa di Unai Emery, che in casa è una macchina quasi perfetta (15 vittorie nelle ultime 17 sfide europee). Nel finale arriva anche il 4-0: splendida girata volante di Ezri Konsa su un pallone alzato da Abraham. Finisce 4-0 al Villa Park, 7-1 il complessivo delle due gare. Una disfatta totale per i rossoblù, che avevano eliminato la Roma agli ottavi e sembravano in grado di competere a questi livelli. L’Aston Villa vola in semifinale dove affronterà il Nottingham Forest in un derby tutto inglese.

Fiorentina-Crystal Palace 2-1: orgoglio e rimpianto al Franchi

Al Franchi la serata si apre in un clima emotivamente forte, segnato anche dal ricordo di Alexander Manninger, ex portiere viola scomparso in giornata: la squadra gioca con il lutto al braccio. Lo start però è terribile: al 17’ Ismaila Sarr di testa batte De Gea su cross di Munoz e porta il Palace avanti. In quel momento la Fiorentina dovrebbe segnarne quattro per passare il turno. L’impresa sembra impossibile, ma la Viola non si disunisce.

Al 27’ Mandragora viene atterrato in area: rigore. Gudmundsson dal dischetto è glaciale e spiazza Henderson per l’1-1. Il Franchi si riaccende. Nella ripresa l’episodio che fa sognare: al 53’ Cher Ndour, appena entrato, riceve da Solomon e lascia partire un destro rasoterra dal limite che si infila all’angolino. È il 2-1 che fa esplodere lo stadio. Per qualche minuto ci si crede davvero: servono altri due gol. Ma il Crystal Palace si chiude con ordine, spezzetta il gioco e gestisce con l’esperienza di una squadra inglese abituata a soffrire. Gudmundsson, Piccoli e Harrison ci provano ma senza trovare il varco giusto. Finisce 2-1 per la Fiorentina, 2-4 nel complessivo. Viola coraggiosa ma eliminata: si chiude un ciclo europeo durato quattro anni.

Le semifinali senza italiane

Con l’eliminazione di Bologna e Fiorentina, nessuna squadra italiana parteciperà alle semifinali delle coppe europee 2025-2026. In Europa League le semifinali saranno Aston Villa-Nottingham Forest (derby inglese) e Braga-Friburgo. In Conference League si sfideranno Crystal Palace-Shakhtar Donetsk e l’altra semifinale uscita dagli altri quarti. Le finali: Europa League il 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, Conference League il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia. In Champions League le semifinali Atletico-Arsenal e PSG-Bayern sono già fissate per il 28-29 aprile.

Un’annata europea da dimenticare per il calcio italiano

Il bilancio della stagione europea 2025-2026 per le italiane è impietoso. In Champions League eliminazione precoce, in Europa League il Bologna esce ai quarti con un passivo complessivo di 7-1, in Conference League la Fiorentina paga una disfatta in trasferta. L’ultima squadra italiana a vincere una coppa europea resta l’Atalanta, campione di Europa League nel 2024. Per ritrovare un’italiana in finale di Champions bisogna risalire all’Inter del 2023. Una stagione che impone riflessioni profonde sulla competitività del calcio italiano in Europa, dove la Premier League continua a dominare con quattro squadre su otto in semifinale tra le tre competizioni.

I tabellini

Aston Villa-Bologna 4-0 (Europa League, quarti ritorno. Andata 3-1, totale 7-1)

Reti: 16’ Watkins, 26’ Buendia, 39’ Rogers, 84’ Konsa. Al 25’ rigore parato da Ravaglia su Rogers. Arbitro: Sánchez Martínez (Spagna). Aston Villa in semifinale.

Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (Conference League, quarti ritorno. Andata 0-3, totale 2-4)

Reti: 17’ Sarr (C), 30’ rig. Gudmundsson (F), 53’ Ndour (F). Arbitro: Gil Manzano (Spagna). Crystal Palace in semifinale.