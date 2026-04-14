Sarà disponibile da venerdì 17 aprile in tutti gli store digitali “You & Me”, il nuovo singolo inedito di Biagio Antonacci (autore di testo e musica), primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album. Ma la notizia che farà impazzire i fan è un’altra: Antonacci ha annunciato l’Unplugged 2026, un tour senza precedenti con 40 concerti in sole 4 arene storiche italiane. Un record: nessun artista, italiano o internazionale, si è mai esibito per così tanti concerti consecutivi in location di questo valore storico e architettonico.

“You & Me”: un dialogo sulla ricerca dell’equilibrio tra doveri e felicità

Come racconta lo stesso Antonacci, il brano è “un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità”. Una canzone sulla ricerca di uno spazio da ritagliarsi per amarsi davvero “senza rinunciare a tutto il resto, mentre la vita scorre con la sua quotidianità a volte troppo stretta”. Il singolo entrerà di diritto nella scaletta del tour.

Unplugged 2026: il concept delle residenze in luoghi di storia e arte

Il tour è costruito su un’idea unica: 10 concerti consecutivi nella stessa città, in una versione live inedita con i musicisti di Antonacci e un quartetto d’archi. Non il solito tour mordi-e-fuggi, ma vere e proprie residenze artistiche che permettono all’artista e al pubblico di vivere un’esperienza diversa.

“Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città – spiega Antonacci – finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto”. Rimanere 10 giorni nello stesso luogo permetterà anche di cambiare le scalette e proporre ogni sera qualcosa di diverso.

Le 4 arene: Tindari, Lucera, Vittoriale e Pompei

Le quattro location scelte sono gioielli del patrimonio italiano. Il Teatro Greco di Tindari a Patti (Messina), affacciato sul mare delle Eolie, apre il tour con 10 date dal 3 al 18 luglio. L’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia), uno dei più grandi anfiteatri del Sud Italia risalente all’età augustea, ospita altre 10 date dal 21 luglio al 2 agosto. Dopo la pausa estiva, si riparte dall’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia), la dimora-museo di Gabriele D’Annunzio, con 10 date dal 4 al 16 settembre – dove Antonacci aveva già chiuso la tournée precedente con 10 sold out. Si chiude al Teatro Grande di Pompei (Napoli) con le ultime 10 date dal 22 settembre al 4 ottobre, un ritorno dopo la residenza del 2024.

Le 10 date di Lucera: Antonacci in Puglia all’Anfiteatro Romano

Per i fan pugliesi, le date da segnare in calendario sono le 10 serate all’Anfiteatro Romano di Lucera: 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 luglio e 1 e 2 agosto 2026. Dieci sere consecutive in uno dei luoghi più suggestivi della Capitanata, che trasformeranno Lucera nella capitale della musica dal vivo per quasi due settimane. Un’occasione unica per vivere un concerto in un anfiteatro di duemila anni di storia, senza doversi spostare al Nord. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.

Tutte le 40 date del tour Unplugged 2026

Teatro Greco di Tindari, Patti (ME): 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17 e 18 luglio.

Anfiteatro Romano, Lucera (FG): 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 luglio e 1 e 2 agosto.

Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS): 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 settembre.

Teatro Grande, Pompei (NA): 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2, 3 e 4 ottobre.Tour prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l. Questi 40 concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Biagio Antonacci. Biglietti in vendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.