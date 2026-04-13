Dopo un debutto che ha fatto discutere e ha accumulato numeri importanti sui social, Francesca Fagnani torna con la seconda puntata di Belve 2026, in onda martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2 e disponibile on demand su RaiPlay e Disney+. Tre ospiti completamente diversi tra loro per storia, mondo di appartenenza e rapporto con l’esposizione mediatica: il conduttore più amato della televisione generalista, un’attrice che ha segnato la fiction italiana e un volto controverso dei social e della tv. La settima stagione del programma cult di Rai 2 promette scintille.

Il debutto della stagione: Amanda Lear, Ramazzotti e Di Palma

La prima puntata, andata in onda l’8 aprile, ha totalizzato 1.349.000 spettatori con l’8,8% di share, un risultato solido considerando la concorrenza agguerrita del martedì sera. Ma il dato televisivo racconta solo una parte della storia: come nelle passate edizioni, il vero boom di Belve si misura sui social, dove l’edizione precedente aveva superato i 28 milioni di visualizzazioni complessive.

A inaugurare la nuova stagione erano state Amanda Lear, protagonista di un’intervista memorabile ricca di rivelazioni su Bowie, Dalí, identità e relazioni, Micaela Ramazzotti, in un confronto più intimo e introspettivo tra carriera e vita personale, e Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e volto televisivo, con una storia personale forte e senza filtri. Tre interviste che hanno confermato la cifra stilistica di Fagnani: domande dirette, nessun compiacimento, e la capacità di tirare fuori dagli ospiti quello che normalmente resta dietro le quinte.

Gli ospiti della seconda puntata: chi si siede sullo sgabello

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana – Prima Serata Nella foto Carlo Conti Alberto Terenghi / Pool Sanremo 02

Nella foto Carlo Conti

Carlo Conti si siede per la prima volta sul temuto sgabello di Belve, e la cosa non è affatto scontata. Il conduttore fiorentino, reduce dalla direzione artistica degli ultimi due Festival di Sanremo, è storicamente uno dei personaggi più riservati del panorama televisivo italiano. In oltre trent’anni di carriera ha sempre mantenuto un profilo basso sulla vita privata, preferendo far parlare il lavoro. Lo sgabello di Fagnani, però, ha la capacità di scardinare anche le difese più solide: ci si aspetta che la conduttrice lo incalzi sul rapporto con il successo, sulla gestione della popolarità, sulle scelte professionali più discusse e su quel lato personale che Conti ha sempre protetto con eleganza. Un faccia a faccia che si preannuncia giocato più sull’ironia e sulla sottigliezza che sullo scontro diretto.

Giulia Michelini rappresenta il mondo della fiction e del cinema d’autore. L’attrice romana, diventata popolarissima grazie al ruolo di Rosy Abate — lo spin-off della serie Squadra Antimafia che l’ha consacrata come una delle interpreti più amate dal grande pubblico — ha saputo costruire una carriera che attraversa produzioni popolari e lavori più autoriali. Sul palco di Belve potrebbe raccontare il dietro le quinte dei set, il rapporto con il personaggio che le ha cambiato la vita e le sfide di un mestiere che spesso vive di precarietà e di scelte coraggiose. Fagnani sarà sicuramente curiosa di esplorare anche il lato più personale dell’attrice, che raramente si concede ai talk show.

Francesco Chiofalo, conosciuto dal grande pubblico come “Lenticchio” di Temptation Island, è l’ospite più pop e potenzialmente più imprevedibile della serata. Personaggio divisivo e molto discusso, soprattutto per le scelte legate al proprio aspetto fisico — dal trapianto di capelli al controverso cambio di colore delle iridi — Chiofalo porta a Belve una dimensione diversa, quella della costruzione mediatica del personaggio e del rapporto tra identità reale e immagine pubblica. Con lui la Fagnani potrebbe esplorare il confine tra provocazione e autenticità, il prezzo della visibilità e il rapporto con le critiche social. Un’intervista che promette di essere diretta e senza sconti, com’è nello stile del programma.

Cosa aspettarsi dalla serata: fuori onda e provini di Belve

Come ormai da tradizione, anche la seconda puntata si chiuderà con la sigla finale con i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti più virali e attesi dal pubblico. Quei pochi secondi in cui gli ospiti si lasciano andare a battute, smorfie e commenti a telecamere (quasi) spente sono diventati un marchio di fabbrica di Belve, spesso più condivisi delle interviste stesse.

La novità dell’edizione 2026 sono i “provini di Belve”: brevi interviste a persone comuni che si siedono sullo sgabello per rispondere alle domande della Fagnani. Un’intuizione che amplia il formato e porta una ventata di freschezza al programma, mostrando come lo stile Belve funzioni anche fuori dal mondo dello spettacolo.

Dove vedere Belve e come recuperare le puntate

La seconda puntata di Belve va in onda martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e su Disney+ on demand. Chi si fosse perso la prima puntata con Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma può recuperarla integralmente su RaiPlay. Il programma, giunto alla settima stagione, va in onda ogni martedì in prima serata.

Domande frequenti

Quando va in onda la seconda puntata di Belve 2026?

Martedì 14 aprile 2026 alle 21.20 su Rai 2. Disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+.

Chi sono gli ospiti di Belve del 14 aprile?

Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

Chi erano gli ospiti della prima puntata di Belve 2026?

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, con 1.349.000 spettatori e 8,8% di share.

Quante puntate ha Belve 2026?

Belve 2026 è la settima stagione del programma di Francesca Fagnani. Le puntate vanno in onda ogni martedì sera su Rai 2 in prima serata. Il numero esatto di puntate della stagione non è ancora stato comunicato.