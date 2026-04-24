Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful? La settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026 porta sugli schermi di Canale 5 una delle settimane più dense della stagione, con tre storyline che si intrecciano e promettono di riscrivere le gerarchie della Forrester Creations. Brooke vive un momento di rivincita professionale, Poppy finisce al centro di un’indagine pesantissima, e un ritorno storico scuote Los Angeles. La soap va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5, con la domenica non più in palinsesto.

Steffy e Finn: ritrovata complicità, ma l’ombra di Sheila resta

Dopo settimane tesissime, Steffy e Finn sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. La coppia ritrova quella sintonia che sembrava persa, e Steffy ringrazia il marito per la serata speciale trascorsa insieme. Merito anche dell’intervento di Finn nel convincere Baker a trattenere Sheila in centrale per un interrogatorio. Finn è più netto che mai: non vuole più vedere Sheila vicino alla loro famiglia.

A Liam, che va in ospedale a complimentarsi con lui, Finn fa capire senza mezzi termini di non gradire nessuna interferenza nel suo matrimonio. Un confine netto, tracciato da un uomo che ha deciso di scegliere definitivamente da che parte stare.

Steffy sorprende Ridge e Brooke: scintille alla Forrester

Il colpo di scena principale della settimana arriva quando Steffy scopre Ridge e Brooke in un momento di intimità in ufficio. La reazione è immediata: si sfoga con Liam e attacca apertamente le Logan, madre e figlia. Liam tenta di smorzare la sua rabbia e invitarla a un approccio più equilibrato, ma la tensione ormai è alta.

A complicare tutto arriva uno scontro frontale tra Hope e Steffy. Hope accusa Steffy di ostacolarla sul lavoro e di prendersela con Brooke solo perché è sua madre. Due fronti opposti, due visioni di famiglia e carriera incompatibili: la Forrester Creations diventa un campo di battaglia.

Brooke conquista Montecarlo: il rilancio di Brooke’s Bedroom

Parallelamente alle guerre familiari, Brooke vive il suo momento d’oro. Il rilancio della linea Brooke’s Bedroom registra numeri straordinari, e l’evento europeo di Monte Carlo si trasforma in un trionfo mediatico. Brooke è al centro dell’attenzione insieme a Ridge, tra stampa, fan e selfie. La linea esplode sui social e manda in tilt i sistemi della Forrester.

Eppure, dietro il sorriso di Brooke resta un dubbio: il clamore digitale riuscirà davvero a tradursi in un successo commerciale duraturo? Ridge, dal canto suo, non ha dubbi e lascia intendere che il vero valore del progetto sia il fascino personale di Brooke. Hope vede nella madre un modello, mentre Steffy teme che la popolarità di Brooke possa oscurare la Forrester.

Il ritorno di Taylor Hayes sconvolge Los Angeles

Come se non bastasse, una notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Taylor Hayes sta per tornare. Il suo rientro non è soltanto un evento familiare, ma un vero terremoto emotivo. Taylor porta con sé ricordi, rimpianti e un passato che molti credevano sepolto. Per Steffy, la madre che torna può essere un rifugio; per Ridge, un ponte sul passato; per Brooke, una minaccia al presente.

L’arresto di Poppy: l’ombra degli omicidi di Tom e Hollis

La storyline più cupa della settimana riguarda Poppy. Le indagini sulle morti sospette di Tom e Hollis portano la polizia a stringere il cerchio proprio sulla madre di Luna. Le prove si accumulano, i sospetti si trasformano in certezze e l’arresto diventa inevitabile.

L’evento scuote profondamente la comunità della Forrester: chi conosce Poppy fatica a credere che possa essere coinvolta in qualcosa di tanto grave. Ma i fatti parlano, e le alleanze cominciano a rompersi. La vicenda apre scenari che rischiano di cambiare definitivamente il volto della soap, aggiungendo una componente thriller che mancava da tempo.

Quando va in onda Beautiful e dove rivedere le puntate

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. La domenica la soap non va più in onda. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. La domenica la soap non è più in palinsesto.

Perché Poppy viene arrestata in Beautiful?

Nelle puntate della settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026, Poppy viene collegata alle morti sospette di Tom e Hollis. Le prove accumulate durante le indagini portano al suo arresto.

Taylor Hayes torna a Beautiful?

Sì, nelle puntate italiane di questa settimana si annuncia il ritorno di Taylor Hayes, che riaprirà vecchie ferite all’interno dei Forrester.

Dove posso rivedere le puntate di Beautiful?

Tutte le puntate di Beautiful sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, subito dopo la messa in onda televisiva.

Cosa scopre Steffy tra Ridge e Brooke?

Steffy sorprende il padre Ridge in un momento di intimità con Brooke alla Forrester Creations, e si sfoga con Liam attaccando apertamente le Logan.