La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si preannuncia come una delle più intense nella storia recente di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Al centro della scena una morte improvvisa che scuote Los Angeles dalle fondamenta, nuove accuse puntate verso un nome già noto a tutti e una serie di rivoluzioni professionali e sentimentali che ridisegnano gli equilibri tra i personaggi più amati. Una settimana densa, imprevedibile e capace di tenere incollati allo schermo anche gli spettatori più esigenti.

La morte di Hollis: overdose come Tom, stessa sostanza

La notizia che apre la settimana è una doccia fredda per tutti: Hollis è morto. L’annuncio arriva in modo improvviso e si diffonde rapidamente tra i protagonisti, seminando incredulità. Hollis era giovane, sano, sembrava l’ultima persona che potesse soccombere a una tragedia simile. E invece l’autopsia, supervisionata personalmente da Li in ospedale, rivela una verità agghiacciante: Hollis è deceduto per overdose da una sostanza stupefacente. La stessa sostanza che aveva già ucciso Tom Starr.

Li dà subito la notizia a Finn, che corre in ospedale per raggiungerla appena ricevuta la chiamata. Hope è la prima a informare Brooke e Ridge, mentre Luna avverte Bill e Poppy. La notizia si propaga in poche ore tra tutti i personaggi di Los Angeles, ognuno dei quali formula la propria teoria sull’accaduto. Come è possibile? Hollis non era un tipo a rischio. Non aveva problemi di dipendenza noti. La domanda rimane sospesa, pericolosa.

È Li a togliere ogni dubbio sulla natura dell’evento: a suo giudizio non si tratta di incidenti casuali o di tragiche coincidenze, bensì di omicidi premeditati. Due morti, la stessa sostanza, nessuna spiegazione logica alternativa. Il nome che torna subito sulla bocca di tutti è uno solo: Sheila Carter.

Sheila sotto accusa: Steffy e Li all’attacco

L’ipotesi che Sheila possa essere coinvolta nelle morti di Tom e Hollis prende forma rapidamente e con una forza narrativa che travolge ogni altra trama della settimana. Li è convinta che non si tratti di coincidenze e lo dice chiaramente, senza mezze misure. Steffy, come sempre in prima linea quando si tratta di proteggere la sua famiglia, si schiera immediatamente dalla parte della madre di Finn e non nasconde la sua certezza: Sheila è pericolosa, Sheila non cambia, Sheila deve essere fermata.

Finn si trova in una posizione scomoda, combattuto tra il suo ruolo professionale di medico e quello di figlio adottivo di Li, che spinge con forza verso una verità che sembra già scritta. Ridge e Brooke osservano la situazione con crescente preoccupazione, consapevoli che ogni volta che il nome di Sheila torna a circolare nel loro mondo, nulla resta tranquillo a lungo.

La stampa intanto si impossessa della vicenda, trasformando il caso di cronaca nera in un’occasione mediatica. Deacon si ritrova nel mezzo della bufera: il timore che Il Giardino, il suo ristorante, possa essere associato alle due morti lo mette in grandissima difficoltà. Il locale potrebbe diventare sinonimo di tragedia nell’immaginario collettivo di Los Angeles, e questo sarebbe devastante per il suo business e la sua reputazione.

La settimana si chiude con un clima di incertezza e sospetti che non trovano ancora risoluzione. Le indagini proseguono, la verità sembra ancora lontana, e l’ombra di Sheila continua ad allungarsi su tutto.

Monte Carlo: Brooke trionfa, Steffy esclusa

Sul fronte professionale, la Forrester Creations si prepara a una trasferta importante: un viaggio a Monte Carlo per il lancio internazionale della nuova linea di moda di Brooke. Per la Logan si tratta di un’occasione straordinaria: un appuntamento di prestigio internazionale, lontano da Los Angeles, accanto a Ridge. Brooke vive la partenza con entusiasmo quasi esuberante, vedendo in questo viaggio non solo un trionfo professionale ma anche un’opportunità sentimentale per rafforzare il suo legame con Ridge lontano dalle tensioni quotidiane.

Steffy sopporta a fatica la presenza della sua rivale storica e lascia trasparire tutta la sua irritazione. Ma è proprio lei a trovarsi in una situazione imbarazzante: non riesce a trovare il passaporto in tempo utile e viene di fatto esclusa dal viaggio. Quando finalmente lo ritrova, la delegazione è già partita. Hope osserva tutta la scena con grande attenzione e intuisce che quella trasferta potrebbe cambiare molto più di un semplice programma di lavoro.

La rivalità tra Logan e Forrester, in questa settimana, supera ogni limite precedentemente conosciuto. L’assenza di Ridge lascia un vuoto di potere all’interno dell’azienda che Steffy cerca di riempire a modo suo. E la sensazione, per Hope, è che la sua posizione sia sempre più vulnerabile.

Hope For The Future in crisi: i numeri non tornano

L’assenza di Ridge da Los Angeles apre un nuovo fronte di guerra all’interno della Forrester Creations. Steffy e Carter analizzano insieme i numeri di Hope For The Future e il verdetto è allarmante: le vendite rallentano, le proiezioni non convincono e la linea viene considerata a serio rischio concreto. Per Hope non si tratta solo di una questione aziendale: vive la situazione come una mossa punitiva orchestrata da Steffy nel momento più favorevole, sfruttando la debolezza numerica per colpirla dove fa più male.

Carter prova a difendere la freddezza della valutazione aziendale, sostenendo che si tratta di una lettura obiettiva dei dati senza secondi fini. Finn tenta invano di mediare tra le due donne, ma la tensione è ormai troppo alta per essere gestita con il buonsenso. La rivalità tra Hope e Steffy travalica ancora una volta i confini del lavoro per diventare uno scontro personale, viscerale, impossibile da contenere.

Le vendite di Hope For The Future calano, la linea è a rischio, e il futuro della divisione più personale di Hope all’interno dell’azienda non è mai stato così incerto. Una situazione che potrebbe precipitare rapidamente nelle prossime settimane.

Katie indaga su Poppy: la verità su Tom e Luna

Parallelamente a tutto il resto, un’altra trama esplode con forza devastante e si rivela forse la più ricca di implicazioni per il futuro della soap. Katie continua le sue indagini su Poppy e inizia a collegare il passato della donna alla morte di Tom Starr e ora anche a quella di Hollis. I suoi dubbi diventano sempre più pesanti quando emergono vecchie lettere in cui Tom sosteneva di poter essere il padre di Luna.

La scoperta sconvolge la ragazza, che affronta la madre con una rabbia che non riesce a contenere. Poppy deve rispondere. Deve spiegare. Deve dire la verità. Ma le parole della donna appaiono fragili, incomplete, insufficienti. Il sospetto che stia nascondendo una verità terribile prende forma in modo sempre più inquietante, e Katie si convince di essere sulla pista giusta.

Bill, nel frattempo, continua a fidarsi di Poppy e a proteggerla, mentre la sua famiglia si frantuma sotto il peso di tensioni sempre più difficili da gestire. Tra accuse, segreti e verità taciute troppo a lungo, Beautiful entra così in una fase esplosiva. Appuntamento dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:45.