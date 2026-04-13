Torna il preserale più bizzarro della televisione italiana. Da lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, “Avanti un altro!” riparte con puntate inedite. Al timone, come sempre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la coppia che dal 2011 ha trasformato un quiz preserale in un fenomeno di costume esportato in dodici Paesi del mondo, dalla Spagna al Brasile, dalla Turchia al Vietnam.

Il salottino: i personaggi storici che tornano

Il cuore pulsante di Avanti un altro è il surreale salottino, dove i personaggi più amati dal pubblico tornano a complicare la vita dei concorrenti. Confermati i volti storici: Laura Cremaschi (la regina del web), Franco Pistoni (lo iettatore, figura ormai cult della tv italiana), Paola Caruso nel ruolo di Bonas – che nel frattempo è anche concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5 – insieme agli storici XXXL, al Coreografo e al Brasile. Attesissimo il ritorno dell’Alieno Leonardo Tricarico, uno dei personaggi più surreali e amati delle ultime edizioni.

Le novità del salottino: dalla Veterinaria con animali veri alla nuova Buona Sorte

Tra le novità di questa edizione, nuovi ingressi pronti a sorprendere. Elena Zhou è “La Cina”, Carlotta Maggiorana è la nuova “Buona Sorte”, Martina Dotti interpreta “Bordocampo”, Claretta Micaroni è “Io c’ero” e, novità assoluta, Sofia Bartoli è la “Veterinaria”, un personaggio inedito che porterà in studio animali veri, rendendo il gioco ancora più imprevedibile e spettacolare. Tutti i personaggi del salottino sono nati dalla mente di Bonolis e degli autori e selezionati attraverso migliaia di casting in tutta Italia.

Come funziona Avanti un altro: il gioco finale delle 21 risposte sbagliate

Il meccanismo resta quello che ha reso il programma un cult. Un’interminabile fila di concorrenti si gioca il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale tra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Ma la vera sfida è tutta al contrario: nel gioco finale, divenuto negli anni un appuntamento imperdibile, il concorrente per vincere deve dare 21 risposte sbagliate. Sembra facile, ma non lo è: tra trabocchetti, domande ambigue e la pressione del tempo, sbagliare “di proposito” diventa un’impresa comica e adrenalinica.

Un format italiano esportato in 12 Paesi del mondo

Ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, Avanti un altro è uno dei pochi format italiani ad aver conquistato il mercato internazionale. Il programma è stato esportato in 12 Paesi: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam e Romania. Un successo che conferma la capacità della televisione italiana di creare formati originali capaci di funzionare in culture e mercati completamente diversi.

Quando e dove vedere Avanti un altro

Avanti un altro! va in onda da lunedì 13 aprile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 18.45 su Canale 5. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy.