Gli ascolti tv di sabato 4 aprile 2026 confermano il dominio di Amici sul sabato sera italiano. La terza puntata del serale del talent di Maria De Filippi ha conquistato 3.100.000 spettatori con il 23,2% di share su Canale 5, staccando nettamente Canzonissima 2026 di Milly Carlucci, ferma a 2.210.000 spettatori e 17,4% di share su Rai 1. Uno scarto di quasi sei punti percentuali che certifica, per la terza settimana consecutiva, la supremazia di Canale 5 nella fascia più ambita del palinsesto.

Il dato assume un significato particolare se letto nel contesto della stagione televisiva. Canzonissima, il format storico tornato in onda dopo cinquantuno anni di assenza, aveva debuttato il 21 marzo con un incoraggiante 22,5% di share e 2.550.000 spettatori. Una partenza solida che aveva fatto pensare a una competizione serrata con Amici. Tre settimane dopo, il quadro è cambiato radicalmente: lo show musicale di Rai 1 ha perso oltre cinque punti di share, mentre il talent di Canale 5 si è consolidato su livelli molto alti.

Il trend in calo di Canzonissima preoccupa la Rai

I numeri raccontano una curva discendente per il programma di Milly Carlucci. Dopo il 22,5% della prima puntata, la seconda serata del 28 marzo era scesa al 19,4% con 2.135.000 spettatori. La terza puntata del 4 aprile segna un ulteriore calo al 17,4%, il dato più basso dall’inizio della stagione. In tre settimane, Canzonissima ha perso oltre cinque punti di share e circa 340.000 spettatori.

La flessione non sembra legata a una singola puntata debole, ma a un problema strutturale del format. Diversi osservatori hanno evidenziato il ritmo troppo dilatato delle serate, che si protraggono ben oltre l’una di notte. Una scelta che rischia di penalizzare gli ascolti nella parte finale della trasmissione, la più decisiva ai fini della media complessiva. Il pubblico di riferimento di Canzonissima, tendenzialmente più adulto rispetto a quello di Amici, potrebbe faticare a seguire la diretta fino alla chiusura.

Amici stabile e dominante: il serale tiene quota 23%

Per Amici la situazione è opposta. La terza puntata del serale ha confermato la solidità del format con il 23,2% di share, in linea con il 24,1% della seconda puntata. Maria De Filippi può contare su una macchina rodata: eliminazioni, ballottaggi, ospiti e il gioco Password di Alessandro Cattelan creano un mix capace di tenere incollato il pubblico per tutta la serata.

La doppia eliminazione di Valentina e Plasma ha generato momenti di forte emotività, mentre gli ospiti della serata — Tommaso Paradiso, Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas e Enrico Brignano — hanno garantito varietà e intrattenimento. Un pacchetto che il pubblico continua a premiare con cifre importanti.

La sfida dell’access: La Ruota batte Affari Tuoi

Anche nella fascia access prime time il sabato del 4 aprile ha riservato una sfida interessante. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha raccolto 4.150.000 spettatori con il 23,2% di share, superando Affari Tuoi di Stefano De Martino, fermo a 3.975.000 spettatori e 22,2%. Una vittoria di misura per il quiz di Canale 5, che nel sabato riesce a ribaltare i rapporti di forza consueti dell’access serale feriale.

Il resto della prima serata: La7 sorprende, Rai 2 tiene

Nel resto della prima serata, In altre parole… di più di Massimo Gramellini su La7 ha coinvolto 672.000 spettatori al 4,2%. Su Rai 2, la serie Morgane – Detective geniale ha raccolto 808.000 spettatori al 5%. Su Italia 1, il film d’animazione Cattivissimo Me 3 si è fermato a 790.000 spettatori con il 4,8%. Numeri che confermano come la sfida vera del sabato sera si giochi interamente tra Rai 1 e Canale 5, con gli altri canali relegati a contendersi la fascia tra il 4 e il 5%.

Le prospettive: Canzonissima può risalire?

Il confronto tra i due format racconta una differenza di approccio. Amici lavora sulla costruzione settimanale del racconto: anticipazioni, polemiche, social, striscie quotidiane dalla casetta. Un ecosistema che genera attesa e coinvolgimento sette giorni su sette. Canzonissima punta su un pubblico diverso, meno connesso, più legato alla qualità dell’ascolto musicale. Sono logiche opposte, e al momento quella di Canale 5 sta prevalendo nettamente.

Restano tre puntate prima della finale di Canzonissima, fissata per il 25 aprile. Il ritorno di Riccardo Cocciante e Paolo Jannacci nel cast dalla quarta puntata potrebbe dare una scossa allo show. Ma i numeri parlano chiaro: senza un cambio di passo nel ritmo e nella capacità di trattenere il pubblico nella seconda parte della serata, la forbice con Amici rischia di allargarsi ulteriormente.

Domande frequenti

Chi ha vinto gli ascolti del sabato sera del 4 aprile 2026?

Amici di Maria De Filippi su Canale 5 con 3.100.000 spettatori e il 23,2% di share, battendo Canzonissima di Milly Carlucci su Rai 1 (2.210.000 spettatori, 17,4%).

Quanti spettatori ha fatto Canzonissima il 4 aprile?

La terza puntata di Canzonissima ha raccolto 2.210.000 spettatori con il 17,4% di share, in calo rispetto al 19,4% della seconda puntata e al 22,5% del debutto.

Chi ha vinto l’access prime time del 4 aprile?

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (4.150.000 spettatori, 23,2%) ha superato Affari Tuoi di Stefano De Martino (3.975.000 spettatori, 22,2%).

Canzonissima rischia la chiusura anticipata?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il calo degli ascolti puntata dopo puntata è un dato che Rai sta monitorando con attenzione. Restano tre puntate prima della finale del 25 aprile