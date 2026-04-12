Ascolti sabato sera: Amici batte Canzonissima con il 23.1%

Il duello del sabato sera si è consumato ancora una volta tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La quarta puntata di Canzonissima ha intrattenuto 2.206.000 spettatori pari al 17.4% di share, mentre Amici di Maria – Il Serale 2026 ha incollato alla tv 3.248.000 spettatori con uno share del 23.1%. Numeri che confermano una tendenza ormai consolidata: la scuola di Amici mantiene il comando della prima serata.

Il divario resta stabile

Dall’esordio dello show musicale di Rai1, i rapporti di forza non sono cambiati. Se Canzonissima è partita bene al debutto, nel corso delle settimane il serale di Amici ha preso il sopravvento, consolidando un vantaggio crescente. Il 23.1% di share del talent di Maria De Filippi si conferma un risultato solido, pur in leggero calo rispetto alla puntata precedente quando aveva toccato quota 23.2%.

Del resto, i numeri parlano chiaro: Canzonissima ha intrattenuto il pubblico dalle 21:23 alle 1:15, mentre Amici ha tenuto incollati gli spettatori dalle 21:22 alle 00:36. Nonostante la maggiore durata dello show di Milly Carlucci, il talent di Canale 5 riesce a mantenere un ritmo più sostenuto negli ascolti.

Canzonissima punta sulla nostalgia

La quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci aveva puntato sul tema “La rivincita di Sanremo”, dedicata ai brani che non hanno vinto il Festival di Sanremo, ma che nel tempo sono diventati veri e propri classici amati dal pubblico. Tra gli artisti sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico, Arisa, Fabrizio Moro, Malika Ayane, Irene Grandi e Enrico Ruggeri, affiancati da Elettra Lamborghini, Michele Bravi e Leo Gassmann.

Va detto che lo show ha mantenuto una qualità artistica elevata, ma i 2,2 milioni di telespettatori non sono bastati per impensierire il dominio di Amici. La strategia di puntare sui grandi classici della musica italiana sembra non aver trovato la ricetta vincente per conquistare nuove fasce di pubblico.

Amici cavalca il successo consolidato

Dall’altra parte, il serale di Amici ha potuto contare sulla quarta puntata con i giudici Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario e diversi ospiti. Gli allievi si sono sfidati davanti ai giudici mentre Maria De Filippi ha guidato la serata tra esibizioni ed emozioni, con ospiti attesi come J-Ax, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e il comico Vincenzo Comunale.

Il punto è che il talent di Maria De Filippi può permettersi anche qualche oscillazione nei numeri. Ora la trasmissione di Maria De Filippi può permettersi anche di perdere qualche punto rispetto alle passate edizioni. Il titolo è forte al punto da assicurare all’ammiraglia di Cologno Monzese il 23,2% di Share nella precedente puntata, confermando una solidità che va oltre le singole performance.

Il verdetto del pubblico

I dati di sabato 11 aprile disegnano un quadro chiaro: Amici si conferma il re incontrastato del sabato sera con oltre 3,2 milioni di spettatori, mentre Canzonissima, pur proponendo un prodotto di qualità, fatica a superare la soglia dei 2,2 milioni. Un distacco di circa 6 punti percentuali che testimonia quanto sia difficile scalfire l’egemonia di un format ormai radicato nelle abitudini televisive degli italiani.

Ma c’è un aspetto che non va sottovalutato: entrambi i programmi rappresentano un presidio di qualità nella televisione generalista, offrendo al pubblico alternative concrete al vuoto dell’intrattenimento commerciale. E questo, al di là dei numeri, è già un risultato.