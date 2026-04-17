Arianna David a “Storie al bivio”: “con Eros Ramazzotti solo un bacio, ma resta una favola”

L’ex Miss Italia 1993 Arianna David si racconta senza filtri nel salotto di Monica Setta a “Storie al bivio”, in onda domani sabato alle 17 su Rai 2 dopo la partita di calcio femminile Danimarca-Italia. Tra rivelazioni inedite, flirt mai confessati e una confessione su Tom Cruise, l’ex reginetta di bellezza svela un capitolo finora segreto della sua vita sentimentale: l’incontro con Eros Ramazzotti.

Il bacio con Eros Ramazzotti: “Mi mancava il fiato”

“La prima volta che incontrai Eros Ramazzotti mi mancava il fiato”, ha confidato Arianna David a Monica Setta. “Ero una sua fan, avevo appena vinto Miss Italia ed essere invitata a stare a casa sua una settimana mi sembrava un sogno. Tra noi ci fu solo un bacio, ma quella favola è rimasta per sempre nel mio cuore”.

Una rivelazione inedita, mai raccontata prima, che riporta indietro nel tempo, ai primi anni Novanta, quando la giovane Arianna era appena salita sul gradino più alto del concorso di bellezza più famoso d’Italia.

Da Raoul Bova a Bon Jovi: i flirt veri e presunti

Nel corso della chiacchierata con Monica Setta, Arianna David ha ripercorso anche gli altri amori, veri o solo sussurrati, che il gossip le ha attribuito negli anni. Tra i nomi citati, oltre a Eros Ramazzotti, anche Fiorello, J-Ax, Raoul Bova e Jon Bon Jovi.

“Con Raoul fummo timidi entrambi e non scattò mai nulla di serio”, ha raccontato l’ex Miss Italia, “mentre con Bon Jovi ricordo una cena galante. J-Ax fu invece il mio compagno per un periodo”.

L’incontro con il generale Vannacci e Marco Rizzo

Spazio anche all’attualità e alla politica. Arianna David ha raccontato un episodio recente che le è capitato a un evento pubblico: l’incontro con il generale Roberto Vannacci.

“Mi è capitato di incontrare il generale Vannacci, che è l’idolo di mio figlio. Quando sono tornata a casa lui mi ha affettuosamente rimproverato perché non avevo fatto la foto con lui. Ma io sono così, non guardo ai colori politici”, ha spiegato. “Un’altra volta mi sono trovata sotto casa Marco Rizzo, che avevo conosciuto in un talk politico Mediaset. Fu super gentile, ma finì lì”.

Il vero rimpianto? Tom Cruise

E se di rimpianti si parla, per Arianna David ce n’è uno solo. “Pentita? Solo di non aver incrociato un altro bellissimo, Tom Cruise. Lui sì che merita. E ne sa qualcosa Flavia Vento, che da sempre lo ama”.

Una chiusura ironica e leggera per un’intervista che promette di essere uno dei momenti più chiacchierati del weekend televisivo di Rai 2.