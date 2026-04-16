Sabato 18 aprile alle 21:30 su Canale 5 torna il Serale di Amici 25 condotto da Maria De Filippi. Due ospiti d’eccezione, una sola eliminazione attesa e un team Zerbi-Celentano sotto pressione secondo i sondaggi social. Tutto quello che sappiamo sulla quinta puntata

Dopo l’eliminazione di Caterina Lumina nella quarta puntata, il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del talent condotto da Maria De Filippi. In giuria confermati Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Con 10 allievi ancora in gara e la finale fissata per il 16 maggio, ogni sfida diventa decisiva. Ecco tutte le anticipazioni.

Gli ospiti: Luca Laurenti e Vanessa Incontrada

La produzione ha ufficializzato sui social i nomi degli ospiti della quinta puntata. In studio arriveranno Luca Laurenti e Vanessa Incontrada, due volti amatissimi del piccolo schermo italiano. Laurenti – storico spalla di Paolo Bonolis – è una garanzia di comicità e leggerezza, mentre Vanessa Incontrada porterà il suo stile inconfondibile tra sorrisi e momenti di spettacolo. Non è ancora chiaro se uno dei due sarà protagonista del gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, diventato nelle scorse puntate uno dei momenti più attesi della serata.

Una sola eliminazione attesa: ballottaggio finale decisivo

Come nelle ultime due puntate, è probabile che anche questa quinta serata preveda una sola eliminazione. Il meccanismo resta invariato: dopo le tre manche con guanti di sfida e sfide dirette tra gli allievi, i tre titolari meno convincenti accedono al ballottaggio finale, dove si decide chi lascerà definitivamente la scuola. L’annuncio ufficiale, come ormai consuetudine, avverrà in casetta lontano dalle telecamere dello studio, con il nome dell’eliminato svelato solo nel corso della messa in onda di sabato sera.

I sondaggi social: Riccardo e Elena i più a rischio

Sui social e tra i fan del programma circolano già le prime previsioni. Secondo il sondaggio di Amici News su X, il possibile eliminato potrebbe arrivare dal team Zerbi-Celentano: il 68,1% degli utenti pensa che a uscire sarà il cantante Riccardo. Al secondo posto Elena con il 17,9% delle preferenze, seguita dal ballerino Nicola al 10,1% e da Emiliano al 3,9%. Si tratta ovviamente di previsioni dei telespettatori che non hanno alcun valore ufficiale, ma i nomi di Elena e Riccardo sono quelli che ricorrono con maggior frequenza nelle discussioni social. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, già colpita dall’uscita di Caterina, rischia di perdere un altro allievo.

I 10 allievi ancora in gara

Dopo l’eliminazione di Caterina Lumina, la classe del Serale di Amici 25 si è ridotta a 10 concorrenti divisi nelle tre squadre storiche. Team Zerbi-Celentano: Elena e Riccardo (cantanti), Emiliano e Nicola (ballerini). Team Pettinelli-Emanuel Lo: Gard (cantante), Alessio e Kiara (ballerini). Team Cuccarini-Peparini: Angie e Lorenzo (cantanti), Alex (ballerino). La competizione si fa sempre più serrata e ogni eliminazione pesa doppio nella corsa alla finale del 16 maggio.

Il calendario fino alla finalissima del 16 maggio

Il Serale di Amici 25 è composto da nove puntate complessive e si avvia verso la seconda metà del percorso. Ecco il calendario completo: quinta puntata sabato 18 aprile; sesta sabato 25 aprile; settima sabato 2 maggio; ottava sabato 9 maggio; finale sabato 16 maggio 2026. Ogni puntata va in onda dalle 21:30 alle 00:50 circa (durata di circa 3 ore e 20 minuti pubblicità incluse) su Canale 5, con diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity.

La sfida negli ascolti: Canzonissima in crisi

Amici 25 continua a dominare la sfida del sabato sera contro Canzonissima di Milly Carlucci su Rai 1. L’ultima puntata dell’11 aprile ha visto il programma di Maria De Filippi staccare nettamente la concorrenza, confermando il trend delle ultime settimane. Con il format del varietà Rai in difficoltà, Amici può sfruttare l’inerzia degli ascolti per consolidare la leadership del sabato sera in vista della finale.

Dove vedere la quinta puntata di Amici 25

La quinta puntata del Serale di Amici 25 va in onda sabato 18 aprile 2026 alle 21:30 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle manche, sui guanti di sfida proposti dai professori e sugli allievi destinati al ballottaggio finale.