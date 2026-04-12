La cantante della squadra Zerbi-Celentano lascia il talent dopo il ballottaggio con Alessio e Alex. Guanto di sfida sulla versatilità tra Nicola e Alessio, Celentano stratega, D’Amario furiosa. Ospiti J-Ax con Italia Starter Pack, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon al gioco Password, il comico Vincenzo Comunale

Sabato 11 aprile 2026 è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi. Una serata ad altissima tensione che ha visto l’eliminazione di Caterina Lumina, cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, al termine di un ballottaggio serratissimo con Alessio e Alex. In giuria Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Ecco tutto quello che è successo.

Prima manche: Zerbi-Celentano battono Pettinelli-Lo, il guanto della versatilità

La serata si apre con la sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo. Il momento clou è il guanto di sfida sulla versatilità tra Nicola e Alessio, voluto dalla maestra Celentano: i due ballerini si affrontano su tre generi diversi (classico, latino e hip-hop). Per dimostrare la parte latina interviene anche il professionista Mattia Zenzola. Vince Nicola, ma scoppia subito la polemica sull’equità del guanto. Elena D’Amario si infuria con la Celentano: uno scontro durissimo che accende lo studio.

Nella sfida canto Gard batte Caterina e presenta il suo nuovo inedito. Al ballottaggio vanno Gard e Alessio: a perdere è Alessio, che finisce a rischio eliminazione dopo essersi esibito sulle note di I Love It.

Seconda manche: Cuccarini-Peparini battono Zerbi-Celentano

La seconda manche vede la vittoria della squadra Cuccarini-Peparini su Zerbi-Celentano con il punteggio di 2 a 1. Angie batte Elena nel canto con Mi sei scoppiato dentro al cuore, mentre Emiliano ha la meglio su Angie nella prova di ballo. Al ballottaggio finisce Caterina, che canta Take My Breath Away.

Terza manche: ancora Zerbi-Cele, Alex a rischio

Nella terza manche si sfidano di nuovo Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Peparini. Questa volta vincono gli Zerbi-Cele per 2 a 1. Alex vince il guanto di latino contro Emiliano, Nicola batte Angie ed Elena supera Alex nel canto. Al ballottaggio vanno Alex e Lorenzo: Lorenzo si salva, Alex finisce a rischio eliminazione.

Il ballottaggio finale: Caterina eliminata

Al ballottaggio finale si presentano tre allievi: Alessio (balla 90 minuti con Samu Segreto), Alex (si esibisce con Arrogante) e Caterina (canta Take My Breath Away). I giudici votano e l’eliminata è Caterina Lumina, cantante della squadra Zerbi-Celentano. Per la ragazza si chiude un percorso ad alti e bassi nel serale: era finita al ballottaggio in tutte e quattro le puntate, salvandosi ogni volta fino a questa sera. Con la sua uscita restano 10 allievi in gara.

D’Alessio contro Pettinelli: lo scontro che infiamma lo studio

Anche questa settimana il confronto più acceso non è stato tra gli allievi ma tra i protagonisti adulti dello show. Lo scontro tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli ha raggiunto picchi di tensione altissimi, con il cantautore napoletano che ha attaccato il metodo della professoressa con parole dure. Un duello che sta caratterizzando questa edizione del serale e che divide il pubblico sui social.

Password: Amadeus e Orietta Berti vincono, la guerra delle uova

Alessandro Cattelan ha condotto il gioco Password con due coppie d’eccezione: da un lato Amadeus e Orietta Berti, dall’altro Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. A vincere sono Amadeus e la Berti. Durante la penitenza, Rudy Zerbi rompe un uovo sulla testa della Pettinelli, scatenando una “vendetta” a base di uova lanciate in studio che ha fatto impazzire il pubblico. Un siparietto diventato subito virale sui social.

J-Ax e Vincenzo Comunale: gli ospiti della serata

Superospite musicale della puntata è stato J-Ax, che ha portato sul palco Italia Starter Pack, il brano country-rap con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2026. Lo spazio comico è stato affidato a Vincenzo Comunale, stand-up comedian napoletano nel cast fisso di Zelig e tra i 100 under 30 di Forbes, che ha divertito il pubblico con un monologo ironico che ha preso di mira anche i programmi di Maria De Filippi, strappando risate ad Amadeus e D’Alessio.

I 10 allievi ancora in gara

Dopo l’eliminazione di Caterina, restano in gara: Squadra Zerbi-Celentano: Elena, Riccardo (cantanti), Emiliano, Nicola (ballerini). Squadra Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Alessio, Kiara (ballerini). Squadra Cuccarini-Peparini: Angie, Lorenzo (cantanti), Alex (ballerino).