La terza puntata del serale di Amici 2026 è andata in onda sabato 4 aprile su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. Una serata segnata da una doppia eliminazione che ha cambiato gli equilibri del talent: a lasciare il programma sono stati la cantante Valentina e il rapper Plasma. Dopo tre puntate del serale, gli allievi ancora in gara scendono a 11, divisi in tre squadre guidate dai professori. A giudicare le esibizioni, la giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

La puntata, registrata mercoledì 2 aprile, ha visto alternarsi sfide a squadre, guanti di sfida, momenti di commozione e il consueto appuntamento con Password di Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas, Tommaso Paradiso (che ha cantato I romantici, il suo brano di Sanremo 2026) e il comico Enrico Brignano.

La prima eliminazione: Valentina perde il ballottaggio con Caterina

La puntata si è aperta con la risoluzione del ballottaggio rimasto in sospeso dalla settimana precedente. Valentina e Caterina, entrambe cantanti, si sono sfidate per restare nella scuola. Caterina ha proposto l’inedito Vuelve, mentre Valentina ha cantato You’ve Got a Friend. I giudici hanno deciso di eliminare Valentina, che ha lasciato lo studio tra le lacrime.

Maria De Filippi ha consolato la cantante con parole importanti: “La tua carriera la farai al di fuori”. Anche Caterina ha voluto salutarla con affetto: “Oltre ad essere un’artista incredibile, è veramente una bella persona”. Per Valentina si chiude un’avventura che l’aveva già portata a rischiare l’eliminazione la settimana precedente.

Le sfide a squadre: manche, guanti e colpi di scena

Le tre squadre si sono affrontate nelle consuete manche. La prima sfida ha visto la squadra Zerbi-Celentano contro quella di Cuccarini-Peparini. Tra gli scontri più significativi, Emiliano ha battuto Angie, mentre il duello tra Alex e Nicola è stato annullato perché il giudizio è stato ritenuto non equo.

La squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha sfidato quella di Zerbi-Celentano in un guanto di sfida che ha visto Gard e Plasma confrontarsi sul brano Se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti. Gigi D’Alessio e Amadeus hanno giudicato il guanto equo, assegnando il punto a tavolino alla squadra Pettinelli-Emanuel Lo.

Non sono mancati i battibecchi tra professori, soprattutto per quanto riguarda l’equità dei guanti di sfida, un tema ricorrente in questa edizione del serale.

La seconda eliminazione: Plasma lascia il programma

Nel corso della puntata si sono susseguiti diversi ballottaggi. Nel primo sono finiti a rischio Angie e Alex, con la cantante in posizione vulnerabile. Nel secondo ballottaggio, Caterina, Riccardo ed Emiliano si sono contesi la permanenza: Riccardo ha cantato Un minuto in più, Emiliano si è esibito in una coreografia, e Caterina ha proposto Nothing Compares 2 U. I giudici hanno mandato Caterina alla sfida finale per l’eliminazione.

Il ballottaggio decisivo ha visto in campo Caterina con Piccola anima di Ermal Meta e la ballerina Kiara su Guapparia. Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario hanno assegnato la vittoria a Kiara, e alla fine il secondo eliminato della serata è stato Plasma, del team Zerbi-Celentano.

Un momento toccante ha accompagnato l’uscita del rapper. In casetta, durante il saluto, Maria De Filippi ha rivelato che Plasma dovrà operarsi a un piccolo polipo alle corde vocali, un intervento che aveva rimandato pur di restare nel programma. Una notizia che ha colpito tutti i compagni d’avventura.

Gli ospiti: Tommaso Paradiso, Canalis, Maupas e Brignano

Tommaso Paradiso si è esibito con I romantici, il brano che ha portato al Festival di Sanremo 2026 classificandosi al decimo posto. Alessandro Cattelan ha condotto un nuovo appuntamento con Password coinvolgendo Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas: la sfida tra i professori Lorella Cuccarini con Maupas e Amadeus con la Canalis ha visto prevalere la seconda coppia. Enrico Brignano ha contribuito con momenti di leggerezza e comicità.

Chi resta in gara: la situazione squadra per squadra

Dopo la terza puntata del serale, gli allievi ancora in gioco sono 11, suddivisi così:

Team Zerbi-Celentano (5 allievi): i ballerini Nicola ed Emiliano, i cantanti Caterina, Elena e Riccardo. La squadra resta la più numerosa nonostante la perdita di Plasma.

Team Cuccarini-Peparini (3 allievi): il ballerino Alex, i cantanti Angie e Lorenzo.

Team Pettinelli-Emanuel Lo (3 allievi): i ballerini Alessio e Kiara, il cantante Gard.

La puntata si è chiusa con un nuovo ballottaggio a tre: Angie, Caterina e Plasma erano i nomi indicati prima dell’eliminazione del rapper. Il destino di Angie e Caterina sarà deciso nella quarta puntata, prevista per sabato 11 aprile.

Il bilancio dopo tre puntate: sei eliminazioni totali

In tre serate del serale, Amici 2026 ha già visto uscire sei allievi dei diciassette iniziali. Nella prima puntata sono stati eliminati Opi, Michele e Antonio. Nella seconda è toccato a Simone. Nella terza sono usciti Valentina e Plasma. La competizione si fa sempre più serrata e ogni sfida può risultare decisiva per gli allievi rimasti, con la fase finale che si avvicina.

Domande frequenti

Chi è stato eliminato nella terza puntata del serale di Amici 2026?

I due eliminati sono Valentina (che ha perso il ballottaggio con Caterina a inizio puntata) e Plasma (eliminato nel corso della serata). Entrambi erano cantanti.

Chi sono i giudici del serale di Amici 2026?

La giuria è composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Chi erano gli ospiti della terza puntata del serale?

Tommaso Paradiso (che ha cantato I romantici), Elisabetta Canalis, Nicolas Maupas e Enrico Brignano.

Quanti allievi restano in gara ad Amici 2026?

Dopo la terza puntata del serale, gli allievi ancora in gara sono 11: 5 nel team Zerbi-Celentano, 3 nel team Cuccarini-Peparini e 3 nel team Pettinelli-Emanuel Lo.

Quando va in onda la prossima puntata del serale di Amici?

La quarta puntata del serale è prevista per sabato 11 aprile 2026 in prima serata su Canale 5.