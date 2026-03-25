X Factor 2026: Giorgia confermata, Achille Lauro lascia. Giudici, date e anticipazioni

X Factor compie vent’anni e si prepara a una stagione che si annuncia ricca di novità. La ventesima edizione del talent show di Sky andrà in onda a settembre 2026, con le registrazioni delle audizioni previste per giugno. La notizia principale è già nell’aria: Achille Lauro lascia la giuria dopo due edizioni. Nessuna rottura, nessuno scontro — solo la volontà di dedicarsi ad altri progetti, tra cui un film da regista e un tour negli stadi. Al suo posto, la produzione ha già avviato i provini per trovare il sostituto. Il resto della squadra? Confermato in blocco. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Giorgia confermata alla conduzione: tris consecutivo

Giorgia tornerà per il terzo anno consecutivo alla guida del programma. Dopo il debutto nel 2024 (“un salto nel vuoto”, lo aveva definito) e la conferma nel 2025 (“quest’anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia”), la cantante romana si è conquistata il ruolo con personalità e leggerezza, diventando il volto stabile del format dopo gli anni di Alessandro Cattelan e la parentesi di Francesca Michielin. Alla vigilia della finale 2025, quando le avevano chiesto del possibile ritorno, aveva risposto con il suo stile: “Se ci sarà un due senza tre lo vedremo. Io non so neanche se arrivo a fine dicembre”. Il tre, evidentemente, ci sarà.

La giuria: tre confermati, Achille Lauro dice addio

L’obiettivo della produzione (Sky e Fremantle) era confermare in blocco la giuria dell’edizione 2025, che aveva funzionato bene sia in termini di chimica tra i giudici che di ascolti. Obiettivo mancato per il passo indietro di Achille Lauro. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter e Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il cantante romano ha comunicato alla produzione l’intenzione di salutare il talent show.

I motivi? Nessun dissidio — Lauro è rimasto in ottimi rapporti con colleghi e produzione — ma una serie di impegni professionali che rendono impossibile la convivenza con le registrazioni estive: un tour negli stadi, un film scritto e diretto da lui destinato a una delle principali piattaforme streaming, e la volontà di concentrarsi sulla musica dopo il rilancio che proprio X Factor ha favorito. Già un anno fa, ospite di Linus a Deejay Chiama Italia, aveva lasciato intendere i suoi dubbi: “Non lo so se torno, sono sincero. Non è detto”.

I tre giudici confermati sono:

Francesco Gabbani, alla sua seconda esperienza dopo l’esordio nel 2025 al posto di Manuel Agnelli. Il vincitore di Sanremo 2017 si è integrato bene nel meccanismo del programma, anche se qualche voce di corridoio a fine 2025 lo dava insoddisfatto del personaggio che gli autori gli avevano cucito addosso. Evidentemente, i dubbi sono stati superati.

Jake La Furia, alla terza edizione consecutiva. Il rapper milanese è diventato uno dei punti fermi del programma, apprezzato per la schiettezza dei giudizi e il buon rapporto con i concorrenti. Durante la conferenza di fine stagione aveva messo l’accento sul “clima che si è creato dietro le quinte” come elemento chiave del successo.

Paola Iezzi, anch’ella alla terza edizione. La metà delle Paola & Chiara ha portato al tavolo dei giudici un mix di esperienza pop e sensibilità musicale che ha conquistato il pubblico. Si è detta “felice del percorso” e disponibile a proseguire.

Chi sostituirà Achille Lauro? La caccia è aperta

Il nome del quarto giudice è il grande punto interrogativo. La produzione ha già avviato provini e colloqui per individuare il sostituto di Lauro, con un tentativo in extremis di convincerlo a restare che sembra destinato a fallire. Il profilo cercato è chiaro: una personalità forte, carismatica, capace di bilanciare il mix tra esperienza, attitudine pop e urban che aveva caratterizzato il quartetto 2025. Al momento nessun nome è trapelato ufficialmente. Le indiscrezioni si rincorrono sui social, ma dalla produzione bocche cucite.

Registrazioni a giugno, in onda a settembre

Il calendario è quello consolidato delle ultime edizioni. Le audizioni verranno registrate a partire da giugno 2026, probabilmente all’Allianz Cloud di Milano come nelle stagioni precedenti. Seguiranno bootcamp e Last Call (il momento più temuto, con il meccanismo delle tre sedie e gli switch). I Live partiranno in autunno, indicativamente a ottobre, in diretta dal Teatro Repower di Milano. La finale — con ogni probabilità ancora in una piazza italiana come nelle ultime due edizioni a Piazza del Plebiscito a Napoli — chiuderà la stagione a dicembre.

Il programma resta su Sky Uno, in streaming su NOW e Sky Go, con repliche in chiaro su TV8. Il contratto di Sky con il format è stato prolungato fino al 2028, garantendo almeno altre due stagioni dopo questa.

X Factor a 20 anni: il bilancio

La ventesima edizione è un traguardo importante per il talent che ha lanciato alcune delle carriere più significative della musica italiana recente: Marco Mengoni (vincitore della terza edizione, poi due volte vincitore di Sanremo), Francesca Michielin (quinta edizione, poi conduttrice del programma), i Måneskin (finalisti dell’undicesima, poi vincitori di Sanremo e dell’Eurovision), Anastasio, Lorenzo Fragola e decine di altri artisti che sono passati dal palco di X Factor alle classifiche italiane e internazionali.

Il format ha attraversato fasi alterne — gli anni d’oro con Cattelan, il calo di ascolti, il rilancio con Giorgia e la giuria rinnovata — ma resta uno dei talent show musicali più longevi e seguiti del panorama televisivo italiano. La sfida della ventesima edizione sarà mantenere la freschezza e l’energia delle ultime stagioni, gestendo il turnover in giuria senza perdere la chimica che ha fatto funzionare il programma.