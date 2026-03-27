Nuovo weekend in compagnia di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16.30, e domenica 29 marzo, dalle ore 16.00, il salotto più amato della televisione italiana accoglie un ricco parterre di ospiti che spazia dal mondo dello spettacolo alla musica, dalla cronaca ai protagonisti dei reality show.

Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delle due puntate.

Verissimo sabato 28 marzo 2026: gli ospiti

La puntata del sabato si apre con Valeria Mazza, ex top model argentina diventata uno dei volti più celebri delle passerelle internazionali negli anni 90, oggi affermata conduttrice televisiva. Mazza si racconterà tra pubblico e privato in un’intervista che ripercorrerà la sua carriera e la sua vita lontana dai riflettori.

Ampio spazio al talent show Amici di Maria De Filippi: saranno in studio i primi eliminati dal serale, i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio, pronti a condividere con il pubblico di Verissimo le emozioni vissute nel programma e i sogni per il futuro.

Per la loro prima intervista televisiva in assoluto, Silvia Toffanin accoglierà i Fortuna Five, i cinque ragazzi che compongono la band del game show La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Un debutto televisivo molto atteso per il gruppo, nato all’interno di uno dei programmi storici del palinsesto Mediaset.

Spazio anche alla dolcezza con Mercedesz Henger, che nella sua prima apparizione da neo mamma presenterà al pubblico la piccola Aurora.

A chiudere il pomeriggio, un’intervista di famiglia con Filomena Mastromarino e sua mamma Francesca.

Verissimo domenica 29 marzo 2026: gli ospiti

La puntata della domenica si preannuncia altrettanto ricca e si apre con una delle presenze più attese: Selvaggia Lucarelli, nella sua nuova veste di opinionista del Grande Fratello Vip. Un ruolo inedito per la giornalista e scrittrice, che non mancherà di commentare le dinamiche del reality.

In studio anche Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, ospite in occasione dell’uscita del suo primo libro dal titolo “Nata Sgarbi”, in cui affronta il rapporto con suo padre, tema che promette rivelazioni e momenti di grande intensità emotiva.

Dal serale di Amici arrivano due delle professoresse più amate dal pubblico: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che racconteranno il dietro le quinte del talent show e la loro esperienza in questa edizione.

A Verissimo anche la musica e la sensibilità di Enrico Nigiotti, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026, e Filippo Nardi, che si racconterà nella sua vita lontana dai riflettori televisivi.

Piera Maggio a Verissimo: le novità sul caso Denise Pipitone

Il momento più intenso della puntata della domenica sarà l’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre 2004 e mai più ritrovata. Piera Maggio sarà accompagnata dal marito Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise.

L’intervista arriva dopo che nelle ultime settimane è circolata la notizia dell’esistenza di un super testimone che potrebbe fornire elementi nuovi sulla scomparsa della bambina, uno dei casi di cronaca più seguiti e dolorosi della storia italiana. Piera Maggio interverrà a Verissimo per fare chiarezza su queste indiscrezioni e sullo stato attuale delle indagini.

Quando va in onda Verissimo: orari del 28 e 29 marzo

Il programma condotto da Silvia Toffanin va in onda su Canale 5 con il seguente calendario per questo weekend: sabato 28 marzo 2026 alle ore 16.30 e domenica 29 marzo 2026 alle ore 16.00.