Tra confessioni sentimentali e colpi di scena, Valeria Marini si racconta senza filtri a Monica Setta nella puntata di Storie al Bivio in onda sabato 28 marzo alle 15.30 su Rai 2. L’attrice e showgirl apre il cuore parlando della fine della sua ultima relazione, della paura di innamorarsi ancora e chiude ufficialmente la querelle con Nino Frassica nata durante il Festival di Sanremo 2026.

Un’intervista intima e sorprendente, in cui la Marini mostra un lato vulnerabile che il pubblico raramente ha avuto modo di vedere.

Valeria Marini a Storie al Bivio: "L'amore mi fa ancora troppa paura". E perdona Nino Frassica dopo Sanremo

“Ho lasciato il mio ultimo fidanzato, ci soffro ancora”

La confessione più personale riguarda la fine della sua ultima storia d’amore. Valeria Marini rivela di aver chiuso la relazione con il suo fidanzato dopo che lui le aveva chiesto di seguirlo in giro per il mondo, ponendola di fronte a una scelta che non era disposta a fare.

«Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di seguirlo in giro per il mondo, ci soffro ancora un po’ ma l’amore mi fa ancora troppa paura», confessa l’attrice. «Ci frequentavamo da qualche mese e mi sembrava di essere davvero innamorata. Poi quando lui ha spinto in avanti, chiedendomi di decidere sostanzialmente tra il mio lavoro e lui, ho capito che non era amore puro».

Dietro questa scelta emerge il peso delle esperienze passate, che hanno lasciato cicatrici profonde: «Ho sofferto troppo per amore e ogni volta che ci riprovo temo di essere ingannata e tradita. Ma più ingannata che tradita, perché il tradimento potrei anche perdonarlo».

Una distinzione sottile ma significativa, che racconta una donna ferita non tanto dall’infedeltà in sé quanto dalla mancanza di autenticità nei rapporti, dalla paura di trovarsi di fronte a qualcuno che non è ciò che sembra.

Valeria Marini perdona Nino Frassica: “È talmente simpatico che non so tenergli il muso”

L’altro momento chiave dell’intervista riguarda la chiusura ufficiale della polemica con Nino Frassica, nata durante il Festival di Sanremo 2026. Il comico, co-conduttore della serata finale dell’Ariston insieme a Carlo Conti, aveva preso in giro Valeria Marini con una battuta sulle sue presunte labbra rifatte, scatenando un caso mediatico che aveva tenuto banco per giorni.

La Marini ammette che la ferita iniziale era stata profonda: «Inizialmente ci ero rimasta profondamente male. Mi sono sentita offesa anche perché non mi ha mai chiesto veramente scusa, ha continuato a giocare fingendo di fare le scuse a Valeria Golino».

Ma il carattere solare e generoso della showgirl ha prevalso sul risentimento: «Io ho un buon carattere e ho deciso di fare io il primo passo. Lo perdono ufficialmente, Nino è talmente simpatico che non so tenergli il muso».

Un gesto di distensione che chiude definitivamente il capitolo e che racconta una Valeria Marini capace di andare oltre l’orgoglio, scegliendo la leggerezza e il perdono.

Quando va in onda Storie al Bivio con Valeria Marini

L’intervista integrale di Monica Setta a Valeria Marini andrà in onda nella puntata di Storie al Bivio di sabato 28 marzo 2026, alle ore 15.30 su Rai 2.