Quando e dove si gioca Torino-Parma

L’anticipo della 29a giornata di Serie A si disputa venerdi 13 marzo 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita sara trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, con possibilita di seguirla anche in streaming attraverso l’app DAZN e Sky Go. Per il Torino di D’Aversa e una sfida dal sapore particolare: l’allenatore ha guidato proprio il Parma dal 2016 al 2021, e ritrovare i ducali in un momento cosi delicato della stagione aggiunge un tocco di sentimento a una serata fondamentale per la salvezza.

Stato di forma delle due squadre

Il Torino sta vivendo un momento estremamente complicato. I granata sono fermi a 30 punti dopo 28 giornate, con un rendimento casalingo insufficiente: soltanto 5 vittorie tra le mura amiche e ben 7 sconfitte. Nell’ultima uscita, la squadra di D’Aversa e stata battuta 2-1 dal Napoli in trasferta nella sfida del Maradona, aprendo il turno di campionato con una prestazione dignitosa ma insufficiente. Nelle ultime cinque partite il bilancio recita una sola vittoria, quella convincente per 2-0 contro la Lazio alla 27a giornata, a cui si aggiungono tre sconfitte e un pareggio. La difesa resta il tallone d’Achille: 49 gol subiti, peggior dato dell’intera Serie A.

Il Parma, al contrario, arriva all’Olimpico con il vento in poppa. Gli emiliani di Cuesta sono reduci da cinque risultati utili consecutivi: tre vittorie e due pareggi che hanno portato la classifica a quota 34 punti, garantendo una certa serenita in chiave salvezza. L’ultimo risultato e stato il pareggio a reti inviolate sul campo della Fiorentina, una prestazione solida e disciplinata. In trasferta il Parma si sta comportando bene con 5 vittorie, 5 pareggi e solo 4 sconfitte, e un dato difensivo interessante: appena 13 reti subite lontano dal Tardini.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa.

Ballottaggi: Gineitis-Casadei 55%-45%, Zapata-Adams 55%-45%. Indisponibili: Aboukhlal, Savva, Sazonov.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta.

Ballottaggi: Corvi-Suzuki 55%-45%, Nicolussi Caviglia-Ordonez 55%-45%. Indisponibili: Almqvist, Bernabe, Britschgi, Frigan, Ndiaye.

Precedenti storici e curiosita

La sfida tra Torino e Parma e un classico del calcio italiano con una storia ricca e appassionante. All’andata i ducali si imposero 1-0 al Tardini, infliggendo ai granata una sconfitta dolorosa che contribui alla crisi autunnale della squadra piemontese. Il Torino avra quindi un conto aperto da saldare. Curiosita statistica: i granata hanno la peggior difesa del campionato con 49 gol subiti in 28 partite, un dato che stride con l’attenzione tattica che D’Aversa ha sempre dimostrato nelle sue esperienze precedenti. Il Parma, dal canto suo, vanta il miglior rendimento difensivo in trasferta tra le squadre della seconda meta della classifica.

Analisi tattica e chiavi della partita

La chiave di questa sfida sara la capacita del Torino di reggere la pressione emotiva e di contenere le ripartenze di un Parma ben organizzato. Vlasic sara il faro creativo dei padroni di casa, chiamato a innescare le punte Simeone e Zapata con inserimenti e verticalizzazioni. Il Parma si affida alla solidita del centrocampo con Keita e Sorensen, e alla velocita di Strefezza sulla trequarti. La sfida nella sfida sara quella sulle fasce, dove Lazaro e Obrador dovranno contenere la spinta degli esterni emiliani.

Pronostico

Partita equilibrata tra due squadre che giocano con moduli simili e con motivazioni differenti. Il Torino ha bisogno di punti per la salvezza, il Parma vuole consolidare la sua posizione. Il fattore campo potrebbe pesare, ma la forma recente sorride nettamente agli emiliani. Possibile un pareggio combattuto, anche se il Torino potrebbe trovare quella scintilla casalinga che manca da troppo tempo.