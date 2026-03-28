La seconda edizione di The Voice Generations ha il suo verdetto. Nella finale andata in onda venerdì 27 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, condotta come sempre da Antonella Clerici, a trionfare sono state Gilda Di Brino (48 anni) e Jessica Cice (29 anni), la coppia del team Loredana Bertè che ha conquistato il pubblico in studio con una serata di esibizioni intense ed emozionanti. Con la loro vittoria, trionfa anche la Bertè come coach vincitrice di questa edizione.

La serata, trasmessa in diretta dall’Auditorium del Foro Italico con la regia di Sergio Colabona, ha chiuso un percorso di quattro puntate che aveva preso il via il 6 marzo, confermando The Voice Generations come uno degli appuntamenti più seguiti del venerdì sera di Rai 1, capace di battere più volte in termini di ascolti il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Come si è svolta la finale: dalle esibizioni dei 12 gruppi al voto del pubblico

La finale si è articolata in due fasi distinte. Nella prima manche, i 12 gruppi finalisti — tre per ciascun team — si sono esibiti sul palco con brani pensati per mettere in risalto la propria identità vocale e il legame che unisce i componenti. Al termine di tutte le esibizioni, ogni coach ha scelto un solo gruppo da portare alla fase decisiva della serata, riducendo la competizione a quattro superfinalisti.

Nella seconda fase, i quattro gruppi selezionati dai coach si sono giocati il tutto per tutto con i propri cavalli di battaglia. A questo punto, la decisione non spettava più ai giudici: è stato il pubblico presente in studio, armato di telecomando, a decretare con il proprio voto il vincitore assoluto della seconda edizione. A differenza di quanto accaduto nell’edizione Kids, non era prevista una giuria di qualità: il verdetto è stato interamente nelle mani degli spettatori presenti.

Gilda e Jessica: la storia delle vincitrici

La coppia vincitrice ha conquistato tutti fin dalle Blind Auditions, quando la loro versione di Sweet Dreams (Are Made of This)degli Eurythmics aveva fatto voltare l’intera giuria. Gilda Di Brino, 48 anni, ha alle spalle un passato da cantante nei locali, una passione che non ha mai del tutto abbandonato nonostante la vita l’avesse portata a fare scelte diverse. Jessica Cice, 29 anni, condivide con Gilda un legame speciale che va oltre la semplice amicizia.

La loro intesa vocale, autentica e naturale, è stata il filo conduttore di un percorso che ha saputo emozionare puntata dopo puntata. Nella finale, la coppia si è esibita con una travolgente interpretazione di Proud Mary nella versione di Tina Turner, un’esibizione che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e sigillato una vittoria meritata.

Con il loro trionfo, Gilda e Jessica hanno regalato la vittoria anche a Loredana Bertè, che come coach ha portato sul palco autenticità, grinta rock e una capacità unica di difendere i propri artisti con passione e ironia.

I 12 finalisti: tutti i gruppi in gara divisi per team

La finale ha visto sfidarsi dodici gruppi, ciascuno con una storia diversa e un legame speciale che li univa: genitori e figli, amici di lunga data, colleghi di conservatorio. Ecco la composizione completa dei team:

Team Loredana Bertè (vincitrice)

Gilda e Jessica — vincittrici dell’edizione

— vincittrici dell’edizione Liliana e Francesco — mamma e figlio

— mamma e figlio Ennio ed Emanuela — amici di conservatorio

Team Arisa

Francesco e Paola

Roberta e Alice

Mariagrazia e Gennaro

Team Clementino e Rocco Hunt

Antonio e Flora

Maddalena e Dorotea

Matteo e Michele

Team Nek

Famiglia Venturini

Tommaso e Lorenza

Matilde e Sara

I coach: le pagelle della finale

Loredana Bertè esce dalla serata come la grande trionfatrice. La rocker ha creduto in Gilda e Jessica fin dal primo ascolto, difendendole con il suo carattere inconfondibile e portandole a una vittoria che premia anche la sua capacità di leggere il talento oltre le note. Una coach che non ha mai nascosto le emozioni e che ha reso ogni momento autentico.

Arisa si è confermata una coach di grande empatia. Capace di ascoltare i concorrenti senza mai prevaricare, ha portato nel programma una sensibilità che va oltre la tecnica vocale. La sua esperienza, maturata anche nelle edizioni Senior, la rende ormai uno dei pilastri del franchise The Voice su Rai 1.

Nek, alla sua prima edizione come coach in sostituzione di Gigi D’Alessio, ha portato un approccio più misurato e attento ai dettagli musicali. Il suo team ha proposto esibizioni solide, anche se nessuno dei suoi gruppi è riuscito a conquistare il gradino più alto.

Clementino e Rocco Hunt, confermata la formula del duo rap, hanno garantito momenti di puro intrattenimento con la loro energia esplosiva. Il tandem campano ha funzionato bene nel creare un’atmosfera di festa, anche se sul piano competitivo il loro team non è riuscito a prevalere.

Antonella Clerici: la regina del venerdì sera di Rai 1

La conduttrice ha guidato la serata con il suo stile ormai collaudato: elegante, empatica e capace di gestire con naturalezza i momenti più tesi come quelli più leggeri. Antonella Clerici ha trasformato ogni puntata di The Voice Generations in un racconto corale, dove la musica diventa il pretesto per raccontare storie di vita, relazioni e affetti. Non a caso, durante la finale, la conduttrice si è concessa anche un momento di autoironia, facendosi “premiare” con un simbolico Oscar dalla produzione, un gesto che ha strappato sorrisi e applausi.

Con The Voice Generations, The Voice Kids e The Voice Senior, la Clerici ha costruito un venerdì sera di Rai 1 che è diventato un punto di riferimento per il pubblico generalista, battendo regolarmente la concorrenza di Canale 5. La seconda puntata del 13 marzo aveva registrato 3,2 milioni di spettatori e il 22,8% di share: numeri che confermano la solidità del format e della conduzione.

The Voice Generations: un format che funziona

Al di là dei risultati e delle classifiche, ciò che rende The Voice Generations diverso dagli altri talent è la sua capacità di andare oltre la competizione musicale. Il format, creato da John de Mol e arrivato in Italia nel 2022, mette al centro i legami intergenerazionali: madri e figlie, padri e figli, nonni e nipoti, amici di vecchia data che condividono la passione per il canto.

Ogni esibizione racconta una relazione prima ancora che una performance. È questo doppio livello — tecnico ed emotivo — a rendere il programma un appuntamento capace di parlare a pubblici molto diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli appassionati di musica a chi cerca semplicemente una serata di buon intrattenimento televisivo. Con la vittoria di Gilda e Jessica, la seconda edizione si chiude con l’immagine di due donne che celebrano un’amicizia e una passione condivisa, dimostrando che la musica non ha età e che i legami autentici sono la migliore base per una grande esibizione.