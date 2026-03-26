Techegram, il nuovo social show Rai con Fabrizio Biggio: quando inizia, come funziona e ospiti

Si chiama Techegram ed è il primo “social show” della televisione italiana: un programma che racconta la storia della Rai con la leggerezza e il linguaggio dei social network. A condurlo è Fabrizio Biggio, che dal 31 marzo 2026 su RaiPlay e dall’8 aprile alle 8.00 su Rai 2 ci porterà a “scrollare” il prezioso archivio delle Teche Rai attraverso un format innovativo che unisce vodcast e reel.

Come funziona Techegram

Il meccanismo è semplice e immediato: in ognuna delle sedici puntate, Biggio accoglierà un ospite famoso che avrà a disposizione un tablet su cui scorrere i reel di Techegram, il social sperimentale di Rai Teche. Migliaia di frammenti d’archivio ricchi di curiosità e momenti inediti, dalle clip vintage dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Tra sorprese e risate, si apriranno conversazioni divertenti e a tratti nostalgiche su costume, televisione e società italiana. Un format ironico e pop, pensato per diventare virale anche online.

L’idea di Fabrizio Biggio: dalle Teche Rai ai social

L’idea nasce dalla passione di Biggio per la storia della televisione italiana. Come ha raccontato lo stesso conduttore, il progetto affonda le radici nell’esperienza di Stracult, programma che conduceva insieme ad Andrea Delogu e che già attingeva all’archivio Rai. Insieme all’autore Luca Rea, Biggio ha immaginato un programma capace di far scoprire le meraviglie più nascoste e dimenticate delle Teche non solo a chi quei tempi li ha vissuti di persona, ma anche ai più giovani. Per avvicinare i Millennials e la Generazione Z, il linguaggio scelto è quello dei social: reel da scrollare, uno dopo l’altro, proprio come su Instagram o TikTok.

Tutti gli ospiti di Techegram

Il parterre di ospiti delle sedici puntate è ricco e variegato. Tra i nomi annunciati: TonyPitony, Andrea Delogu, Giulia Vecchio, Giovanni Scifoni, Riccardo Rossi, Edoardo Prati, Massimiliano Bruno, Ivana Lotito, Michela Andreozzi, Emanuela Cappello, Pierpaolo Spollon, Roberto Lipari, Francesca Fialdini, Francesco Pannofino, Nino Frassica e Max Mariola.

Quando va in onda Techegram: date e orari

Techegram debutta lunedì 31 marzo 2026 su RaiPlay, con nuovi episodi ogni martedì. Dall’8 aprile il programma approda anche in televisione, ogni mattina alle ore 8.00 su Rai 2. In totale sono previste sedici puntate.

Techegram è un original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali (direttore Marcello Ciannamea) e di Rai Teche (direttore Andrea Sassano). Un programma di Luca Rea e Fabrizio Biggio, con la regia di Davide Emmer.