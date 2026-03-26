Tattiche e moduli del calcio italiano 2026: come giocano le prime 5 della Serie A

Dopo 30 giornate di campionato, la Serie A 2025-2026 ha un volto tattico chiaro e sorprendente. In testa c’è l’Inter di Chivu con 69 punti, inseguita da un Milan di Allegri tornato competitivo (63) e dal Napoli di Conte che non molla (62). Ma la vera notizia è il Como di Fàbregas quarto a 57 punti, la rivelazione assoluta del campionato. Quinta la Juventus, partita con Tudor e rilanciata da Spalletti (54). Cinque squadre, cinque filosofie diverse, cinque modi di intendere il calcio che raccontano un campionato italiano più vario e imprevedibile che mai. Ecco come giocano.

1. Inter (69 punti) — Chivu e il 3-5-2 che domina

Modulo base: 3-5-2

Allenatore: Cristian Chivu

Numeri: 22 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte

L’Inter è la squadra più forte del campionato e i numeri lo confermano: 22 vittorie su 30 partite, il miglior attacco e una solidità che cresce partita dopo partita. Chivu ha ereditato il 3-5-2 dalla tradizione interista (Conte, Inzaghi) e lo ha perfezionato, rendendolo più fluido e meno prevedibile.

La chiave è il centrocampo a cinque che diventa a tre in fase di possesso: i due esterni (spesso Dumfries a destra e uno tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra) si alzano fino a diventare ali aggiunte, mentre i tre centrali controllano il gioco. Barella resta il motore: inserimenti, verticalizzazioni, coperture — fa tutto. Lautaro Martinez e Thuram in attacco si completano: il primo si abbassa e lega, il secondo attacca la profondità. In fase difensiva il 3-5-2 si trasforma in 5-3-2 compatto con linee strette e baricentro medio-basso. I numeri dicono che l’Inter concede poco in termini di Expected Goals, anche quando sembra in difficoltà: è una squadra che sa soffrire con metodo.

Punto di forza: la gestione dei tempi di gioco. L’Inter accelera quando vuole, rallenta quando serve, non si scompone quasi mai.

Punto debole: la dipendenza da Barella. Quando non c’è lui, il centrocampo perde ritmo e verticalità.

2. Milan (63 punti) — Allegri e il ritorno della solidità

Allegri (Depositphotos)

Modulo base: 3-5-2 / 4-3-3

Allenatore: Massimiliano Allegri

Numeri: 18 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte

Solo tre sconfitte in 30 partite: il Milan di Allegri è la squadra che perde meno in Serie A. Il tecnico livornese è tornato a San Siro con le idee chiare: prima non prenderle, poi trovare il modo di farle. Ha costruito un Milan pragmatico e duttile che alterna il 3-5-2 al 4-3-3 a seconda dell’avversario e della partita.

Il sistema di base è un 3-5-2 che in fase di non possesso diventa un 5-4-1 compatto e passivo: Allegri non chiede pressing alto, lascia costruire agli avversari fino a centrocampo e poi chiude gli spazi. La differenza la fa il centrocampo: Modrić, a 40 anni, detta ancora tempi e spazi con una qualità tecnica fuori dalla norma. Ricci e Fofana garantiscono equilibrio e interdizione. In attacco, Gimenez è il terminale offensivo che mancava: fisico, movimento, gol. Leão e Pulisic si alternano sulle fasce quando Allegri passa al 4-3-3, aggiungendo velocità e uno contro uno.

Punto di forza: l’adattabilità tattica. Allegri cambia modulo e atteggiamento anche durante la partita, senza che la squadra perda identità.

Punto debole: i troppi pareggi (9). Il Milan fatica a trovare il gol quando l’avversario si chiude bene.

3. Napoli (62 punti) — Conte e il laboratorio permanente

Antonio Conte (depositphotos)

Modulo base: 4-3-3 / 4-1-4-1

Allenatore: Antonio Conte

Numeri: 19 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte

Il Napoli di Conte è la squadra più imprevedibile delle prime cinque: può travolgere chiunque (19 vittorie, secondo miglior dato dopo l’Inter) ma anche perdere partite che non ti aspetti (6 sconfitte, più di tutte le altre in zona alta). La ragione è tattica: Conte ha lavorato tutta la stagione per trovare la formula giusta per far coesistere i suoi talenti, e il processo non è ancora finito.

Il modulo di partenza era il classico 4-3-3 contiano con Lobotka regista, McTominay mezzala d’inserimento e De Bruyne — l’acquisto dell’estate — a completare un centrocampo da sogno. Ma l’arrivo del belga ha creato un problema di equilibrio: troppa qualità offensiva, poca copertura. Conte ha sperimentato il 4-1-4-1 per dare più libertà a De Bruyne e McTominay sulla trequarti, con Lobotka e Anguissa a schermare. In avanti Lukaku fa da punto di riferimento fisso, Neres è la freccia a destra e Noa Lang la “molecola impazzita” a sinistra: talento enorme, continuità da trovare. La difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera è una delle più solide del campionato, ma le assenze alternate dei due centrali hanno costretto Conte a improvvisare in alcune partite chiave.

Punto di forza: la rosa. Il Napoli ha i giocatori più forti sulla carta, e quando è in giornata è la squadra che produce più occasioni.

Punto debole: la discontinuità. Conte non ha ancora trovato il vestito definitivo, e questo si paga nelle partite sporche.

4. Como (57 punti) — Fàbregas e la rivoluzione gentile

Cesc Fabregas (Depositphotos)

Modulo base: 4-2-3-1

Allenatore: Cesc Fàbregas

Numeri: 16 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte

La storia dell’anno. Il Como di Cesc Fàbregas è quarto in classifica con 57 punti, a soli 12 dalla vetta, e solo 5 sconfitte in 30 partite. Un risultato che nessuno — letteralmente nessuno — aveva previsto ad agosto. Il segreto? Un’idea di calcio chiarissima, un allenatore giovane che sa esattamente cosa vuole e una squadra costruita per giocare, non per difendersi.

Il 4-2-3-1 di Fàbregas è un sistema che vive di possesso e verticalità. Il doppio mediano Perrone-Da Cunha garantisce equilibrio e circolazione palla; dietro di loro la difesa a quattro è ordinata e compatta. Ma è sulla trequarti che il Como fa la differenza: Paz al centro è il cervello creativo, Baturina (la rivelazione annunciata già in estate) aggiunge tecnica e visione, mentre sugli esterni la velocità di Strefezza e Diao crea superiorità numerica. In avanti il centravanti (Douvikas o Diao a rotazione) lavora tanto per la squadra e attacca gli spazi. Il Como gioca un calcio tecnico, coraggioso e verticale che ricorda la scuola Barça nella quale Fàbregas è cresciuto, adattata alla realtà italiana. Non si difende mai basso: il pressing alto è il marchio di fabbrica, la riaggressione immediata dopo la perdita di palla è il principio cardine.

Punto di forza: l’identità. Il Como gioca sempre allo stesso modo, contro chiunque. Nessun complesso di inferiorità, nessun calcolo.

Punto debole: la profondità della rosa. Quando mancano due o tre titolari, le alternative non sono allo stesso livello.

5. Juventus (54 punti) — Da Tudor a Spalletti, la metamorfosi

Spalletti – Depositphotos

Modulo base: 3-5-2 (Tudor) → 4-2-3-1 (Spalletti)

Allenatore: Luciano Spalletti (subentrato alla 10ª giornata a Tudor)

Numeri: 15 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte

La Juventus ha vissuto due stagioni in una. Con Tudor era una squadra prudente, con un 3-5-2 compatto, baricentro basso e fase difensiva solida costruita intorno a Bremer. Funzionava, ma non convinceva: due sconfitte consecutive hanno portato all’esonero. Con Spalletti, arrivato alla 10ª giornata, è cambiato tutto: il modulo è diventato un 4-2-3-1 fluido con baricentro alto, il pressing è salito e la squadra ha iniziato a produrre gioco.

Spalletti ha valorizzato Yıldız sulla trequarti, dandogli libertà di muoversi tra le linee, e ha trovato in Jonathan David il centravanti che sa fare tutto: gol, sponde, pressing. Conceição a destra è velocità pura, Cambiaso è il jolly che gioca ovunque. A centrocampo Thuram e Locatelli garantiscono muscoli e geometrie. La difesa — con Bremer, Kalulu e i terzini — resta il punto di forza, ma ora difende 30 metri più avanti. Il problema della Juve è la gestione delle due anime: nelle partite grandi Spalletti torna a un atteggiamento più prudente, e la squadra fatica a trovare il giusto equilibrio tra le due fasi.

Punto di forza: la qualità della rosa, soprattutto in difesa e in attacco. Bremer è il miglior difensore del campionato, David uno dei migliori attaccanti.

Punto debole: l’identità ancora in costruzione. Il cambio di allenatore a stagione in corso si paga in termini di automatismi.

Il quadro tattico: cosa ci dice questa Serie A

La Serie A 2025-2026 è il campionato più vario tatticamente degli ultimi anni. Il 3-5-2 resta il modulo dominante (Inter e Milan lo usano come base), ma accanto a lui convivono il 4-3-3 contiano, il 4-2-3-1 alla Fàbregas e Spalletti, e le varianti ibride che cambiano durante la partita. La vera tendenza è la fluidità: nessuna delle prime cinque gioca con un modulo fisso. Tutte cambiano in base alla fase di gioco, all’avversario, al momento della partita.

L’altra grande lezione è che il calcio italiano ha smesso di essere sinonimo di difensivismo. Il Como quarto con il pressing alto, l’Inter che attacca con cinque uomini, il Napoli che schiera De Bruyne e McTominay insieme — sono segnali di un campionato che vuole giocare, non solo vincere. Mancano otto giornate alla fine: lo Scudetto è un affare a tre (Inter, Milan, Napoli), la Champions a cinque. Ma qualunque sia il risultato, questa Serie A ha già dimostrato che in Italia si può fare calcio moderno, bello e vincente. Allo stesso tempo.