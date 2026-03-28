Storie Italiane conferma il suo momento d’oro. Nella puntata di venerdì 27 marzo 2026, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1 ha registrato numeri che certificano la leadership indiscussa della trasmissione nella fascia tardo-mattutina della televisione italiana: 943.000 spettatori con il 22,8% di share nella prima parte e 1.003.000 spettatori con il 19,4% nella seconda parte.

Dati che rappresentano un netto balzo in avanti rispetto alla settimana precedente, quando la puntata del 20 marzo si era fermata al 16,1% nella prima parte (623.000 spettatori) e al 16,4% nella seconda (795.000 spettatori). Un incremento di quasi sette punti di share nella prima parte, equivalente a oltre 300.000 spettatori in più: numeri che parlano da soli.

Un trend in costante crescita: la stagione 2025-2026 di Storie Italiane

I dati del 27 marzo non sono un episodio isolato, ma l’apice di un trend positivo che accompagna Storie Italiane per tutta la stagione 2025-2026. Già a gennaio il programma aveva stabilizzato i propri risultati intorno al 20-21% di share, con punte del 22% nelle giornate migliori. Il vero exploit era arrivato durante la settimana di Sanremo 2026, quando Eleonora Daniele — grazie ai commenti a caldo sulle serate del Festival — aveva raggiunto il 27,6% nella prima parte e picchi del 30,2% con 1.373.000 spettatori.

Quei numeri straordinari erano legati all’effetto Sanremo, ma il dato significativo è che dopo il Festival il programma non è tornato ai livelli pre-Sanremo: ha mantenuto un’asticella più alta, segno che la trasmissione ha fidelizzato una parte del pubblico conquistato durante la settimana del Festival. Il 22,8% del 27 marzo è la conferma più evidente di questo consolidamento.

Eleonora Daniele: tredici anni al timone senza perdere smalto

Alla sua tredicesima stagione consecutiva alla guida di Storie Italiane, Eleonora Daniele continua a dimostrare di essere una delle conduttrici più solide e affidabili del palinsesto Rai. La giornalista padovana ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia con il suo pubblico basato su un mix riconoscibile: rigore giornalistico nel trattare la cronaca, empatia nel raccontare le storie umane più delicate e capacità di affrontare temi sociali complessi — dalla violenza di genere all’emergenza abitativa, dalla tutela dell’infanzia ai diritti delle persone con disabilità — senza mai scadere nel sensazionalismo.

Il programma, suddiviso in due parti (la prima dedicata alla cronaca nera e ai casi giudiziari, la seconda all’approfondimento socioeconomico), funziona come una macchina ben oliata che sa intercettare le esigenze informative del pubblico mattutino, offrendo un’alternativa più strutturata e giornalistica rispetto all’intrattenimento leggero dei competitor.