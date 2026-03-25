Sinner batte Michelsen e vola ai quarti di Miami: Sunshine Double e numero 1 nel mirino

Jannik Sinner non si ferma più. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, l’altoatesino ha battuto lo statunitense Alex Michelsen 7-5, 7-6 negli ottavi di finale del Miami Open 2026 e si è qualificato per i quarti del secondo Masters 1000 consecutivo. Una vittoria meno agevole delle precedenti — il secondo set è stato un autentico thriller, con Sinner sotto 2-5 prima di una rimonta furiosa conclusa al tie-break — ma che conferma lo stato di forma impressionante del numero 2 del mondo. Dopo il trionfo a Indian Wells, il Sunshine Double è sempre più vicino: nel circuito maschile non si realizza dal 2017, quando ci riuscì Roger Federer. E se Sinner dovesse raggiungere la semifinale a Miami, potrebbe tornare numero 1 del mondo già a Montecarlo.

La partita: Michelsen domato in due set

Il match contro Michelsen, numero 40 del ranking, era sulla carta una formalità — i precedenti parlavano di due vittorie nette di Sinner nel 2024, allo US Open e a Cincinnati — ma lo statunitense ha dimostrato di essere un giocatore molto migliorato rispetto a un anno e mezzo fa. Nel primo set Sinner ha dovuto lavorare duro, trovando il break decisivo nel dodicesimo game dopo un set equilibrato e chiudendo 7-5.

Il secondo set è stato un’altra storia. Michelsen ha giocato un tennis aggressivo e spavaldo, portandosi avanti 5-2 e servendo per il set. Sinner, con la calma glaciale che lo contraddistingue, ha iniziato a spingere sul servizio e a trovare profondità da fondo campo, infilando una rimonta che ha portato il set al tie-break. Lì, l’esperienza e la solidità mentale hanno fatto la differenza: Sinner ha chiuso 7-6 senza mai dare la sensazione di poter perdere il controllo. “Oggi il servizio mi ha dato una grande mano, ma devo assolutamente migliorare da fondo se voglio fare strada nel torneo”, ha detto l’azzurro a fine partita. “La partita è stata molto diversa da quella di ieri, per questo sono contento di aver vinto. Ora un giorno libero importante per me”.

Il percorso a Miami: tre vittorie e un record storico

Il cammino di Sinner al Miami Open è stato finora netto. Al secondo turno (in quanto testa di serie numero 2, esordisce direttamente lì) ha liquidato il bosniaco Dzumhur 6-3, 6-3 senza particolari sussulti. Al terzo turno ha demolito il francese Moutet 6-1, 6-4 in appena un’ora e dodici minuti, stabilendo un record storico: 26 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, superando il primato che condivideva con Novak Djokovic. Una statistica che dà la misura della costanza e del dominio di Sinner in questa categoria di tornei.

Agli ottavi, la vittoria su Michelsen è arrivata con più fatica ma con altrettanta sostanza: 8 vittorie consecutive tra Indian Wells e Miami, un record stagionale di 15-2 e la sensazione di un giocatore che sta alzando il livello partita dopo partita.

Il Sunshine Double: un’impresa che manca dal 2017

Vincere sia Indian Wells che Miami nello stesso anno è uno dei traguardi più prestigiosi del tennis su cemento. Il cosiddetto Sunshine Double nel singolare maschile non si realizza dal 2017, quando Roger Federer — nel pieno della sua rinascita a 35 anni — trionfò in entrambi i tornei. In totale, solo sette giocatori ci sono riusciti nella storia, con Federer (3 volte) e Djokovic (4 volte) capaci di farlo in più occasioni.

Sinner, che ha vinto Indian Wells battendo Medvedev in finale, ha completato nella prima parte di stagione il cosiddetto hard court tennis: la vittoria di tutti i tornei più importanti su superficie dura (Australian Open, US Open, Indian Wells). Aggiungere Miami significherebbe entrare in un club ancora più esclusivo e consolidare la sua posizione tra i migliori giocatori di sempre su questa superficie.

La corsa al numero 1: cosa serve a Sinner

La situazione nel ranking è aperta. Carlos Alcaraz, attuale numero 1, è stato eliminato al terzo turno di Miami dallo statunitense Korda — un’uscita prematura che ha ridotto il vantaggio dello spagnolo. Se Sinner dovesse raggiungere almeno la semifinale a Miami, si troverebbe a soli 190 punti dalla vetta del ranking. A quel punto, il sorpasso potrebbe avvenire già al Masters di Montecarlo, primo torneo su terra rossa della stagione, dove Alcaraz dovrà difendere i 1.000 punti dell’edizione precedente. Se Sinner vincesse Montecarlo, tornerebbe numero 1 del mondo indipendentemente dal risultato di Alcaraz.

Prossimo avversario: Atmane o Tiafoe

Ai quarti di finale Sinner affronterà il vincente tra il francese Terence Atmane e l’americano Frances Tiafoe. Tiafoe è un avversario noto — giocatore esplosivo e pericoloso sul cemento americano — mentre Atmane rappresenterebbe un’incognita. In entrambi i casi, Sinner parte nettamente favorito. Il programma dei quarti è previsto per giovedì 27 marzo (orario da definire), con diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Sky Go.