Sinner demolisce Tiafoe 6-2 6-2: verso le semifinali di Miami

Il Miami Open 2026 ha vissuto una giornata spettacolare con Jannik Sinner protagonista assoluto nei quarti di finale. Il tennista italiano numero 2 al mondo ha dominato l’americano Frances Tiafoe con un perentorio 6-2, 6-2, conquistando l’accesso alle semifinali in appena 71 minuti di gioco.

Una prestazione devastante di Sinner

Sinner ha controllato il match sin dal primo game, ottenendo il break immediato e non guardandosi più indietro verso un trionfo schiacciante. La prestazione dell’altoatesino è stata quasi perfetta, caratterizzata da un tennis aggressivo e preciso che non ha lasciato spazio all’avversario.

L’italiano ha perso soltanto nove punti al servizio durante l’intera partita, completando la vittoria con un Performance Rating di 9.65, ben superiore alla media ATP Tour di 7.29. La sua dominanza dal fondo campo e la potenza dei colpi hanno impressionato anche il pubblico americano presente sugli spalti del Hard Rock Stadium.

Il record storico continua a crescere

Con questa vittoria, Sinner ha esteso la sua striscia record a 28 set consecutivi vinti a livello Masters 1000, superando il precedente primato di Novak Djokovic di 24 set. Il fenomeno italiano sta riscrivendo la storia del tennis moderno, mostrando una continuità impressionante nelle prestazioni più importanti.

La striscia è iniziata lo scorso novembre a Parigi, dove Sinner ha conquistato il Masters 1000 senza perdere un set, per poi proseguire nel 2026 con la vittoria a Indian Wells, sempre mantenendo il record immacolato. Il Sunshine Double – la doppietta Indian Wells-Miami – è ora a un passo dalla realizzazione.

La strada verso il titolo

Dopo la vittoria, Sinner ha commentato: “Restare affamati di successo è naturale, ma mentalmente devi rimanere calmo e rilassato anche fuori dal campo, perché ho giocato molto tennis nelle ultime tre-quattro settimane”. Il campione ha dimostrato maturità e controllo emotivo straordinari per la sua età.

Tiafoe sconfitto ma combattivo

Tiafoe ha tentato di reagire nel secondo set con il sostegno del pubblico di casa, riuscendo inizialmente a tenere il servizio nel primo game, ma Sinner non si è lasciato intimorire. L’americano, reduce da una stagione in ripresa con 15 vittorie e 7 sconfitte nel 2026, non è riuscito a contrastare la superiorità tecnica dell’italiano.

La statistica più impressionante è che Sinner ha battuto gli ultimi 28 americani affrontati, con l’unica vittoria di Tiafoe che risale al 2021 a Vienna. Il confronto testa a testa parla chiaro: 5-1 per l’italiano, inclusa la vittoria nella finale di Cincinnati 2024.

Verso le semifinali e il sogno Sunshine Double

Sinner è ora a tre vittorie dal completare il prestigioso Sunshine Double, un traguardo raggiunto da soli otto tennisti nella storia. Con Carlos Alcaraz eliminato nei primi turni, la strada verso il titolo appare più accessibile per il campione italiano.

Questo rappresenta il quinto quarto di finale consecutivo a Miami per Sinner nelle sue prime cinque partecipazioni al torneo, un record condiviso solo con le leggende Yannick Noah e Stefan Edberg. La costanza di rendimento dell’altoatesino in Florida è diventata un marchio di fabbrica della sua carriera.