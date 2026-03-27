Simone Di Pasquale si sposa. Il ballerino storico di Ballando con le Stelle ha annunciato le nozze con la compagna Maria Di Stolfo nel corso della puntata di Storie al Bivio condotta da Monica Setta, in onda sabato 28 marzo alle 15.30 su Rai 2.

«Io e Maria ci sposiamo molto probabilmente il 27 luglio a Roma. Abbiamo già fatto le pubblicazioni e diremo sì nel giorno del compleanno della mia compagna», ha dichiarato Di Pasquale, confermando ufficialmente la notizia anticipata da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi.

Una data scelta non a caso: il matrimonio coinciderà con il compleanno di Maria, trasformando una giornata già speciale in un doppio festeggiamento.

La storia d’amore con Maria Di Stolfo: persi per 14 anni, poi ritrovati

La storia tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo ha i contorni di un romanzo. I due si sono conosciuti nel 2007 in occasione del concorso di Miss Italia, dove Maria partecipava come concorrente. Ex modella e conduttrice televisiva, Maria colpì subito il ballerino, ma la vita li portò su strade diverse per oltre un decennio.

«Quando ho incontrato Maria la prima volta sono rimasto colpito dalla sua bellezza esteriore e interiore, ma poi ci siamo persi per 14 anni», racconta Di Pasquale a Monica Setta. «Ci siamo rivisti nel 2021 e non ci siamo più lasciati».

Un ritrovamento che ha cambiato la vita di entrambi. Nel 2024 la coppia ha coronato il proprio amore con la nascita del figlio Gabriele, e ora si prepara al passo successivo con il matrimonio romano di luglio.

“Maria è molto gelosa, ma la più bella tra noi è lei”

Simone Di Pasquale non nasconde la dinamica più divertente della coppia: la gelosia di Maria, che in passato ha dovuto fare i conti con le tante partner di ballo del compagno, protagonista per anni delle coreografie più appassionate della televisione italiana.

«Maria è molto gelosa delle donne con cui ho solo ballato in passato», ammette il ballerino con un sorriso, «ma la più bella tra noi è lei e io la amo tantissimo».

Una dichiarazione d’amore pubblica che chiude ogni discussione e che racconta un uomo innamorato, pronto a prometterle tutto davanti all’altare nel giorno del suo compleanno.

Quando va in onda Storie al Bivio con Simone Di Pasquale

L’intervista integrale di Monica Setta a Simone Di Pasquale andrà in onda nella puntata di Storie al Bivio di sabato 28 marzo 2026, alle ore 15.30 su Rai 2.