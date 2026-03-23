Carlo Verdone torna a dirigere un film. Non succedeva dal 2020, quando Si vive una volta sola chiuse una fase della sua carriera cinematografica prima della svolta seriale con le quattro stagioni di Vita da Carlo. Scuola di Seduzione, disponibile dal 1° aprile in esclusiva su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick), segna il ritorno del regista romano al lungometraggio con una commedia che affronta un tema tanto universale quanto attuale: come ci si innamora, ci si tradisce e ci si lascia nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

La trama: sei cuori fragili e una love coach

Sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per provare a dare un senso alle proprie vite sentimentali. C’è chi cerca l’amore e non sa dove guardare, chi vuole salvare una relazione che sta naufragando e chi non riesce a smettere di interrogarsi su un passato che non passa. Il tutto in un mondo dove le app di incontri, i social e l’intelligenza artificiale hanno riscritto le regole del gioco sentimentale, aggiungendo complessità a un terreno già minato di suo.

Una premessa che sembra fatta apposta per Verdone, maestro nel raccontare le debolezze umane con ironia e tenerezza, senza mai giudicare i suoi personaggi. Dopo quarant’anni di cinema — da Un sacco bello a Viaggi di nozze, da Bianco, rosso e Verdone a Compagni di scuola — il regista romano si confronta per la prima volta con il tema delle relazioni mediate dalla tecnologia, portando il suo sguardo inconfondibile in un territorio contemporaneo.

Il cast: da Karla Sofía Gascón a Lino Guanciale

Accanto a Verdone, che dirige e interpreta, il cast riserva un nome internazionale di grande richiamo: Karla Sofía Gascón, l’attrice spagnola che ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes 2024 e che è stata candidata all’Oscar 2025 come miglior attrice protagonista per il film Emilia Pérez di Jacques Audiard. Una presenza che alza il profilo internazionale del progetto e che aggiunge un elemento di novità al cinema di Verdone.

Il resto del cast è un mix di volti noti della tv e del cinema italiano: Lino Guanciale, tra i protagonisti più richiesti della serialità Rai (da Che Dio ci aiuti a Il commissario Ricciardi), Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani, insieme a un gruppo di interpreti più giovani che completano il mosaico dei sei personaggi.

Verdone e lo streaming: un nuovo capitolo

Con Scuola di Seduzione, Verdone conferma la sua scelta di lavorare con le piattaforme streaming, un percorso iniziato con Vita da Carlo su Paramount+ e che ora si estende anche al cinema. Una decisione che riflette i cambiamenti dell’industria audiovisiva italiana, dove i confini tra sala e streaming sono sempre più sfumati e dove un regista della statura di Verdone può permettersi di sperimentare formati e modalità di distribuzione senza rinunciare alla qualità produttiva. Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, garanzia di un impianto produttivo solido.