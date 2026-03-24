Ci sono canzoni che appartengono a una stagione. “Sapore di sale” appartiene a tutte le estati, da quella del 1963 in cui uscì fino a oggi. Basta sentire le prime note per sentire il mare sulla pelle, il sole negli occhi, quella malinconia dolce che arriva quando il giorno finisce e sai che l’estate non durerà per sempre. Gino Paoli catturò tutto questo in tre minuti. E sessant’anni dopo, non ha perso un grammo della sua magia.

Come nacque Sapore di sale

Paoli scrisse il brano nel 1963, ispirato da una vacanza in Sicilia, a Capo d’Orlando. L’idea di partenza era semplice: raccontare la sensazione dell’estate, del sale sulla pelle, di un amore che si vive con la leggerezza di chi sa che il tempo è poco. Per l’arrangiamento si rivolse a Ennio Morricone, che trasformò quella melodia in qualcosa di cinematografico: archi, fiati, e il celebre assolo di sax di Gato Barbieri.

Il risultato fu immediato. Il brano partecipò al Cantagiro e divenne il tormentone dell’estate 1963. Paoli, che fino a poco prima era un cantautore di nicchia amato dagli addetti ai lavori, si ritrovò di colpo sotto i riflettori del grande pubblico. Raccontò che quella fama improvvisa lo spaventò.

Il significato del testo

La struttura musicale è di una semplicità disarmante: un giro di Do che chiunque può suonare con tre accordi. Eppure il testo è pura poesia. Il sapore del sale, del bacio, del mare: sono immagini sensoriali che evocano un’esperienza universale. Ma sotto la superficie luminosa c’è la malinconia tipica di Paoli: quel sentire che la felicità è sempre un po’ provvisoria, che l’estate finirà, che il sole tramonterà.

Per anni si è detto che la canzone fosse stata ispirata dalla relazione con Stefania Sandrelli. Paoli lo negò sempre. Ma poco importa chi fosse la donna reale: quello che conta è che milioni di persone, ascoltandola, ci hanno ritrovato le proprie estati, i propri amori, i propri tramonti.

L’eredità culturale

“Sapore di sale” non è solo una canzone: è un pezzo di cultura italiana. Ha ispirato il film “Sapore di mare” dei fratelli Vanzina, è diventata il manifesto sonoro del boom economico e delle vacanze al mare degli anni Sessanta. È stata reinterpretata da Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Giusy Ferreri e decine di altri artisti.

Ogni estate, puntualmente, torna nelle playlist, nelle radio, nelle serate in spiaggia. È la dimostrazione che certe canzoni non hanno un’età: parlano a chi le ascolta oggi esattamente come parlavano a chi le sentì per la prima volta nel 1963. E se esiste una canzone che sa di estate, di sale e di Italia, è questa.