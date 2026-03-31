C’è un numero che racconta meglio di qualsiasi analisi cosa sia successo alla musica di Sanremo 2026 a un mese dalla finale: 13 brani su 30 sono già usciti dalle prime 200 posizioni di Spotify. Nel 2025, allo stesso punto del calendario, 25 canzoni su 29 occupavano ancora le prime 60 posizioni della classifica italiana. Il confronto è impietoso e fotografa un’edizione del Festival che, pur avendo regalato momenti di spettacolo e alcune scoperte artistiche interessanti, non è riuscita a lasciare un segno duraturo sulle piattaforme di streaming.

Un divario che i numeri rendono ancora più duro

I dati aggregati parlano chiaro. A un mese dalla pubblicazione, i 30 brani di Sanremo 2026 hanno totalizzato circa 229,6 milioni di stream su Spotify, contro i 405,4 milioni della stessa finestra temporale nel 2025. La differenza è di 175,8 milioni di ascolti in meno, pari a un calo del 43%. Una flessione che era già evidente dopo la prima settimana, quando il divario si attestava al 32%, e che si è progressivamente allargata nelle settimane successive fino a cristallizzarsi in un dato difficilmente reversibile.

Ma è il confronto posizione per posizione a restituire la dimensione reale del fenomeno. Basta osservare le classifiche a un mese dalla finale delle due edizioni per capire quanto il panorama sia cambiato.

Sanremo 2025: un festival che non voleva uscire dalle classifiche

Sanremo, 75° Festival della Canzone Italiana 2025 – Quinta Serata – Finale Nella foto Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi, Olly | Alberto Terenghi / IPA

L’edizione 2025, l’ultima guidata dal binomio Carlo Conti-cast stellare, aveva dimostrato una tenuta eccezionale su Spotify. A trenta giorni dalla finale, la situazione era questa: Olly con “Balorda nostalgia” resisteva saldamente alla posizione numero 1, Achille Lauro con “Incoscienti giovani” alla 2, Giorgia con “La cura per me” alla 3. E ancora Fedez alla 4 con “Battito”, Rose Villain alla 5 con “Fuorilegge”, Lucio Corsi alla 6.

La top 10 era praticamente un blocco sanremese compatto. Anche scorrendo più in basso, il quadro non cambiava: Serena Brancale alla 11, Rkomi alla 12, The Kolors alla 13. Bisognava arrivare alla posizione 19 per trovare il primo brano oltre la soglia delle prime 15 posizioni, ed era comunque Noemi con “Se t’innamori muori”. Dei 29 brani in gara, soltanto Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore” era uscito dalla classifica. Un solo brano out su 29: una percentuale di permanenza del 97%.

Sanremo 2026: la fuga dalle classifiche

Il quadro del 2026 è radicalmente diverso. A un mese dalla finale, Samurai Jay con “Ossessione” è l’unico brano a mantenere la prima posizione, confermandosi il vero fenomeno streaming di questa edizione con 25,5 milioni di stream complessivi. Ma già dal secondo posto in poi iniziano i problemi: Sayf con “Tu mi piaci tanto” è scivolato alla posizione 3, Ditonellapiaga con “Che fastidio!” si ritrova alla 5, il vincitore Sal Da Vinci con “Per sempre sì” è alla 6.

Il vero campanello d’allarme, però, suona nella seconda metà della classifica. Fedez e Marco Masini con “Male necessario” sono precipitati alla posizione 20, J-Ax con “Italia Starter Pack” alla 21, Tommaso Paradiso con “I romantici” alla 22. E poi il baratro: Nayt alla 27, Tredici Pietro alla 33, Bambole di Pezza alla 43, Arisa alla 58, Eddie Brock alla 71, Elettra Lamborghini alla 74.

Chiello con “Ti penso sempre” si ritrova addirittura alla posizione 200, praticamente sul confine dell’oblio digitale. E poi ci sono i 13 brani già fuori da qualsiasi classifica significativa: Ermal Meta, Serena Brancale, Levante, Raf, Malika Ayane, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Francesco Renga, Patty Pravo, Dargen D’Amico, Leo Gassmann e Mara Sattei. Nomi importanti, carriere consolidate, ma brani che il pubblico dello streaming ha già dimenticato.

Perché il 2026 ha fallito dove il 2025 aveva trionfato

Le ragioni di questo crollo sono molteplici e intrecciate tra loro. La prima, e forse più determinante, riguarda la composizione del cast. L’edizione 2025 poteva contare su 13 artisti con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify al momento dell’annuncio, pari a quasi il 50% dei concorrenti. Nel 2026 gli artisti sopra quella soglia erano soltanto tre: Luchè, Fedez e Tommaso Paradiso. Il bacino di partenza era radicalmente diverso: oltre 52 milioni di ascoltatori mensili complessivi nel 2025, poco meno di 28,4 milioni nel 2026.

Questo dato di partenza ha avuto conseguenze a catena. I grandi nomi del 2025 non solo generavano stream propri, ma funzionavano da traino per l’intero Festival, portando i propri fan a esplorare anche gli altri brani in gara. Nel 2026 è mancato questo effetto moltiplicatore, e ciascun artista ha dovuto conquistare gli ascolti partendo quasi da zero.

C’è poi la questione della qualità percepita dei brani, un fattore più sfuggente ma altrettanto rilevante. Mentre l’edizione 2025 aveva prodotto almeno cinque o sei brani capaci di entrare immediatamente nella rotazione quotidiana degli ascoltatori, nel 2026 il pubblico sembra aver individuato un numero molto più ridotto di canzoni da aggiungere alle proprie playlist personali.

Il paradosso di Samurai Jay e la lezione per il futuro

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana. Quarta Serata. Nella foto Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci | Maurizio D’Avanzo / IPA

In mezzo a questo scenario di contrazione, il caso di Samurai Jay rappresenta un’eccezione luminosa. Il rapper, classificatosi appena diciassettesimo nella graduatoria ufficiale del Festival, ha dominato lo streaming sin dal primo giorno, dimostrando che il verdetto dell’Ariston e quello delle piattaforme digitali rispondono a logiche sempre più divergenti. I suoi 25,5 milioni di stream in un mese raccontano la storia di un brano che ha saputo intercettare l’algoritmo e il gusto della generazione che vive di playlist e condivisioni social.

Anche Sayf, con i suoi 17,7 milioni di stream, conferma che il Festival può ancora funzionare come trampolino di lancio per artisti emergenti con il suono giusto per le piattaforme. Eppure, perfino i numeri dei migliori performer del 2026 impallidiscono nel confronto diretto: nel 2025, Olly aveva superato i 40 milioni di stream nello stesso periodo, quasi il doppio rispetto a Samurai Jay.

La bolla sanremese è scoppiata?

Il dato più inquietante per l’industria musicale italiana non è tanto il calo in sé, quanto la tendenza. Dopo i cinque Festival di Amadeus, che avevano portato Sanremo nell’era dello streaming trasformandolo in un evento capace di generare centinaia di milioni di ascolti, le ultime due edizioni firmate da Conti hanno segnato una decrescita costante. Se nel 2024 si era toccato il picco con 433,9 milioni di stream in un mese, il 2025 aveva già segnato un primo ridimensionamento a 405,4 milioni, e il 2026 ha completato la discesa fino a 229,6 milioni.

Il rischio concreto è che la cosiddetta “bolla sanremese” sullo streaming sia effettivamente scoppiata. Il Festival resta un evento televisivo di primo piano e conserva la sua capacità di lanciare nuovi artisti nel panorama mainstream, come dimostra la crescita esponenziale di ascoltatori mensili per nomi come Ditonellapiaga, Maria Antonietta e Colombre. Ma la sua capacità di generare hit durature e di alimentare gli ascolti sulle piattaforme per settimane e mesi dopo la finale appare significativamente ridotta.

Il passaggio a Stefano De Martino: un banco di prova decisivo

Con il passaggio di consegne a Stefano De Martino per l’edizione 2027, il Festival si troverà di fronte a una sfida cruciale. Non basterà garantire lo spettacolo televisivo: servirà ricostruire un cast capace di dialogare con il pubblico delle piattaforme, bilanciando nomi di richiamo e nuove proposte con un potenziale virale. Perché se c’è una lezione che il crollo del 2026 insegna con chiarezza, è che il palco dell’Ariston da solo non basta più. La vera partita si gioca dopo, nelle playlist, negli algoritmi, nelle condivisioni. E su quel terreno, quest’anno, Sanremo ha perso nettamente.