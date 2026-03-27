Le celebrazioni per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio non si sono esaurite con la giornata solenne del 25 marzo 2026. Al contrario, la Fondazione Orizzonti, motore dell’Anno Leuciano, ha raccolto il testimone delle riflessioni emerse durante l’evento per tradurle in un piano d’azione concreto, articolato su tre direttrici strategiche che puntano a ridare a San Leucio il ruolo che merita nel panorama culturale italiano e internazionale.

«Non abbiamo celebrato un anniversario fine a se stesso, ma abbiamo acceso il motore di una nuova narrazione», ha dichiarato Giuseppe Menniti, presidente della Fondazione Orizzonti. «San Leucio non è un reperto archeologico, ma un software di civiltà ancora attualissimo».

Un’affermazione forte, che riassume la filosofia alla base del progetto: guardare al passato di questo straordinario esperimento sociale borbonico non con nostalgia, ma come fonte di ispirazione concreta per il presente e il futuro.

Paolo Mieli e la “censura” storica: San Leucio deve entrare nei libri di testo

Il primo asse del piano riguarda l’educazione e la restituzione della verità storica. L’intervento dello storico e saggista Paolo Mieli durante la celebrazione del 25 marzo ha avuto l’effetto di squarciare il velo su una rimozione collettiva durata oltre un secolo e mezzo.

Mieli ha ricordato come, mentre nella Gran Bretagna dell’epoca i bambini venivano sfruttati nelle fabbriche della rivoluzione industriale, a San Leucio il re Ferdinando IV istituiva diritti, welfare e parità tra uomini e donne, costruendo un modello sociale che anticipava di secoli molte conquiste considerate moderne. Secondo lo storico, dal 1862 in poi ci sarebbe stata una precisa volontà politica di cancellare questo capitolo dalla narrazione nazionale, per evitare di riconoscere i meriti della dinastia borbonica.

La Fondazione Orizzonti ha raccolto questa denuncia e ha formalizzato la richiesta di un’interlocuzione con il Ministero dell’Istruzione affinché la storia di San Leucio venga inserita nei programmi educativi e nei libri di testo nazionali, riconoscendola come un primato civile europeo.

Il percorso culminerà il 10 dicembre 2026, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, con un Seminario Internazionale sul Codice Leuciano, organizzato in collaborazione con il mondo accademico e gli ordini professionali. Una data simbolica per rivendicare il ruolo di San Leucio come laboratorio universale di diritti e welfare.

Rigenerazione del Borgo e ritorno alla produzione tessile: l’Opificio Menniti apre a settembre

La seconda direttrice riguarda la rigenerazione fisica e produttiva del sito. Dalle riflessioni emerse durante le celebrazioni è emersa la necessità di superare gli interventi episodici per adottare una visione di sistema. Il Belvedere di San Leucio non è un castello isolato, ma il cuore pulsante di un borgo dalla vocazione identitaria unica, che va ripensato nella sua interezza.

La Fondazione affiderà a centri di ricerca qualificati studi di fattibilità per un piano organico che affronti la riqualificazione architettonica e urbanistica, l’accessibilità e la sostenibilità economica di lungo periodo, con l’obiettivo di rendere il sito un modello di gestione autonoma.

Il momento simbolicamente più significativo di questa fase sarà l’inaugurazione dell’Opificio Menniti, prevista per il 25 settembre 2026 in Piazza della Seta, nel cuore storico del Borgo. Riportare la produzione tessile nel nucleo originario della Colonia non è soltanto un omaggio alla tradizione serica che rese famosa San Leucio in tutta Europa: è una scelta di politica economica che punta a riattivare quei flussi produttivi di cui il territorio ha bisogno per generare valore reale e duraturo.

L’ambizione è trasformare il turismo casertano dal modello “mordi e fuggi” legato alla sola Reggia di Caserta a un sistema turistico strutturato e di alta qualità, capace di trattenere il visitatore e generare ricadute economiche sull’intera provincia. San Leucio, in questa visione, non è solo un luogo da visitare ma un’esperienza da vivere, che unisce contenuti culturali, ospitalità e cultura del lavoro.

I Borbone ambasciatori di San Leucio nel mondo

La terza direttrice ha una dimensione internazionale. Le Loro Altezze Reali, i principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di Castro, intervenendo alle celebrazioni hanno manifestato la volontà di farsi ambasciatori della storia di San Leucio nel mondo, richiamando la dimensione universale dell’esperimento sociale della Colonia.

La Fondazione Orizzonti ha accolto questa apertura e lavorerà per inserire stabilmente San Leucio nei circuiti culturali internazionali, superando una narrazione troppo spesso confinata alla dimensione locale. L’obiettivo, sostenuto dal prestigio e dall’impegno della Casa Reale, è trasformare la Real Colonia in una destinazione iconica a livello globale, capace di attrarre investimenti, talenti e un turismo qualificato.

Il Codice Leuciano: un modello sociale ancora attuale

Per comprendere la portata del progetto della Fondazione Orizzonti bisogna tornare alle origini. Il Codice Leuciano, promulgato da Ferdinando IV nel 1789, lo stesso anno della Rivoluzione Francese, stabiliva principi straordinariamente avanzati per l’epoca: istruzione obbligatoria per tutti i bambini a partire dai sei anni, parità di diritti tra uomini e donne, assistenza sanitaria garantita, previdenza sociale, case assegnate alle famiglie dei lavoratori e una forma embrionale di democrazia industriale.

Un modello che anticipava di quasi due secoli molte delle conquiste sociali del Novecento europeo e che, secondo la Fondazione, merita di essere studiato, conosciuto e valorizzato non solo come curiosità storica ma come fonte di ispirazione per le politiche sociali contemporanee.

Le date da segnare: il calendario dell’Anno Leuciano 2026

Il programma dell’Anno Leuciano prevede una serie di appuntamenti che scandiscono il percorso dalla celebrazione al progetto. Tra i principali: l’inaugurazione dell’Opificio Menniti il 25 settembre 2026 in Piazza della Seta a San Leucio e il Seminario Internazionale sul Codice Leuciano il 10 dicembre 2026, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Due momenti che segnano altrettanti passaggi fondamentali: il primo riporta la produzione nel cuore storico della Colonia, il secondo ne rivendica il valore universale davanti alla comunità accademica e istituzionale internazionale.

Come ha sintetizzato la Fondazione Orizzonti: «San Leucio è la nostra risorsa dormiente. Il 25 marzo è stato il risveglio; ora tocca a noi costruire un futuro all’altezza di questa straordinaria eredità».