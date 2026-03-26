Samsung Galaxy A57 e A37 5G ufficiali: prezzo, caratteristiche e quale scegliere

Samsung ha presentato ieri i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, e la sensazione provandoli — come ha scritto Andrea Galeazzi dalla AI Home di Samsung a Milano — è che il confine tra fascia media e top di gamma si stia assottigliando fino a sparire. Display AMOLED da 1.900 nit, certificazione IP68, processori Exynos a 4 nanometri, fotocamere da 50 MP con stabilizzazione ottica, intelligenza artificiale integrata ovunque e soprattutto 6 anni di aggiornamenti Android e sicurezza. Tutto a partire da 449,90 euro. Disponibili in Italia dal 10 aprile 2026, sono gli smartphone che Samsung vuole vendere a milioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Design: l’A57 è sottilissimo, l’A37 più accessibile

Il Galaxy A57 5G è il più elegante dei due: appena 6,9 mm di spessore per 179 grammi, con un frame in alluminio e vetro rinforzato che lo rende più simile a un Galaxy S che a un medio gamma. Il modulo fotografico triplo è integrato nella scocca in modo discreto, le linee sono pulite e la sensazione in mano è di un dispositivo premium. I colori disponibili: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue e Awesome Lilac.

Il Galaxy A37 5G è leggermente più spesso (7,4 mm) e pesante (196 grammi), con frame in plastica e una finitura lucida. Samsung ha introdotto anche materiali eco-friendly nella costruzione, un dettaglio che piacerà a chi tiene alla sostenibilità. Colori: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen e Awesome White. Entrambi hanno la certificazione IP68 — resistenza ad acqua e polvere fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti — un upgrade importante rispetto all’IP67 della generazione precedente.

Display: 6,7 pollici, 120 Hz, 1.900 nit

Entrambi montano un pannello da 6,7 pollici FHD+ (2340 x 1080) con refresh rate a 120 Hz. L’A57 utilizza un Super AMOLED+ (più efficiente e con resa cromatica migliore), l’A37 un Super AMOLED standard — la differenza si nota poco nell’uso quotidiano ma diventa visibile guardando contenuti HDR. Il vero salto generazionale è la luminosità: 1.200 nit tipici e un picco di 1.900 nit con il Vision Booster attivo, che migliora drasticamente la leggibilità sotto la luce diretta del sole. Per chi vive al Sud e usa il telefono all’aperto, è una differenza che si sente.

Processore e prestazioni: Exynos a 4 nm

Sotto la scocca del Galaxy A57 5G c’è il nuovo Exynos 1680, chip octa-core a 4 nanometri con architettura ARM aggiornata (1x Cortex-A720 + 4x Cortex-A720 + 3x Cortex-A520) e GPU Xclipse 550 sviluppata in collaborazione con AMD. Le memorie adottano lo standard LPDDR5X, più veloce della generazione precedente. Configurazioni disponibili: 8 GB + 128 GB (549,90€), 8 GB + 256 GB (599,90€) e, per la prima volta nella serie A, 12 GB + 512 GB.

Il Galaxy A37 5G monta l’Exynos 1480, sempre a 4 nm ma leggermente meno potente. Abbandona i chip Qualcomm che equipaggiavano il predecessore A36, passando al processore proprietario Samsung. Configurazioni: 6 GB + 128 GB (449,90€) e 8 GB + 256 GB (529,90€). Entrambi dispongono di una vapor chamber più grande del 13% rispetto alla generazione precedente, che aiuta a mantenere prestazioni stabili durante sessioni prolungate di gaming o registrazione video.

Fotocamera: 50 MP con OIS e intelligenza artificiale

Il comparto fotografico è il punto su cui Samsung punta di più. Entrambi montano un sensore principale da 50 MP (Sony IMX906, 1/1.56″) con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS). La fotocamera frontale è da 12 MP su entrambi. Le differenze stanno nell’ultra-grandangolare: 12 MP sull’A57 e 8 MP sull’A37. La macro è la stessa: 5 MP f/2.4.

Ma la vera rivoluzione è software, non hardware. Samsung porta la sua Awesome Intelligence sulle fotocamere della serie A con funzioni che finora erano riservate ai Galaxy S:

Best Face (solo A57): seleziona automaticamente le migliori espressioni nei gruppi fino a 5 persone. Basta scattare una foto di gruppo e l’AI sceglie il frame in cui tutti hanno gli occhi aperti e un’espressione decente

(solo A57): seleziona automaticamente le migliori espressioni nei gruppi fino a 5 persone. Basta scattare una foto di gruppo e l’AI sceglie il frame in cui tutti hanno gli occhi aperti e un’espressione decente Object Eraser migliorato: rimuove oggetti indesiderati dalle foto con una precisione molto superiore alla generazione precedente

migliorato: rimuove oggetti indesiderati dalle foto con una precisione molto superiore alla generazione precedente Advanced Portrait (A37): gestione più precisa della sfocatura e della profondità nei ritratti

(A37): gestione più precisa della sfocatura e della profondità nei ritratti Nightography potenziata: resa notturna migliorata grazie al nuovo processore d’immagine

potenziata: resa notturna migliorata grazie al nuovo processore d’immagine Editing suggerito : l’AI suggerisce modifiche rapide (filtri, crop, correzioni) senza dover intervenire manualmente

: l’AI suggerisce modifiche rapide (filtri, crop, correzioni) senza dover intervenire manualmente Video highlight (solo A57): taglia automaticamente le parti inutili dei video

Awesome Intelligence: l’AI arriva nella fascia media

La fotocamera è solo una parte dell’ecosistema AI. Con la One UI 8.5 su Android 16, Samsung integra una serie di funzioni di intelligenza artificiale che trasformano l’uso quotidiano dello smartphone:

Trascrizione vocale : l’app Registratore trascrive, traduce e riassume automaticamente le registrazioni audio, comprese le chiamate telefoniche. Perfetto per studenti, giornalisti e professionisti

: l’app Registratore trascrive, traduce e riassume automaticamente le registrazioni audio, comprese le chiamate telefoniche. Perfetto per studenti, giornalisti e professionisti Cerchia e Cerca : una pressione prolungata su qualsiasi elemento a schermo e l’AI lo identifica, offre informazioni contestuali e suggerisce azioni

: una pressione prolungata su qualsiasi elemento a schermo e l’AI lo identifica, offre informazioni contestuali e suggerisce azioni Now Brief : un riepilogo intelligente delle informazioni rilevanti basato sulle abitudini dell’utente

: un riepilogo intelligente delle informazioni rilevanti basato sulle abitudini dell’utente Bixby potenziato : l’assistente Samsung diventa più contestuale e comprende richieste complesse

: l’assistente Samsung diventa più contestuale e comprende richieste complesse Integrazione Perplexity AI: per ricerche più approfondite direttamente dal dispositivo

L’obiettivo dichiarato di Samsung è la “democratizzazione dell’AI”: portare le funzioni dei Galaxy S25 Ultra a chi spende la metà. Una strategia commerciale chiara, ma che produce risultati concreti per l’utente.

Batteria, ricarica e connettività

La batteria è da 5.000 mAh su entrambi i modelli — Samsung dichiara fino a due giorni di autonomia con uso moderato, che nell’uso reale si traduce in una giornata piena senza problemi e spesso anche di più. La ricarica Ultra Rapida 2.0 (fino a 45W) porta la batteria dal 0 al 60% in circa 30 minuti.

Il Galaxy A57 avanza sulla connettività con Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0, mentre l’A37 resta al Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Novità assoluta per la serie A: l’A57 supporta le eSIM (in mercati selezionati). Entrambi ovviamente sono 5G e dotati di NFC per i pagamenti contactless.

Software e aggiornamenti: 6 anni di supporto

Entrambi escono con Android 16 e One UI 8.5 preinstallati. Il dato più importante: Samsung garantisce 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza. Significa che chi compra un Galaxy A57 o A37 oggi riceverà Android 22 nel 2032. È un impegno che pochissimi concorrenti nella stessa fascia possono eguagliare, e che trasforma questi smartphone in investimenti a lungo termine: non dovrete cambiarli dopo due anni perché il software è vecchio.

La sicurezza è garantita da Samsung Knox Vault, che protegge i dati sensibili in un ambiente hardware separato. Presente anche la gestione avanzata delle autorizzazioni, backup cifrati e funzioni di protezione della privacy.

Prezzi Italia e disponibilità

Samsung Galaxy A57 5G

8 GB + 128 GB: 549,90 euro

8 GB + 256 GB: 599,90 euro

Colori: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac

Samsung Galaxy A37 5G

6 GB + 128 GB: 449,90 euro

8 GB + 256 GB: 529,90 euro

Colori: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White

Disponibili in Italia dal 10 aprile 2026. Al lancio Samsung offre una super valutazione dell’usato di oltre 100 euro sul vecchio dispositivo, che rende l’acquisto particolarmente conveniente per chi viene da un Galaxy A della generazione precedente.

Quale scegliere? A57 o A37

La domanda vera è: vale la pena spendere 100 euro in più per l’A57? La risposta è sì, se: vi interessa il design ultrasottile (6,9 mm vs 7,4 mm), volete il processore più potente (Exynos 1680 vs 1480), vi servono il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 6.0, apprezzate le funzioni fotografiche aggiuntive (Best Face, video highlight) o volete la possibilità di arrivare a 12 GB + 512 GB di storage. La risposta è no, se: usate lo smartphone per chiamate, social, messaggistica e foto normali. L’A37 fa tutto quello che serve a 100 euro in meno, con lo stesso display, la stessa batteria, la stessa certificazione IP68 e gli stessi 6 anni di aggiornamenti. Per l’uso quotidiano della stragrande maggioranza delle persone, l’A37 è lo smartphone più intelligente da comprare.