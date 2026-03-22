Roma-Lecce 1-0: primo gol di Vaz decide il match all’Olimpico

La Roma torna al successo in casa contro il Lecce, vincendo per 1-0 allo stadio Olimpico grazie al primo gol in maglia giallorossa di Robinio Vaz al 57′ minuto. Una vittoria fondamentale per restare agganciati alla corsa Champions League dopo le recenti difficoltà.

Il gol decisivo di Vaz

La partita si è decisa nella ripresa con una splendida azione corale. Hermoso scambia con Malen e si inserisce in area, fornendo un cross per il colpo di testa vincente di Robinio Vaz. Il giovane attaccante, entrato dalla panchina al 50′ al posto di El Aynaoui, ha siglato il suo primo gol con la maglia della Roma in un momento cruciale della stagione.

La rete è arrivata dopo un primo tempo equilibrato che si è chiuso sullo 0-0, nonostante alcune occasioni create dalla squadra di Gasperini. Un primo tempo a tinte giallorosse ma senza la zampata decisiva, che è arrivata puntuale nella seconda frazione di gioco.

Una vittoria che vale oro per la Roma

Questo successo assume un valore particolare per i giallorossi, che arrivavano alla sfida dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il Bologna, maturata con un 4-3 ai supplementari, e la sconfitta contro il Como, diretta concorrente per il quarto posto. La squadra di Gasperini aveva vissuto una striscia negativa di cinque partite senza vittorie.

Con questa vittoria, la Roma mantiene il sesto posto in classifica con 54 punti e riesce a tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, distaccandosi momentaneamente dalla zona di pericolo in vista degli ultimi impegni stagionali.

Il Lecce lotta ma non basta

Il Lecce di Eusebio Di Francesco ha disputato una gara coraggiosa, cercando di sfruttare le difficoltà della Roma per portare a casa punti preziosi. Il Lecce si trova al 18° posto in classifica con 27 punti, in piena lotta per la salvezza.

I salentini hanno avuto alcune occasioni interessanti, soprattutto nel secondo tempo con Ngom che ci prova da lontanissimo, Svilar sorpreso devia senza bloccare, ma non sono riusciti a concretizzare le loro iniziative offensive contro una difesa romana attenta.

Le formazioni e i cambi decisivi

Gasperini ha schierato la Roma con un 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Durante il match, l’allenatore ha dovuto sostituire Mancini per un problema al polpaccio, inserendo Ghilardi.

Per il Lecce, Di Francesco ha optato per un 4-2-3-1 con Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Nel corso della gara sono entrati Cheddira e Fofana per Gandelman e Stulic, nel tentativo di trovare il pareggio.