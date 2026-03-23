Ricette veloci per Pasqua 2026: antipasti e dolci last minute che stupiscono

Pasqua 2026 è alle porte (quest’anno cade il 5 aprile) e se non avete ancora deciso cosa portare in tavola, niente panico. Che siate quelli che organizzano tutto con settimane di anticipo o quelli che la sera prima aprono il frigo e sperano nel miracolo, questa guida è fatta apposta per voi: antipasti e dolci last minute che si preparano in poco tempo, con ingredienti facili da trovare, e che faranno pensare ai vostri ospiti che avete cucinato per giorni. Il segreto? Poche cose, fatte bene, con qualche trucco furbo.

Antipasti: il potere della pasta sfoglia e delle verdure di stagione

Se c’è un ingrediente che salva la vita a Pasqua (e in ogni altra occasione last minute), è la pasta sfoglia. La tenete in frigo già pronta, la srotolate, la farcite con quello che avete e in 20 minuti avete un antipasto che sembra uscito da una rivista. Ecco le idee migliori.

Rustici di sfoglia ricotta e spinaci (15 minuti + 20 di forno)

Srotolate un rotolo di pasta sfoglia e spalmateci sopra un mix di ricotta, spinaci lessati e strizzati, parmigiano grattugiato e un pizzico di noce moscata. Arrotolate, tagliate a rondelle di 2 cm e disponetele su una teglia foderata. Spennellate con un tuorlo d’uovo e infornate a 200°C per 18-20 minuti. Escono dorate, fragranti e spariscono dal piatto in un attimo. Variante pugliese: sostituite gli spinaci con le cime di rapa e aggiungete un paio di filetti di acciuga.

Asparagi in sfoglia con speck (10 minuti + 15 di forno)

Tagliate la sfoglia a strisce lunghe. Avvolgete ogni striscia a spirale intorno a un asparago fresco, dopo averlo fasciato con una fettina di speck. Infornate a 190°C per 12-15 minuti. Il risultato è un finger food elegantissimo che si mangia con le mani e non sporca. Se non amate lo speck, funziona benissimo anche con il prosciutto cotto o la pancetta.

Colomba salata di sfoglia (20 minuti + 25 di forno)

La colomba salata è l’antipasto più scenografico con il minimo sforzo. Farcite la sfoglia con formaggio cremoso, zucchine a rondelle e speck (o prosciutto cotto), poi arrotolatela e modellatela a forma di colomba su una teglia. Due olive nere per gli occhi, spennellata di tuorlo, 25 minuti a 180°C e avrete il pezzo forte della tavola pasquale. Si prepara anche la sera prima e si inforna il giorno di Pasqua.

Il benedetto pugliese (10 minuti, zero cottura)

Per chi legge dalla Puglia (e non solo), il benedetto è l’antipasto pasquale per eccellenza e non richiede fornelli. Su un grande piatto da portata, disponete a raggiera fette di soppressata, capocollo, ricotta forte (o ricotta salata a fettine), uova sode a spicchi e fette di arancia. Ogni famiglia ha la sua versione — c’è chi aggiunge il finocchio, chi i tarallini. Il nome viene dall’usanza del capofamiglia di benedire il piatto con un ramoscello d’ulivo. Pronto in 10 minuti, bello da vedere, buono da morire.

Uova sode ripiene (15 minuti, zero cottura)

Classico intramontabile. Lessate le uova, tagliatele a metà e mescolate i tuorli con maionese, un filo di senape, capperi tritati e un pizzico di paprika. Farcite gli albumi con il composto usando un sac-à-poche (o un sacchetto da freezer con l’angolo tagliato). Decorazione finale con un’olivetta o un ciuffetto di prezzemolo. Si preparano anche il giorno prima e si tengono in frigo coperti con la pellicola.

Muffin salati asparagi e ricotta (10 minuti + 20 di forno)

In una ciotola mescolate 200 g di farina, 2 uova, 100 ml di latte, 80 ml di olio, 100 g di ricotta, asparagi a pezzetti (lessati 3 minuti), sale e pepe. Versate negli stampini da muffin e infornate a 180°C per 20 minuti. Perfetti da servire tiepidi, sono buonissimi anche freddi per il picnic di Pasquetta.

Dolci: il gran finale senza impazzire

Il dolce di Pasqua non deve per forza essere una pastiera che richiede tre giorni di preparazione o una colomba professionale. Ecco le alternative last minute che non richiedono competenze da pasticciere.

Cheesecake al limone senza cottura (20 minuti + 3 ore in frigo)

La cheesecake fredda è il dolce salva-Pasqua per definizione. Base: tritate 250 g di biscotti secchi, mescolateli con 100 g di burro fuso e pressateli sul fondo di uno stampo a cerniera. Crema: montate 500 g di formaggio spalmabile con 150 g di zucchero a velo, la scorza grattugiata di 2 limoni e 200 ml di panna montata. Versate sulla base e lasciate in frigo almeno 3 ore (meglio dalla sera prima). Decorate con scorza di limone e frutti di bosco. Zero forno, massima resa.

Tiramisù di colomba (15 minuti + 2 ore in frigo)

Se avete una colomba avanzata (o appena comprata), tagliatela a fette spesse e usatela al posto dei savoiardi in un tiramisù. Inzuppate le fette nel caffè freddo, alternate strati di colomba e crema al mascarpone (500 g di mascarpone, 3 uova, 100 g di zucchero), spolverizzate con cacao amaro. Due ore in frigo e avrete un dolce che unisce due tradizioni in un colpo solo. Funziona anche con la colomba al cioccolato.

Nidi di cioccolato con ovetti (15 minuti + 30 in frigo)

Il dolce più scenografico con il minimo sforzo, perfetto anche con i bambini. Sciogliete 200 g di cioccolato fondente a bagnomaria, mescolatelo con 100 g di corn flakes (o riso soffiato) e con un cucchiaio formate dei nidi nei pirottini di carta. Lasciate solidificare in frigo 30 minuti e appoggiate al centro 2-3 ovetti di cioccolato. In un quarto d’ora avete un dolce pasquale che piace a grandi e piccoli e che fa un figurone sulla tavola.

Torta caprese veloce (10 minuti + 30 di forno)

Sciogliete 200 g di cioccolato fondente con 150 g di burro. In un’altra ciotola, sbattete 4 uova con 150 g di zucchero, unite il cioccolato fuso e 200 g di mandorle tritate finemente. Versate in una tortiera imburrata e infornate a 170°C per 30 minuti. La caprese è naturalmente senza farina (perfetta anche per chi è celiaco), resta umida dentro e ha una crosticina croccante fuori. Si prepara in 10 minuti e il forno fa il resto.

Fragole con crema al mascarpone (10 minuti, zero cottura)

Il dolce più veloce del mondo e anche uno dei più buoni. Montate 250 g di mascarpone con 3 cucchiai di zucchero a velo e un cucchiaio di liquore (limoncello, Grand Marnier o Amaretto). Lavate e tagliate a metà 500 g di fragole, distribuitele in coppette e copritele con la crema. Una grattugiata di cioccolato fondente sopra e via. Elegante, fresco, stagionale.

Consigli furbi per il pranzo last minute

La regola d’oro del pranzo di Pasqua dell’ultimo minuto è: non esagerate con le portate. Meglio 2-3 antipasti fatti bene che dieci cose mediocri. Preparate tutto ciò che potete la sera prima: torte salate, cheesecake, uova ripiene, tiramisù di colomba si conservano perfettamente in frigo. Alternate piatti caldi e freddi: un rustico caldo dal forno, un piatto di benedetto freddo, i muffin a temperatura ambiente. Usate ingredienti di stagione: asparagi, carciofi, fave fresche, piselli, fragole — sono al loro meglio ad aprile e costano meno. E ricordate che la presentazione conta quanto il sapore: un rametto di rosmarino, una spolverata di paprika, un nastro intorno ai muffin fanno la differenza tra “ho cucinato in fretta” e “ho cucinato con amore”.