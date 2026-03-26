Ricette con gli asparagi: i piatti della primavera dall’antipasto al secondo

Ci sono verdure che aspetti tutto l’anno. Gli asparagi sono una di quelle. Disponibili da fine marzo a tutto maggio, sono il simbolo della primavera in cucina: profumati, eleganti, versatili. Si possono trasformare in un antipasto da aperitivo, in un primo piatto cremoso, in un secondo leggero o in un contorno che ruba la scena al piatto principale. Il segreto è trattarli con rispetto — poco tempo di cottura, ingredienti semplici, abbinamenti che ne esaltino il sapore erbaceo e leggermente amarognolo senza coprirlo. Ecco le ricette migliori, dall’antipasto al secondo, per portare la primavera in tavola.

Come scegliere e preparare gli asparagi

Prima delle ricette, due minuti sulla materia prima. Gli asparagi vanno scelti sodi, dritti e turgidi, con le punte ben chiuse e compatte. Se sono molli o le punte tendono a ripiegarsi, lasciateli al banco. Il colore dipende dalla varietà: i verdi sono i più comuni e hanno un sapore erbaceo marcato; i bianchi (tipici del Veneto — quelli di Bassano e Cimadolmo sono DOP e IGP) sono più delicati e carnosi; i viola di Albenga, eccellenza ligure, hanno una consistenza tenera e un gusto dolciastro.

Per pulirli: eliminate la parte finale del gambo (quella legnosa, 2-3 cm) e pelate con un pelapatate la parte inferiore del fusto se è particolarmente fibrosa. Le punte non si toccano — è la parte più pregiata. Un trucco anti-spreco: gli scarti del gambo si possono frullare con patate lesse per fare una crema di asparagi vellutata, senza buttare niente.

Antipasti

Asparagi in sfoglia con speck croccante

L’antipasto più facile e scenografico della primavera. Tagliate un rotolo di pasta sfoglia a strisce larghe 2 cm. Avvolgete ogni striscia a spirale intorno a un asparago, dopo averlo fasciato con una fettina di speck (o prosciutto crudo). Spennellate con tuorlo d’uovo e infornate a 190°C per 12-15 minuti. Si mangiano con le mani, sono perfetti per un aperitivo e spariscono dal piatto in un attimo. Per una versione più ricca, spalmate un velo di formaggio cremoso sulla sfoglia prima di arrotolare.

Flan di asparagi con fonduta di parmigiano

Elegante e delicato. Lessate 300 g di asparagi per 5 minuti, frullateli con 200 ml di panna, 3 uova, sale, pepe e noce moscata. Versate in stampini da flan imburrati e cuocete a bagnomaria in forno a 180°C per 25 minuti. Servite tiepidi con una fonduta fatta sciogliendo 100 g di parmigiano in 100 ml di panna calda. Il contrasto tra la delicatezza del flan e la sapidità della fonduta è da standing ovation.

Bruschette con asparagi, ricotta e limone

Saltate le punte di asparagi in padella con olio e uno spicchio d’aglio per 3 minuti (devono restare croccanti). Su fette di pane casereccio tostate, spalmate un generoso strato di ricotta mescolata con scorza di limone grattugiata, sale e pepe nero. Adagiate le punte sopra, un filo d’olio a crudo e qualche scaglia di pecorino. Pronto in 10 minuti, buono da piangere.

Polpette di asparagi (anche per i bambini)

Lessate 400 g di asparagi, tritateli grossolanamente e mescolateli con 150 g di pane raffermo ammollato e strizzato, un uovo, 50 g di parmigiano, sale e pepe. Formate delle polpette, passatele nel pangrattato e friggetele in olio bollente (o cuocetele in forno a 200°C per 20 minuti per una versione più leggera). Croccanti fuori, morbide dentro: il modo migliore per far mangiare gli asparagi anche a chi dice di non amarli.

Primi piatti

Risotto agli asparagi (la ricetta base perfetta)

Il risotto primaverile per eccellenza. Preparate un brodo con gli scarti degli asparagi (gambi legnosi, cipolla, carota). In una casseruola tostate il riso (Carnaroli o Vialone Nano) con cipolla tritata e burro, sfumate con vino bianco, poi aggiungete il brodo caldo un mestolo alla volta. A metà cottura unite le punte di asparagi tagliate a rondelle (tenete da parte le punte intere per la decorazione). Mantecate fuori dal fuoco con burro freddo e parmigiano. Decorate con le punte intere e una grattugiata di scorza di limone. Il segreto: non stracuocete gli asparagi, devono restare verdi e leggermente croccanti nel risotto.

Pasta asparagi e pancetta croccante

Il primo piatto più veloce della primavera. Mentre la pasta cuoce (mezze maniche, penne o tagliatelle), in una padella larga rosolate 100 g di pancetta (o guanciale) a cubetti fino a renderla croccante. Aggiungete gli asparagi a rondelle e saltate per 2-3 minuti. Scolate la pasta al dente conservando un mestolo di acqua di cottura, versatela in padella e mantecate a fuoco vivo. L’amido dell’acqua creerà una cremina naturale che lega tutto senza bisogno di panna. Finite con pecorino grattugiato e pepe nero. Tempo totale: 15 minuti.

Lasagne bianche con asparagi e stracchino

Alternate strati di sfoglia per lasagna con besciamella leggera, asparagi lessati e tagliati a pezzi, cubetti di stracchino (o crescenza) e parmigiano grattugiato. Niente ragù, niente pomodoro: è una lasagna bianca, primaverile e delicata. Infornate a 180°C per 25 minuti. Si prepara anche il giorno prima e si riscalda benissimo — perfetta per Pasquetta o per un pranzo della domenica senza stress.

Pesto di asparagi (per condire tutto)

Frullate 200 g di asparagi lessati con 30 g di mandorle tostate, 50 g di parmigiano, un mazzetto di basilico, olio extravergine, sale e un cucchiaio di acqua di cottura. Il risultato è un pesto verde brillante, cremoso e profumato, alternativa primaverile al classico pesto genovese. Funziona su pasta corta, bruschette, come condimento per il pesce o semplicemente spalmato su una fetta di pane con un filo d’olio.

Secondi piatti

Frittata di asparagi al forno

La frittata è il secondo più democratico che esista: facile, economica, buona calda e fredda. Saltate un mazzo di asparagi tagliati a pezzi in padella con olio per 5 minuti. Sbattete 6 uova con 50 g di parmigiano, sale e pepe, versate sugli asparagi e cuocete in padella coperta a fuoco basso per 10 minuti, poi finite in forno a 200°C per 5 minuti per dorare la superficie. Per una versione più ricca, aggiungete cubetti di speck o prosciutto cotto. Perfetta anche fredda per il picnic di Pasquetta.

Branzino al forno con asparagi e patate

Un secondo leggero e completo. Adagiate un branzino intero (o filetti) in una teglia con patate a fette sottili e un mazzo di asparagi. Condite con olio, aglio in camicia, rosmarino e un bicchiere di vino bianco. Infornate a 190°C per 25-30 minuti. Il pesce resta morbido, le patate assorbono i succhi e gli asparagi diventano teneri e profumati. È il piatto che dimostra che mangiare leggero non significa rinunciare al gusto.

Asparagi e uova: il piatto della nonna

Semplice come pochi, buono come nessuno. Lessate gli asparagi al vapore (5-7 minuti, devono restare sodi), ripassateli in padella con burro e parmigiano e adagiate sopra un uovo all’occhio di bue. Il tuorlo morbido che si rompe sugli asparagi è uno dei piaceri più grandi della cucina italiana. Servite con pane casereccio per fare la scarpetta. È un piatto da cena in famiglia, veloce, nutriente e che costa quasi nulla.

Involtini di pollo con asparagi e provola

Appiattite delle fette di petto di pollo con un batticarne. Al centro di ogni fetta mettete 2-3 asparagi lessati e una fettina di provola affumicata (o scamorza). Arrotolate, fermate con uno stuzzicadenti e rosolate in padella con olio. Sfumate con vino bianco, coprite e cuocete a fuoco dolce per 15 minuti. Il pollo resta succoso, la provola fila e gli asparagi danno freschezza. Un secondo che sembra elaborato ma si fa in mezz’ora.

Il contorno che ruba la scena: asparagi gratinati

Lessate gli asparagi per 3 minuti (devono restare al dente), disponeteli in una pirofila, copriteli con una pioggia di pangrattato, parmigiano, un filo d’olio e una grattugiata di scorza di limone. Infornate a 200°C per 10 minuti fino a doratura. Sono il contorno perfetto per qualsiasi secondo — carne, pesce o uova — e si preparano in un quarto d’ora. La versione pugliese: sostituite il parmigiano con il pecorino e aggiungete olive nere denocciolate e capperi.

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