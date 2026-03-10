Lo speaker foggiano nominato professore a contratto per il Laboratorio di comunicazione sociale. Ogni lunedì lezioni in streaming agli studenti del dipartimento di Scienze sociali

“Qui Renzo Arbore. Foggiano. Forse arrivo in ritardo, questo video è per Francesco Fredella. Che è stato nominato professore a contratto dell’Università di Foggia (ho ricevuto lì, nella mia città, la laurea in Lettere). Sono contento per Francesco e per l’Università di Foggia…”

Così Renzo Arbore in un video pubblicato sui social dallo speaker di RTL 102.5, che è diventato professore a contratto dell’Università di Foggia dove terrà lezioni in streaming (Laboratorio di comunicazione sociale) ogni lunedì agli studenti del dipartimento di Scienze sociali, diretto dalla professoressa Lia Robustella.

Fredella in cattedra ogni lunedì

Francesco Fredella, foggiano doc, romano di adozione, conduttore e capo ufficio stampa di RTL 102.5, ogni lunedì dalle 8.30 è in collegamento con gli studenti dell’Università di Foggia per la lezione di comunicazione sociale.

Discepolo di Arbore e “Protagonisti” ogni sera

Fredella è uno dei discepoli di Renzo Arbore, padre della radio, ed ogni sera – dalle 19 alle 21 – “Protagonisti” (il programma che conduce con Simioli e Taranto) è ispirato al mondo arboriano.

Lo scorso anno Fredella, dopo il premio Microfono d’Oro in Campidoglio, ha ricevuto l’Argos Hippium con una menzione speciale del grande maestro Arbore.