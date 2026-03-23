Referendum 2026, vince il No: primi risultati e reazioni

Gli italiani hanno detto No. Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, la cosiddetta “Riforma Nordio”, è stato bocciato. Con lo spoglio ancora in corso ma ormai avviato alla conclusione, il No si attesta intorno al 54% contro il 46% del Sì, ribaltando le previsioni di chi dava la partita in equilibrio. L’affluenza ha sorpreso tutti: quasi il 59% degli aventi diritto si è recato alle urne tra domenica 22 e lunedì 23 marzo, un dato record per un referendum confermativo e un segnale di vitalità democratica che nessuno si aspettava.

Cosa prevedeva la riforma bocciata

Il referendum riguardava la legge costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025, che modificava 7 articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) e interveniva su quattro punti fondamentali dell’ordinamento giudiziario.

Il primo e più discusso era la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri: oggi un magistrato può passare dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, con la riforma le due carriere sarebbero state definitivamente divise. Il secondo punto era la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti, uno per i giudici e uno per i pm, al posto dell’attuale CSM unico. Il terzo riguardava l’introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti togati degli organi di autogoverno, per superare il sistema delle correnti. Il quarto era l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per i magistrati, composta da 15 giudici tra professori universitari, avvocati e magistrati sorteggiati, che avrebbe accentrato la competenza disciplinare oggi in capo al CSM.

Votando Sì si confermava la riforma. Votando No la si respingeva. Trattandosi di un referendum confermativo (art. 138 della Costituzione), non era necessario il quorum: bastava un voto in più da una parte o dall’altra per decidere.

I numeri: affluenza record e vittoria netta del No

Il primo dato che ha sorpreso è l’affluenza. Alla chiusura dei seggi di domenica sera (ore 23) aveva già votato il 46,07% degli aventi diritto, un dato superiore a quello del referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione dei parlamentari (che alla stessa ora era al 39,37%). Lunedì mattina i seggi hanno riaperto alle 7 e chiuso alle 15, portando il dato definitivo a sfiorare il 59%.

Le regioni con la maggiore partecipazione sono state l’Emilia Romagna (oltre il 53% già alla chiusura di domenica), seguita da Toscana, Umbria e Lombardia. A Roma l’affluenza ha toccato il 64%. Maglia nera alla Sicilia (34,94% a domenica sera), seguita da Calabria e Campania, confermando il tradizionale divario Nord-Sud nella partecipazione al voto.

I primi exit poll (Opinio Rai, YouTrend per Sky TG24, Tecnè per Rete 4) hanno subito indicato il vantaggio del No, confermato dalle proiezioni su dati reali: No al 53,8-54%, Sì al 46-46,2%. Uno scarto di circa 8 punti percentuali che non lascia spazio a dubbi sull’esito.

Lo scontro politico: chi ha vinto e chi ha perso

La campagna referendaria è stata tra le più accese degli ultimi anni. Da un lato il fronte del Sì, sostenuto dal governo Meloni (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati) e da Azione di Carlo Calenda, che presentava la riforma come un passo necessario verso la terzietà del giudice e la modernizzazione della giustizia. Il ministro Carlo Nordio, padre della riforma, ha condotto una campagna serrata, arrivando a definire il sistema correntizio del CSM “para-mafioso”.

Dall’altro il fronte del No, che ha messo insieme un’alleanza larghissima: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e soprattutto un vasto schieramento della società civile guidato dal comitato “Giusto dire No” presieduto dal costituzionalista Enrico Grosso, dal comitato “Società civile per il No” con CGIL, Libera, ANPI, Legambiente (presidente Giovanni Bachelet), e dall’Associazione Nazionale Magistrati. Tra le figure schierate per il No: Gustavo Zagrebelsky, Nicola Gratteri, Nino Di Matteo, Gherardo Colombo e lo storico Alessandro Barbero, il cui video di endorsement è diventato virale nonostante le limitazioni imposte da Meta.

Italia Viva di Renzi ha scelto la libertà di voto, ma il suo leader non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata: “Quando io ho perso il referendum mi sono dimesso. Meloni avrà lo stesso coraggio?”.

Le reazioni a caldo

La premier Giorgia Meloni ha affidato la sua reazione a un videomessaggio sui social: “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani si sono espressi con chiarezza. Rispettiamo la decisione. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto”. Il ministro Nordio ha parlato di “rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia”, ma ha aggiunto che il risultato non ha “significato politico”.

Tutt’altro tono dal fronte opposto. Giuseppe Conte ha esultato: “Ce l’abbiamo fatta, si apre una nuova primavera politica”. Maurizio Landini (CGIL) ha parlato di “nuova primavera” e annunciato festeggiamenti in piazza. Nicola Fratoianni ha dichiarato: “Ha vinto la Costituzione, è urgente un’alternativa alla destra”. Il procuratore Nicola Gratteri ha commentato: “La società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco princìpi fondamentali”.

Giovanni Bachelet, presidente del comitato civico per il No, ha rivendicato: “Abbiamo trattato gli elettori da adulti e gli elettori hanno saputo rispondere da adulti. La maggioranza degli italiani ci ha premiato per la nostra sincerità”.

Cosa succede adesso

Con la vittoria del No, la riforma costituzionale non entra in vigore. L’ordinamento della magistratura resta quello attuale: carriere non separate, un solo CSM, niente Alta Corte disciplinare. Il governo Meloni incassa una sconfitta significativa — si trattava di uno dei punti qualificanti del programma elettorale del 2022 — ma non è tenuto a dimettersi: il referendum confermativo non ha effetti diretti sulla fiducia parlamentare.

Le conseguenze politiche, però, saranno inevitabili. L’alta affluenza e la vittoria netta del No rafforzano l’opposizione e aprono una fase di riflessione all’interno della maggioranza. La domanda è se il governo proverà a riproporre una versione modificata della riforma o se il capitolo giustizia verrà archiviato per questa legislatura.

Nota: i dati riportati in questo articolo sono provvisori e basati sullo spoglio in corso alle ore 17 del 23 marzo 2026. I risultati definitivi saranno pubblicati dal Ministero dell’Interno sul portale Eligendo.